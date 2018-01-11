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Московский листок

Мой прогноз на 19 марта

Опубликовано 11.01.2018 автором в разделе комментариев 20

ссср рф
Мой прогноз на 19 марта

Никто не верит, что после 18 марта мало, что изменится, разве что денег станет еще чуть поменьше (чуть, потому что меньше почти некуда, а совсем отменить деньги Путин пока не решился), а времени до следующих выборов - больше, вот тут может быть сильно больше, лет 20. Нет, прогноз должен быть сенсационным. Ну, например, занявший второе место Грудинин должен стать премьером вместо Медведева... на худой конец вице-премьером или министром сельского хозяйства. Ну в крайнем случае губернатором Московской области. Никто не верит, что он получит Ленинский район, и про него забудут также внезапно, как и вспомнили. И он этому будет несказанно рад, потому что вип-камеры в "Матросской тишине" только что прикрыли, а на комфортное Лефортово он не наработал.

Ну что сказать? 

Кириенко станет главой Администрации президента, а Собчак его заместителем по внутренней политике. Вторым замом назначат Лео Бокерия - вообще в следующем царствовании все больше заметных мест в администрации и правительстве станут занимать врачи-кардиологи, урологи, геронтологи и, не дай бог, онкологи. И все меньше девочки и мальчики с Селигера, равно и деятели из мира спорта. Министр Скворцова станет вице-премьером и будет курировать здравоохранение, спорт, социалку и ритуальные услуги.

Собчак идеальный куратор внутренней политики при ее полном отсутствии. Это как "Дом", где все говорят о сексе, но в реальности только пихают друг друга пузом под камеру. И это одновременно мессидж либеральной публике - "товарищ, верь, взойдет она". Левым мессиджа не положено, там ничего не взойдет, кроме Ордена Пельше трех степеней, который учредят специально для Зюганова, чтоб было, что нести на подушечках.

Первый канал, "Россию" и НТВ объединят в один государственный холдинг "Наш дом - Россия", которым поручат руководить Вайно. После чего по всем трем каналам будет идти информационно-аналитическая программа "Спокойной ночи, Россия", а в остальное время - "Лебединое озеро".

Яндекс будет национализирован и его возглавит Яровая, ей будет присвоено почетное гражданство Мальты и щитовой дом в Переделкино.

Государственной думе вернут название "Совет союза", а Совету Федерации - "Совет национальностей", для чего в паспорт вернут пятую графу, а в конституцию - пятую статью. Национальность Матвиенко будет считаться правильной, а Кириенко - неправильной. Решать, кто у нас еврей, станет маршал Шойгу, который, наконец, удостоится этого высокого звания за 19-ю окончательную победу в Сирии.

Наличное обращение денег, наконец, отменят полностью, но ЦБ переименуют в "Церковный банк" и контроль за соблюдением прав потребителя поручат св. Синоду. Должность патриарха станет государственной, приравненной к спикеру парламента, а непосредственное руководство церковью по примеру Петра Великого возложит на себя глава государства. В состав Синода на правах непостоянных членов войдут главы других конфессий, кроме пастафарианцев, которым будет предложено почетное место в штате кремлевской столовой.

СССР будет восстановлен, но в границах РФ. Остальные 14 республик станут считаться временно оккупированными территориями. В Донецке будет восстановлена УССР, в Цхинвали Грузинская ССР, в Тирасполе Молдавская ССР, в Перозаводске - Карело-Финская ССР. Будут восстановлены дипломатические отношения с ГДР, СФРЮ и Чехословацкой советской социалистической республикой. В Пхеньяне будет подписан новый Варшавский договор.

Россия, наконец, предъявит свои права на Аляску и Гавайские острова. 

А так все без особых изменений...



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Всего комментариев к статье: 20
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Не обманывайтесь!
Кто как вангует, написал 11.01.2018 20:37
тот того и хочет. За то и агитирует.
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(без названия)
отец Пигидий написал 11.01.2018 19:55
Тов. Баранов! Мне как зоологу и ветеринару интересно, кем станет при новом раскладе главпоп Гундяев (не все же время ему махать кадилом!), а также пейсатый пропагавндон и одновременно главный русский патриот Шапира, называющий себя "журналистом Соловьевым" (это животное хотя и получает нехилые бабки за вербальную мастурбацию в виде извержений соловьиного помета, но тоже, я думаю, хотело бы улучшения своего материального положения).
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DenovOt
DenovOt написал 11.01.2018 19:45
Я называю эти таблетки витаминами выходного дня. Здоровье у меня крепкое. Но с годами стал наблюдать спад сил в интимной сфере. Веду здоровый образ жизни, чувствую себя великолепно. Безумно люблю секс. А здесь такая осечка Появилась неуверенность, даже определенный страх. Очень трудно выявить, что проще было: принять собственную несовершенность или купить виагру впервые.
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Да здравствует крах марксизма-ленинизма!
Имперец34 написал 11.01.2018 19:34
"...отменить деньги Путин пока не решился..."
===========
Путин не маньяк в отличии от Ленина!
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голосование началось
опрос написал 11.01.2018 18:39
Кто, за Вовочку ставим плюс,кто за Павлика ставим минус.
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Elina
Elina написал 11.01.2018 18:35
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DenovOt
DenovOt написал 11.01.2018 17:35
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Marineintib
Marineintib написал 11.01.2018 17:09

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WilliamFub
WilliamFub написал 11.01.2018 16:53
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Ярослав
Ярослав написал 11.01.2018 16:31
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А Грудинин возьмет и...
Butor de Delhi написал 11.01.2018 16:09
...снимет свою кандидатуру за три дня до выборов. В пользу собчачки. Глядя на него - то же самое сделает и жирик в пользу явлинского. А тот от радости сойдет с ума, и как только об этом объявят, станет израителем.
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СССР будет восстановлен, но в границах...
НуДаЛадно написал 11.01.2018 16:05
Мечты, где ваша сладость. Реальность круче.
СССР будет восстановлен, но в границах Ваганьковского кладбища.
Но не сразу, а после люстрации таких остатков номенклатуры как Баранов. И без пышных памятников.
И, конечно, после люстрации действующих активистов узурпаторов власти. Разрушения их опорных систем и укреплений. Экономическая реальность приведет к изменению выражения лиц граждан. Быдло начнет мычать и проявлять признаки тревоги за свое выживание. Деградация будет полной, разруха в головах приведет к самоуничтожению банд силовиков в борьбе за выживание. Очередной план КГБ по модернизации будет провален, на истории коммуно-совка будет поставлена жирная ТОЧКА. В Науке и в Истории Новое торжествует после смерти носителей старого.
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Artemy
Artemy написал 11.01.2018 16:01
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(без названия)
Уважаемый АЮ написал 11.01.2018 15:15
Вы прям, как кастролог. так не очень ззья
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(без названия)
Эжлэжлэдьждл написал 11.01.2018 14:51
Мелко, плоско, да и не по чину, г-н главред.
Интрига-то ить не в итогах "выборов", от персоны до курса, а в "ветрах перемен" с Сияющего На Холме, - какова будет ихняя "балльность".
И ежели тоий том сойер во всеуслышанье крикнет, что наш король голый, то сидеть ему в одной Шапке Мономаха на Ледяном Троне, посередь глобальной арктики, будет ну оооочень ниуйутно.
А потому, нужОн "горящий рейхстаг"-тире-кощунственное покушение а ля ржавый.
Тута мона и попрогназировать.
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(без названия)
Лис написал 11.01.2018 14:50
Купите себе глобус со "святой русью" и успокойтесь.От расистской клерикальной помойки уже за версту воняет.Бесплатных рабов больше не будет.Халява закончилась.
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хороший
прогноз, написал 11.01.2018 14:49
особенно про "Лебединое озеро" на телевидении. Надо жить и действовать так, что бы этот безусловный хит, не сходил с экранов подольше. А потом - Советская Власть, и Договор в Пхеньяне и ...
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Re: +
Крамольник написал 11.01.2018 14:39
А окрестностями Всея Руси будут считаться страны Евросоюза, Северной и Южной Америк, Африки и Азии и прочие другие "мелкие страны".
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дополню автора
из русской глубинки написал 11.01.2018 14:10
Дополню "предсказания" тов. Баранова. Получивший на "выборах" второе место Грудинин отдаст (с радостью) свои голоса Путину и горячо от всего сердца поздравит своего "соперника". С радостью отдадут свои голоса и некоторые другие "соперники" Путина. Таким образом, почти все голоса "проголосовавших" будут ЗА Путина. Вот она, "многоходовочка".
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+
КутакБаш написал 11.01.2018 13:54
Путин объявит себя амператором Всея Руси и ее окрестностей.
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