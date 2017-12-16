Выборы как антимем

Совсем недавно, прицепившись к открытию новой формы материи — «экситония» (конденсат «экситонов» — связанных друг с другом электронов и «дырок» от них, ведущих себя подобно частице, но с противоположными свойствами), я предположил, что аналогичные закономерности* свойственны и культуре: ликвидация социального института или феномена создаёт иной - с обратными характеристиками.

Я привёл в качестве примеров ликвидацию господствующих церквей, которые после этого стали вести себя как тайные «ереси» (например, катакомбная церковь с СССР или неприсягнувшие священники во время Великой Французской революции), зато секулярное просветительское государство и массовые партии 19-20 века приобрели признаки церкви.

Ещё один пример - это появление мафии на Сицилии как ответ на вытеснение патриархального суда синьора бюрократическим судом королевских чиновников (да, Бурбонов).

В фантастическом рассказе Серджо Туроне "Рекламная кампания" специалист по пиару сочиняет для своей «крыши» слоган: «Мафия - это правосудие на дому».

Я написал, что если у нас уничтожены президентские выборы как демократический институт, то они превратились в Антивыборы, потому что их не запретили как при вульгарной диктатуре, но изменили их смысл.

Очень много лет назад я писал, что при демократии выборы становятся «литургией» гражданской религии. Сейчас могу добавить: вмешательство в них было расценено на Западе так же как расценил бы средневековый священник попытки сатанистов или еретиков нарушить правильность обрядов...

Но в недемократическом обществе тоталитарного типа выборы главы режима рассматриваются как выражение ему преданности, как акт «партиципации», единения "части с целым" - системой и её вождём. Тут ведь главное - формальное присутствие.

Галилей, скучавший во время мессы, наблюдая в 1583 году в Пизанском соборе качание люстры, открыл феномен маятника. Более молодые люди, осторожно перемигивались друг с другом... Но - главное - был общеобязательный приход в собор. Иначе - или еретик, или сатанист, или криптоиудей...

Опубликованные документы говорят, что для ненасильственного (велено обеспечить легитимность) привода простецов на «выборы-18-марта» власти и ПЖиВ пустятся во всё тяжкое: на избирательных участках будут делать бесплатные УЗИ, услаждать слух самодеятельной игрой на гормозе или балалайках (гитары - это зловещее порождение запада) и раздавать плюшки у самовара... Кстати, по тому же плану у МФЦ затребуют данные, т.е. мобильные номера и электронные адреса - для потока ненавязчивых напоминаний.

Уже сделали слоган «Выборы - это легко» (конечно - надёжный кондом и хороший лубрекант с анестетиком).

Но это - массам. А существам сложным, густым зарослям «мыслящего тростника» будут подсовывать приятных во всех отношениях кандидатов, «выносить им мозк» россыпью непонятной откуда взявшейся социологии и важными рассуждениями о том, что только участие в выборах открывает дорогу к мирному пути к демократии, что долг каждого сознательного гражданина немедленно сообщить в милицию (ой, извините, сходить к урне, лавируя между айболитом со стетоскопом наперевес, прилавком с косметикой, пышущим самоваром и трио бандуристов).

Если интеллигенции ещё поупираться для приличия, то обращение будет как с прославленным героем Гашека в дурдоме: «Швейк еще и теперь с любовью вспоминает это время:

— Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. В тот момент я испытал неземное блаженство.

На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клецками гусей.

Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.

Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: "Один из них при этом держал меня на руках",— вспоминал Швейк.»

Это я к тому, что любое участие в Антивыборах, доведённое до конца (а не прекращённое после проведение агитации), до появление фамилии в бюллетене - это серьёзная проблематизация самой идеи демократических выборов.

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* Был у меня разговор с проф. И.Г. Яковенко о пропагандируемом мною единстве естественнонаучных и социокультурных закономерностей. Я вспомнил, что в отрочестве в популярной книге по физике прочитал, что одним из аргументов в пользу существования сверхцивилизаций и их астроинженерной деятельности служат идеально прямые «мосты» из звездных скоплений, соединяющие галактические «облака». И тут заметил, что ванной пена также скапливается, а между ней такие тонкие пенные линии.

Я подумал, что во вселенной могут существовать гравитационные конвертационные потоки, аналогичные лёгким движениям воды между стенками ванны. Поэтому версию о межгалактических ударных стройках можно смело отсечь «бритвой Оккамы» (про неё я знал задолго до пользования обычной). И уж если шампунь ведёт себя как галактики, то и демократию можно сравнить с полупроводниками и сверхтекучестью.

От редакции: Превосходное рассуждение, но чем март 2018-го отличается от мая 2012-го?

В 2012 году выборы Путина точно также были выборами Путина, то есть "актом «партиципации», единения "части с целым" - системой и её вождём". Отчего же многомудрые интеллектуальные лидеры тогдашней объединенной оппозиции клеймили меня чуть ли не отщепенцем, не понимающим сути доктрины Навального, предложившего голосовать "за любого, кто не Путин"?

Сейчас в наличии ожидается те же "не-путины", что и раньше, плюс девица Собчак - член, между прочим, Координационного Совета Оппозиции, того самого КСО, в сторону которого я даже плюнуть брезговал, но интеллектуальные лидеры оппозиции считали его чуть не надежной прогрессивной России. Отчего ж Навальный не призовет голосвать за Ксению Анатольевну, если она сам говорит, что "заместо него"?

Так еще нам навяливают заменителя Зюганова, колхозника-миллиардера Грудинина, бывшего депутата от "Единой России", бывшего доверенного лица Путина, члена Политсовета "Партии дела" и нового кумира Левого фронта - Грудинина. Там и Удальцов при нем... Завлекательный кандидат.

Что изменилось? Не пойму никак...

Анатолий Баранов