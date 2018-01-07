Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)

Морозным ноябрьским вечером в небольшом помещении Рабочего Университета яблоку негде было упасть. Государственный стяг Кубы и флаг Движения 26 Июля. Тяжелая минута молчания и торжественно-печальные видеокадры смены караула у могилы Команданте.
Очень насыщенной была программа вечера: пламенное выступление секретаря посольства Республики Кубы в РФ Оскара Редондо, выступления ученых (А.В. Харламенко, А. Лепешкин) о высочайшей морально-нравственной, гуманистической планке на которые поднялось революционной движение благодаря Фиделю и развитии революционного процесса сегодня на Кубе, прикосновение к жизни трудящихся Острова Свободы и того место в их жизни, которое занимает Фидель, в воспоминаниях Е. Летовой, революционные песни в исполнении Д. Черного, стихи, идущие от самого сердца, прочитанные Л. Ребровой.
Инициаторами и организаторами встречи выступили Новое коммунистическое движение (НКД), Рабочий Университет им. И.Б. Хлебникова и Красное ТВ. А собрало здесь представителей различных левых партий, московского студенчества, музыкантов, воздухоплавателей, большое число иностранных гостей из разных стран Латинской Америки - горячее желание отдать дань уважения Фиделю, подтвердить верность идеалам, воплощением которых он являлся, готовность двигаться по намеченному им пути. Как написал один из гостей в листах памяти: "Фидель не умер, он растворился в человечестве".
RuslanSok написал 07.01.2018 06:23
RuslanSok написал 07.01.2018 06:07
RuslanSok написал 07.01.2018 04:36
RuslanSok написал 07.01.2018 02:47
hillaryvq18 написал 07.01.2018 02:43
http://kitty.cam.purplesphere.in/?entry.marlee
free mandy lynn porn marry carey porn for free racist interracial porn free massive cock shemale porn videos tattoo porn pony boy
RuslanSok написал 07.01.2018 02:43
aliciahg18 написал 07.01.2018 02:41
http://arab.egypt.adultnet.in/?entry.brianne
traitor ЩЫЩЩ tongue jakarta hijrah