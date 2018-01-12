Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Избирательный штаб Грудинина опубликовал предвыборную программу, которая, как и панировалось, представляет собой перелицованную программу, принятую КПРФ на Орловском экономическом форуме. Только там она называлась "20 шагов КПРФ", а теперь "20 шагов Грудинина" - направление не изменилось.
Очень трудно обсуждать программу, которая вообще не предназначена для того, чтобы ее выполнять. Поэтому не ищите в ней механизмов того, как будут воплощаться в жизнь те или иные тезисы - не будут, так и останутся на бумаге. Это все для того, чтобы понравиться публике. Но, честно говоря, привлекательного мало.
Во-первых, ни один из пунктов программы даже не намекает на то, что это программа коммунистической партии и ее кандидата. Первые же строки: "Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов..." говорят о том, что олигархи никуда не денутся, просто их роль будет ограничена, а интересы несколько сдержаннее.
Особенно радует предложение "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству". Даже не к социалистическому, а "социальному". Ну так Россия и сегодня согласно буржуазной конституции социальное государство: "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Статья 7 действующей Конституции РФ. Которая нисколько не помешала ни президенту Ельцину, ни президенту Путину, ни президенту Медведеву превратить страну в то, чем Россия на сегодня и является. А президент Грудинин что-нибудь изменит?
Хотелось бы видеть, каким образом?
"Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков", гласит грудининская программа. Очень хорошо! Но только ведущие банки и так государственные - Сбербанк, ВТБ. Железные дороги тоже принадлежат РАО РЖД. Да и в ведущих отраслях промышленности везде царит контрольный пакет акций государства. Так что будущему президенту Грудинину и делать ничего не надо.
То, что с монополиями Грудинин ничего не собирается делать, прямо следует из пункта 7 его программы: "Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги". То есть с монополиями мы ничего не сделаем, только аппетиты их ограничим. Такой просто сказочный Иван-царевич: я не буду убивать Змея Горыныча, а только ограничу его аппетит.
Интересно, что на собственный бизнес "товарищ" Грудинин не покушается, никак: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов". Ни слова о национализации сельхозугодий, ни слова о возрождении колхозов и совхозов - только крупное сельхозпроизводство, ну как в ЗАО самого Грудинина...
В общем, ничего коммунистического, ничего социалистического, даже слов таких не допускается.
Может, программа Грудинина социал-демократическая?
Так вот выдержка из программы социал-демократов, принятой еще в 1903 году: "Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой".
Кажется, ничего общего с программными заявками КПРФ и Грудинина.
Зато масса ассоциаций, даже в названии, с известной программой «25 пунктов», принятой 24 февраля 1920 года на собрании в мюнхенской пивной «Хофбройхаус».
- Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.
- Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).
- Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.
- Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения.
- Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй.
- Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.
Как видим, даже программа гитлеровской партии была куда более радикальной и куда более левой, чем "20 шагов" Грудинина. У него никакой земельной реформы, никаких репрессий против ростовщиков и спекулянтов - только "обуздание аппетитов" и "мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций» - сравним с гитлеровским "сломлением процентного рабства" и расстрелом для ростовщиков!
Едрена корень, да что ж это за программа такая у "коммунистов", что она умеренней и правей, чем даже программа нацистов?
Даже плюнуть, и то противно...
гоблян написал 12.01.2018 20:18
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А в первом абзаце написал, что Грудинин как троечник не смог даже собственной программы написать - списал у КПРФ.
Да и когда ж ему, он австриям разъезжал, счета подпольные закрывал.
макробий4-5 написал 12.01.2018 19:45
В защиту Грудинина.
Путина, после Ельцина, выбрали на ура и славим уже почти 20 лет, без какой-либо программы. Любая программа, данная любым кандидатом это блеф. Как она будет выполняться и будет ли, зависит от многих факторов, о которых претендент не узнает никогда. Даже вступив в должность он не сможет четко составить программу действий. Направления обозначены не так, как нам бы хотелось, но это его направления, а не наши.
гоблян написал 12.01.2018 19:41
А также хотелось бы узнать связь между т.н. "голодомором"?
Во время голода 1921-22 годов никакой коллективизации не было, наоборот, помещичью землю раздали крестьянам.
А голод 1932-33 года оказался последним в истории России, колхозы и совхозы обеспечили продовольствием страну даже в период войны. А послевоенный голод 1946-47 годов не привел к массовой гибели людей. Так что с урожайностью в период колхозов все было в полном порядке.
опрос написал 12.01.2018 19:22
Арзамасцев написал 12.01.2018 17:28
Новый год начался для Путина с ужаса написал 12.01.2018 17:05
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Новый год начался для Путина с ужаса
https://www.youtube.com/watch?v=aQoleDmT7w8
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Лис написал 12.01.2018 17:02
Бывший сельский житель н написал 12.01.2018 16:40
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Не могу ответить на ваш вопрос. Это просто факт такой. Возможно, пшеница не любит колхозников. Пресловутый голодомор времен коллективизации не из воздуха соткался, а таки из коллективизации. Новая коллективизация неизбежно приведет к повторению пройденного. И товарищ Грудинин, думаю, это понимает получше меня. Укры безумны, но про голодомор все же помнят.
Лис написал 12.01.2018 16:13
Бывший сельский житель написал 12.01.2018 16:04
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Товарищ Баранов, а вы отдаете себе отчет в том, что национализация сельхозугодий - это гарантированное снижение урожайности зерновых вдвое? А вот товарищ Грудинин это знает не понаслышке.
Товарищ Баранов, а вы отдаете себе отчет в том, что такое двукратное снижение урожайности в наших условия? Вы в хлебных очередях часами многие годы стояли или у вас в Химках очередей не было?
Лис написал 12.01.2018 14:54
Коментатор написал 12.01.2018 14:49
ПРАВДА ОНА ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНАЯ написал 12.01.2018 14:39
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НИ ОДНОГО ПОВОДА.
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Ну пришел к власти Трамп и что ему дали сто процентную возможность воплотить в жизнь все ЕГО БУЙНЫЕ ФАНТАЗИИ? Разумеется что нет.
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Грудинину ПОНЕВОЛЕ надо будет искать КАДРЫ, а ИХ НЕ ТО ЧТОБЫ КОТ НАКАКАЛ, а их ГОРАЗДО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.
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А вот те кто придут на смену ЭТОЙ ШАЙКЕ ЛЕЙКЕ, разве они БЕЗРОПОТНО СОГЛАСЯТСЯ СЛЕДОВАТЬ В ФАРВАТЕРЕ ПУТИНСКОЙ СЕМЬИ?
Идет НЕИЗБЕЖНЫЙ подъем народного сознания и РАСКРЕПОЩЕНИЕ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ.
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ПОЧУВСТВОВАВ РОСТКИ СВОБОДЫ ОТ ПРОИЗВОЛА САТАНИНСКОЙ ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАХОТЯТ ПРЕЖНИХ ОТНОШЕНИЙ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ С РАБАМИ. ЛИХА БЕДА НАЧАЛА.
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А разве мы с тобой позволим СНОВА ЗАГНАТЬ НАС В БЕСПРОСВЕТНОЕ РАБСТВО?
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Посмотри что произошло на Украине. ВСКОЛЫХНУЛИСЬ НАРОДНЫЕ МАССЫ и СТАЛИ БАНДЕРОВСКИМИ БАТАЛЬОНАМИ И ПРОЧЕЙ НЕЧИСТЬЮ. И где Янукович, где его семья?
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НИЧЕГО СПОКОЙНОГО НЕ БУДЕТ и ПРОДОЛЖЕНИЯ КООПЕРАТИВА ОЗЕРО НЕ БУДЕТ. Будет большая драчка со сменой СВИНЕЙ У КОРЫТА.
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А РАЗВЕ ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ИМЕННО ТАК ПРОИСХОДИТ?
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НАЧНЕТСЯ САБОТАЖ ГРУДИНИНА, ЖЕСТКИЙ И ДАЖЕ ЖЕСТОКИЙ, НАЧНЕТСЯ СМЕНА ЭЛИТ, НО УЖЕ ПОЧТИ У ПУСТОГО КОРЫТА. НАЧНЕТСЯ ПЕРЕДЕЛ СФЕР ВЛИЯНИЯ и ГРЫЗНЯ СВИНЕЙ НЕ НА ЖИЗНЬ А НА СМЕРТЬ.
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Анатолий Юрьевич! Я тебе обещаю: "Будет ОЧЕНЬ xuevo, но ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО. Но демократия сохраниться, pizdetь разрешат сколько угодно, но до корыта не пустят.
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А так КАТЕГОРИЧЕСКИ ОБЕЩАЮ ЧТО НЫНЕШНЮЮ СЕМЬЮ ВО ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ ПРОКЛЯНУТ И ПРЕДАДУТ АНАФЕМЕ.
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НУ А КАК ЖЕ ИНАЧЕ? НА ВСЕХ КОРЫТА НЕ ХВАТИТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЕГО УЖЕ ОСНОВАТЕЛЬНО ОПУСТОШИЛИ.
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НЕ УНЫВАЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР. У ЛЕНИНА ВЕДЬ ТОЖЕ ДО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ БЫЛА БУРЖУАЗНАЯ.
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Они еще (ИУДЕИ) и войну гражданскую в России развяжут, А ПОТОМУ ЧТО В РЕВОЛЮЦИЮ ГРАБИТЬ СТРАНУ ЛУЧШЕ ВОЕННЫМИ ЧЕМ МИРНЫМИ СПОСОБАМИ.
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А здесь еще и Украина КОЛОССАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ.
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Так что Анатолий Юрьевич!, все будет тип топ.
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НУ ТЫ ЖЕ ВИДИМО ИНОГДА ДОГАДЫВАЛСЯ ЧТО ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ.
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ВОТ СЕМЬЯ ЗА ВСЕМИ ЗАПЛАТИТ. А КУДА ОНА НАКУЙ ДЕНЕТСЯ?
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ЖДЕМ ВАЛЬЦМАНОВ И В РОССИИ. ОЧЕНЬ МАЛА ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО РОССИЯ СМОЖЕТ ВЫЛАВИРОВАТЬ В ЭТОМ МУТНОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПОТОКЕ.
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КАЛАШНИКОВ ЖЕ НЕПРЕРЫВНО И НЕУСЫПНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ НЕДОУМКА ПУТИНА: "ВОВА СБРОСЬ ОБОРОТЫ НАЖИВЫ, ВОВА ПОЖАЛЕЙ РОССИЮ и РОССИЯ ПОЖАЛЕЕТ ТЕБЯ и ПРОСТИ". НО ВОВА ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ ТЕМ ПОДОНКОМ И НА ВСЕ НАСРАЛ.
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ОДНАКО НАСТАЛ ЧАС РАСПЛАТЫ и ДЛЯ ВСЕХ НАС ТОЖЕ.
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Анатолий Юрьевич! Радуйся! ГЕВОЛЮЦИЯ О КОТОГОЙ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ БОЛЬШЕВИКИ СВЕГШИЛАСЬ!
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ПРАВДА ОНА ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНАЯ, НО ЛИХА БЕДА НАЧАЛА.
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УГЯ! УГЯ! УГЯ! ДОГОГИЕ ТОВАГИЩИ !!!
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Рудольф написал 12.01.2018 14:05
Так ить, главный отличительный признак этих выборов: "ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ!"