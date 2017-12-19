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Московский листок

Два письма из московской мэрии в день рождения

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 11

москва собянин
Два письма из московской мэрии в день рождения

Первое письмо настолько трогательное, что аж сблевать охота.

       Уважаемый Анатолий Юрьевич!

Вот именно так - картинка отдельно, а мои имя и отчество вбиты отдельно. Так сказать, общая столичная "поздравлялка" с якобы подписью якобы мэра - Большой Брат видит тебя. Любит и заботится, хотя о твоем существовании даже понятия не имеет.

Особенно трогательная фраза "в нашем замечательном городе Москве". Это так в замечательной школе города Когалыма учат? Хотя и правда - город их, и им в нем просто замечательно. Мне - не очень, и мне в этом городе принадлежит только два квадратных метра грунта по окончании "долгих лет жизни". Да и то, если подумать, не мне. Да и не в городе, а где-нибудь на Перепечинском кладбище в Подмосковье, если повезет перекинуться мирно на своем проссаном диване, а не где-нибудь в лесополосе в районе Горловки - тогда вообще ничего. Не было, не значился.

Я еще в прошлом году просил не присылать мне это говно, но похоже нашему мэру хоть ссы в глаза.

Спамер Собянин достал меня в день моего рождения 

Хороший парень, если подумать. Не обижается, знай свое дело делает. И раз в год напоминает каждому, что ему на нас на всех плевать сильно-сильно.

Ну и второе письмо - долговое.

Читаю, и не могу понять, кому я задолжал? 

"Произведены начисления за жилищно-коммунальные услуги на период 2017-12-01". Но ведь вчера было 18-е декабря, текущего месяца еще 13 дней - откуда долг?

При этом указано: "Дата последней оплаты: 2017-11-27". То есть долга за прошлый месяц нет. А за текущий месяц он может возникнуть никак не раньше 1-го числа следующего. Или я что-то не так понимаю? Или законы уже так поменялись в нашем-ненашем городе, что ты должен наперед, за еще не оказанные услуги?

Замечательный город Москва, замечательный!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Re: чОбанову Муфлон Архарычу
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 18:56
..." что не цЕлка. Разрешите раком ВАС!
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Re: чОбанову Муфлон Архарычу
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 18:52
==" ..если повезет перекинуться мирно на своем проссаном диване"==
_______________________Козерогов.
.
О,ооооооо..? Да ты оказывается ещЁ и в диван сцышься?
А ты всЁ возмущался, что тебя зря в рейтинг мудАков определили.
Не-а, в самый девке раз!
Почему?
Да потому, что все последние твои писюльки не обходятся без = "сцанья"мудаков"насрать"говна" и прочих твоих животрепещущих самоиспусканий под себя и излияний.
типо:
- Пушкин сказал даме: "Вы мне целились в тарелку, а хУйнули прямо в глаз!
- Сразу видно, что не *****. Разрешите раком Вас!"-
и кинул в даму раком.
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Интересная открыточка
Незаслуженно обиженный написал 19.12.2017 17:07
Интересно, почему это Уважаемому Анатолию Юрьевичу открытки Лучший в мире Оленевод присылает, а мне нет. Живет то Анатолий Юрьевич в г.Химки.
А как же я? Или дело в том, что у Уважаемого и в Москве квартирка имеется?
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(без названия)
правофланговый написал 19.12.2017 16:51
Даа а тем кто пользуется субсидией из-за малости доъходов но владее т жилплощадью на правах собственности, у тех собираются отымать. Даа вроде етеоритически миллионер, можешь продать но формально продать можешь а фактически вообще остаться без крыши или еще старшнее, - могут извувечить покупатели и бросить где нибудь за 101 километром. Тоскааа зеленая даже не зеленая а какаято черно-зеленая, ....
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чОбанову Муфлон Архарычу
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 16:41
= " ...что аж сблевать охота."______чОбанов.
.
Ты, это, толик, поаккуратнее давай уж.
В рейтинг мудАков вляпался, в ботинках обосцаных, так ещЁ и блеватою решил фиксануться?
КраССава!
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Re: Re: Единственное место, куда можно сходить - Кремль
гоблен написал 19.12.2017 16:03
Еще вспомнилось: "А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал".
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Re: Единственное место, куда можно сходить - Кремль
гоблен написал 19.12.2017 14:47
Ну это ты по дикости и незнанию. Есть еще Третьяковская галерея и музей имени Пушкина. Не слыхал?
Ну и произношение - московский говор русского языка считается эталонным. Те, кто говорят иначе - просто плохо говорят по-русски, неправильно.
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От ere42@mail.ru
В.Н.Е. написал 19.12.2017 13:21
Мне в ноябре по случаю 75-летия такое же приходило. За подписью того же Собянина, что пару лет назад в смычке с префектом ЮАО незаконно отжал у меня (в числе 20 членов ГСК) компенсацию за варварски снесенный железобетонный гараж. Таковую, в разщмере 433000 на одно мошенническое рыло, кстати, получили посторонние ловкачи, подделавшие документы. Писано об этом было загодля и самому Собянину, и руководству ЮАО, Нагорного также р-на. Но "социально близкие" для Собянина в результате оказались социально роднымии. Главная моя со товарищи "лохость" как раз в том, что перед этим мы наивно поверили разглагольствованиям Собянина в СМИ о том, что всем законным владельцам сносимых гаражей будет выплачена компенсация. Это было, как я не однажды сравнил, как пригласить в гост к себе домой достойного по наружности джентльмена, а потом застать его в прихожей обшаривающего карманы чужих курток и пальто. Автор всецело прав. (Забавно, что нарисованные коробки (виртуальные, так сказать, подарки от мэра иллюстрируют вышеописанную ситуацию). все о том же лицемерии).
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Масква
Мой ник забанен написал 19.12.2017 07:31
Бывал я в Маскве (именно так произносят это слово масквичи) много раз. Единственное место, куда можно сходить - Кремль. Все остальное - суета, безразличие,нищета и показуха. Нет для меня более нелюбимого города.
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(без названия)
Додик написал 19.12.2017 07:28
Интересное кино получается тов. Главред. Пару лет назад Вас по указке мэрии мусора били дубинкой по башке,бросали в обезьянник,а теперь эти уроды шлют поздравления. Шизофрения налицо.
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(без названия)
Концлагерь написал 19.12.2017 06:12
Да, мерзкая открыточка. Если учесть то, что 90% "москвичей" вынуждены "жить" в этом бетонном отстойнике размером с бельгию ( потому что просто в другом месте страны работы нет), ни разу его не любя. Этот т.н. город пропитан ненавистью, безразличием, тоской, ярким блестящим убожеством, алкоголем, одиночеством.
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