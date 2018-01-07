Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)

Морозным ноябрьским вечером в небольшом помещении Рабочего Университета яблоку негде было упасть. Государственный стяг Кубы и флаг Движения 26 Июля. Тяжелая минута молчания и торжественно-печальные видеокадры смены караула у могилы Команданте.

Очень насыщенной была программа вечера: пламенное выступление секретаря посольства Республики Кубы в РФ Оскара Редондо, выступления ученых (А.В. Харламенко, А. Лепешкин) о высочайшей морально-нравственной, гуманистической планке на которые поднялось революционной движение благодаря Фиделю и развитии революционного процесса сегодня на Кубе, прикосновение к жизни трудящихся Острова Свободы и того место в их жизни, которое занимает Фидель, в воспоминаниях Е. Летовой, революционные песни в исполнении Д. Черного, стихи, идущие от самого сердца, прочитанные Л. Ребровой.

Инициаторами и организаторами встречи выступили Новое коммунистическое движение (НКД), Рабочий Университет им. И.Б. Хлебникова и Красное ТВ. А собрало здесь представителей различных левых партий, московского студенчества, музыкантов, воздухоплавателей, большое число иностранных гостей из разных стран Латинской Америки - горячее желание отдать дань уважения Фиделю, подтвердить верность идеалам, воплощением которых он являлся, готовность двигаться по намеченному им пути. Как написал один из гостей в листах памяти: "Фидель не умер, он растворился в человечестве".