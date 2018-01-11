Мой прогноз на 19 марта

Никто не верит, что после 18 марта мало, что изменится, разве что денег станет еще чуть поменьше (чуть, потому что меньше почти некуда, а совсем отменить деньги Путин пока не решился), а времени до следующих выборов - больше, вот тут может быть сильно больше, лет 20. Нет, прогноз должен быть сенсационным. Ну, например, занявший второе место Грудинин должен стать премьером вместо Медведева... на худой конец вице-премьером или министром сельского хозяйства. Ну в крайнем случае губернатором Московской области. Никто не верит, что он получит Ленинский район, и про него забудут также внезапно, как и вспомнили. И он этому будет несказанно рад, потому что вип-камеры в "Матросской тишине" только что прикрыли, а на комфортное Лефортово он не наработал.

Ну что сказать?

Кириенко станет главой Администрации президента, а Собчак его заместителем по внутренней политике. Вторым замом назначат Лео Бокерия - вообще в следующем царствовании все больше заметных мест в администрации и правительстве станут занимать врачи-кардиологи, урологи, геронтологи и, не дай бог, онкологи. И все меньше девочки и мальчики с Селигера, равно и деятели из мира спорта. Министр Скворцова станет вице-премьером и будет курировать здравоохранение, спорт, социалку и ритуальные услуги.

Собчак идеальный куратор внутренней политики при ее полном отсутствии. Это как "Дом", где все говорят о сексе, но в реальности только пихают друг друга пузом под камеру. И это одновременно мессидж либеральной публике - "товарищ, верь, взойдет она". Левым мессиджа не положено, там ничего не взойдет, кроме Ордена Пельше трех степеней, который учредят специально для Зюганова, чтоб было, что нести на подушечках.

Первый канал, "Россию" и НТВ объединят в один государственный холдинг "Наш дом - Россия", которым поручат руководить Вайно. После чего по всем трем каналам будет идти информационно-аналитическая программа "Спокойной ночи, Россия", а в остальное время - "Лебединое озеро".

Яндекс будет национализирован и его возглавит Яровая, ей будет присвоено почетное гражданство Мальты и щитовой дом в Переделкино.

Государственной думе вернут название "Совет союза", а Совету Федерации - "Совет национальностей", для чего в паспорт вернут пятую графу, а в конституцию - пятую статью. Национальность Матвиенко будет считаться правильной, а Кириенко - неправильной. Решать, кто у нас еврей, станет маршал Шойгу, который, наконец, удостоится этого высокого звания за 19-ю окончательную победу в Сирии.

Наличное обращение денег, наконец, отменят полностью, но ЦБ переименуют в "Церковный банк" и контроль за соблюдением прав потребителя поручат св. Синоду. Должность патриарха станет государственной, приравненной к спикеру парламента, а непосредственное руководство церковью по примеру Петра Великого возложит на себя глава государства. В состав Синода на правах непостоянных членов войдут главы других конфессий, кроме пастафарианцев, которым будет предложено почетное место в штате кремлевской столовой.

СССР будет восстановлен, но в границах РФ. Остальные 14 республик станут считаться временно оккупированными территориями. В Донецке будет восстановлена УССР, в Цхинвали Грузинская ССР, в Тирасполе Молдавская ССР, в Перозаводске - Карело-Финская ССР. Будут восстановлены дипломатические отношения с ГДР, СФРЮ и Чехословацкой советской социалистической республикой. В Пхеньяне будет подписан новый Варшавский договор.

Россия, наконец, предъявит свои права на Аляску и Гавайские острова.

А так все без особых изменений...