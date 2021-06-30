Меры по сокращению числа дураков

Должен был бы дать давно заготовленную статью, но три обстоятельства потребовали написать эту внеочередную заметку.

Во-первых, сообщение «оперштаба по борьбе с COVID-19»: «В России за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный показатель за время пандемии». И тут же, в очередной раз вылез думский санитарный дятел: «Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса». То есть растёт число граждан, по дурости или вынуждено вколовших жижку под названием «вакцина», и вместе с этим числом вакцинированных граждан не только растёт число граждан, заболевших новым штаммом пресловутого SARS-CoV-2, но и растёт тяжесть протекающей у них болезни.

Во-вторых, комментаторы моей предыдущей статьи «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!?» дали к ней дополнительные факты, но об этом ниже.

И, наконец, на мою помянутую статью на ФОРУМмск отреагировал известный Сигизмунд Миронин своей статьёй «Что же случилось в ковидных Израиле и Англии?». Вот с Миронина эту заметку и начну, причём, сначала с его переходящего из статьи в статью утверждения: «По просьбе ковид-диссидентов назову и автора исследования, в котором выделен вирус. Это Michael Laue из института Коха (Robert Koch Institute, Berlin, Germany). Я слушал его лекцию, он представил свои научные данные, ответил на массу вопросов».

Ну тогда Миронин поступает, как свинья, - этот Michael Laue лично учил Миронина уму-разуму, а Миронин в ответ не сообщил ему адрес, по которому этот учитель Миронина может получить полтора миллиона евро у Самуэля Эккерта. Это Экеррт уже затрахался директору института вирусологии берлинской медицинского комплекса Шарите, Кристиану Дростену, писать приглашения сообщить статью с описанием выделения вируса и получить деньги. Дростен молчит - для него полтора миллиона евро (как и для Миронина) - ничтожная сумма.

Так, может для сотрудника института Коха полтора миллиона евро - достаточная оплата пяти минут, необходимых для посылки адреса соответствующей статьи Самуэлю Эккерту? И они не посылают Эккерту адрес этой статьи только потому, что ничего не знают о назначенном призе? А Миронин знает, но молчит. Не хорошо!

Что касается заявленной Мирониным темы («Что же случилось в ковидных Израиле и Англии?»), то Миронин никак не опроверг вывод моей статьи о том, что летальность нового штамма SARS-CoV-2 (индийкий вирус) в 12,5 раз меньше, нежели летальность обычного гриппа, и что после вакцинации вероятность заболеть COVID-19, причём, в более тяжелой форме, - в разы больше. Участковый врач, написавший комментарий, сообщил из своего опыта, что на сегодня из восьми больных с положительным ПЦР-тестом, шестеро обычно уже привиты.

Кроме этого, комментаторы указали на два хотя и частных, но уж очень примечательных случая.

Бывший директор и научный руководитель Института экономики Российской академии наук РАН Руслан Гринберг был крутым сторонником вакцинации, правда, теперь все вакцинировавшие его врачи хором говорят, что типа предупреждали его и отговаривали, а он вот взял и укололся жижкой под названием «вакцина». У Гринберга отказали ноги, его поместили в реанимацию, в которой он благополучно и помер.

Второй директор, отдавший концы после вакцинации, может и не был её фанатиком, но уже мог не уколоться жижкой, поскольку сам установил, что она эффективна и безопасна. Это был директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств, Евгений Соловьёв. Как говорится, «нашим же салом, да нас по сусалам».

Но энтузиастам вакцинации не стоит бояться прививаться из-за этих примеров – и Гринбергу, и Соловьёву в справке о смерти написали, что они померли от коронавируса. И вам такую справку напишут – какие проблемы!

Мои читатели знают, что я имею свой взгляд на причины болезней и на то, чем является иммунитет, но, чтобы не плодить избыточных возражений, я в своих работах придерживаюсь официальной точки зрения - точки зрения о том, что острые респираторные заболевания вызываются вирусами.

И вот с позиции своих взглядов, я не могу принять без возражений сообщение М.В Супотницкого, полковника медицинской службы, кандидата биологических наук, автора книг по защите от биологического и бактериологического оружия, который в обширном интервью c названием «Спасительные антитела могут быть смертельно опасны» рассказывает, почему наличие в организме антител к одному патогену может привести не к защите от заражения, а к усилению инфекционного процесса от другого патогена, и даже к смерти больного https://www.youtube.com/watch?v=rtYlnnsS6V4. (Как я писал в помянутой статье – нынешние «вакцины» «против коронавируса» разрабатывали как бы к просто вирусу SARS-CoV-2, а в 2021 году люди начали болеть новым, «индийским штаммом»).

В этом интервью Супотницкий, с позиций официальной вирусологии объясняет, почему вакцинация от коронавируса дала новую вспышку заболеваемости как раз в странах, в которых правительства сумели вакцинировать максимум населения. К примеру, на конец июня в Израиле «вакцинировано» первой дозой самой лучшей жижки 60% населения, полностью «вакцинировано» 56%, а заболеваемость коронавирусом неуклонно растёт. В Великобритании на конец июня «вакцинировано» первой дозой самой лучшей жижки 66% населения, полностью «вакцинировано» 48%, а заболеваемость: «В Великобритании стремительно растет число зараженных. За минувшие сутки коронавирус там подтвердили почти у 23 тысяч человек. И это рекорд с начала этого года. …Для не привитых жителей королевства, прибывших на отдых в Португалию, даже ввели обязательный двухнедельный карантин».

Но, «что нам Гекуба, что мы Гекубе?». Мы давайте для примера сравним две враждующие республики с братскими народами.

В России на 29 июня 2021 года «вакцинировано» первой дозой самой лучшей в мире жижки 15.31% населения, полностью «вакцинировано» 11.74%.

А на Украине, понятное дело, государственный девиз «Без мозгов и с протянутой рукой». Где у кого Киев способен выпросить жижки, то хохлам и вкалывают. В результате на 28 июня 2021 года «вакцинировано» первой дозой какой попало жижки 4.37% населения, полностью «вакцинировано» 1.35%. Украинские оптимисты подсчитали, что с такими темпами вакцинации на то, чтобы привить хотя бы половину населения, Украине потребуется всего-то чуть более 2-х лет. За это время, понятной дело, ВОЗ придумает ещё штук пять новых пандемий.

Однако в России, в которой вакцинации противостоит только интеллект народа, на начало апреля заболевало коронавирусом в сутки в среднем 8,9 тысяч человек, а на конец июня уже 31,3 тысяч человек – произошло УВЕЛИЧЕНИЕ заболеваемости в 3,5 раза.

А на Украине на начало апреля заболевало коронавирусом в сутки в среднем 15,0 тысяч человек, а вот на конец июня всего 0,5 тысяч человек – произошло УМЕНЬШЕНИЕ заболеваемости в 30 раз.

В самый раз воскликнуть: «Ни хрена себе!!».

И задаться вопросом: вот чем эти вакцины отличаются от яда? Да, малоэффективны (хотя кто знает, на какой срок их действие рассчитано). И только.

В любом случае надо приветствовать энтузиастов вакцинации (о насильно вакцинированных особый разговор) – вкалывайте себе эту жижку, вкалывайте!

Слишком много дураков развелось в мире.