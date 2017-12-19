Два письма из московской мэрии в день рождения

Первое письмо настолько трогательное, что аж сблевать охота.

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

Вот именно так - картинка отдельно, а мои имя и отчество вбиты отдельно. Так сказать, общая столичная "поздравлялка" с якобы подписью якобы мэра - Большой Брат видит тебя. Любит и заботится, хотя о твоем существовании даже понятия не имеет.

Особенно трогательная фраза "в нашем замечательном городе Москве". Это так в замечательной школе города Когалыма учат? Хотя и правда - город их, и им в нем просто замечательно. Мне - не очень, и мне в этом городе принадлежит только два квадратных метра грунта по окончании "долгих лет жизни". Да и то, если подумать, не мне. Да и не в городе, а где-нибудь на Перепечинском кладбище в Подмосковье, если повезет перекинуться мирно на своем проссаном диване, а не где-нибудь в лесополосе в районе Горловки - тогда вообще ничего. Не было, не значился.

Я еще в прошлом году просил не присылать мне это говно, но похоже нашему мэру хоть ссы в глаза.

Спамер Собянин достал меня в день моего рождения

Хороший парень, если подумать. Не обижается, знай свое дело делает. И раз в год напоминает каждому, что ему на нас на всех плевать сильно-сильно.

Ну и второе письмо - долговое.

Читаю, и не могу понять, кому я задолжал?

"Произведены начисления за жилищно-коммунальные услуги на период 2017-12-01". Но ведь вчера было 18-е декабря, текущего месяца еще 13 дней - откуда долг?

При этом указано: "Дата последней оплаты: 2017-11-27". То есть долга за прошлый месяц нет. А за текущий месяц он может возникнуть никак не раньше 1-го числа следующего. Или я что-то не так понимаю? Или законы уже так поменялись в нашем-ненашем городе, что ты должен наперед, за еще не оказанные услуги?

Замечательный город Москва, замечательный!

Анатолий Баранов