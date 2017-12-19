Два письма из московской мэрии в день рождения

Первое письмо настолько трогательное, что аж сблевать охота.
Уважаемый Анатолий Юрьевич!
Вот именно так - картинка отдельно, а мои имя и отчество вбиты отдельно. Так сказать, общая столичная "поздравлялка" с якобы подписью якобы мэра - Большой Брат видит тебя. Любит и заботится, хотя о твоем существовании даже понятия не имеет.
Особенно трогательная фраза "в нашем замечательном городе Москве". Это так в замечательной школе города Когалыма учат? Хотя и правда - город их, и им в нем просто замечательно. Мне - не очень, и мне в этом городе принадлежит только два квадратных метра грунта по окончании "долгих лет жизни". Да и то, если подумать, не мне. Да и не в городе, а где-нибудь на Перепечинском кладбище в Подмосковье, если повезет перекинуться мирно на своем проссаном диване, а не где-нибудь в лесополосе в районе Горловки - тогда вообще ничего. Не было, не значился.
Я еще в прошлом году просил не присылать мне это говно, но похоже нашему мэру хоть ссы в глаза.
Спамер Собянин достал меня в день моего рождения
Хороший парень, если подумать. Не обижается, знай свое дело делает. И раз в год напоминает каждому, что ему на нас на всех плевать сильно-сильно.
Ну и второе письмо - долговое.
Читаю, и не могу понять, кому я задолжал?
"Произведены начисления за жилищно-коммунальные услуги на период 2017-12-01". Но ведь вчера было 18-е декабря, текущего месяца еще 13 дней - откуда долг?
При этом указано: "Дата последней оплаты: 2017-11-27". То есть долга за прошлый месяц нет. А за текущий месяц он может возникнуть никак не раньше 1-го числа следующего. Или я что-то не так понимаю? Или законы уже так поменялись в нашем-ненашем городе, что ты должен наперед, за еще не оказанные услуги?
Замечательный город Москва, замечательный!
Анатолий Баранов
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доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 18:56
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 18:52
_______________________Козерогов.
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О,ооооооо..? Да ты оказывается ещЁ и в диван сцышься?
А ты всЁ возмущался, что тебя зря в рейтинг мудАков определили.
Не-а, в самый девке раз!
Почему?
Да потому, что все последние твои писюльки не обходятся без = "сцанья"мудаков"насрать"говна" и прочих твоих животрепещущих самоиспусканий под себя и излияний.
типо:
- Пушкин сказал даме: "Вы мне целились в тарелку, а хУйнули прямо в глаз!
- Сразу видно, что не *****. Разрешите раком Вас!"-
и кинул в даму раком.
Незаслуженно обиженный написал 19.12.2017 17:07
А как же я? Или дело в том, что у Уважаемого и в Москве квартирка имеется?
правофланговый написал 19.12.2017 16:51
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 16:41
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Ты, это, толик, поаккуратнее давай уж.
В рейтинг мудАков вляпался, в ботинках обосцаных, так ещЁ и блеватою решил фиксануться?
КраССава!
гоблен написал 19.12.2017 16:03
гоблен написал 19.12.2017 14:47
Ну и произношение - московский говор русского языка считается эталонным. Те, кто говорят иначе - просто плохо говорят по-русски, неправильно.
В.Н.Е. написал 19.12.2017 13:21
Мой ник забанен написал 19.12.2017 07:31
Додик написал 19.12.2017 07:28
Концлагерь написал 19.12.2017 06:12