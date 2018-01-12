Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Избирательный штаб Грудинина опубликовал предвыборную программу, которая, как и панировалось, представляет собой перелицованную программу, принятую КПРФ на Орловском экономическом форуме. Только там она называлась "20 шагов КПРФ", а теперь "20 шагов Грудинина" - направление не изменилось.

Очень трудно обсуждать программу, которая вообще не предназначена для того, чтобы ее выполнять. Поэтому не ищите в ней механизмов того, как будут воплощаться в жизнь те или иные тезисы - не будут, так и останутся на бумаге. Это все для того, чтобы понравиться публике. Но, честно говоря, привлекательного мало.

Во-первых, ни один из пунктов программы даже не намекает на то, что это программа коммунистической партии и ее кандидата. Первые же строки: "Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов..." говорят о том, что олигархи никуда не денутся, просто их роль будет ограничена, а интересы несколько сдержаннее.

Особенно радует предложение "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству". Даже не к социалистическому, а "социальному". Ну так Россия и сегодня согласно буржуазной конституции социальное государство: "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Статья 7 действующей Конституции РФ. Которая нисколько не помешала ни президенту Ельцину, ни президенту Путину, ни президенту Медведеву превратить страну в то, чем Россия на сегодня и является. А президент Грудинин что-нибудь изменит?

Хотелось бы видеть, каким образом?

"Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков", гласит грудининская программа. Очень хорошо! Но только ведущие банки и так государственные - Сбербанк, ВТБ. Железные дороги тоже принадлежат РАО РЖД. Да и в ведущих отраслях промышленности везде царит контрольный пакет акций государства. Так что будущему президенту Грудинину и делать ничего не надо.

То, что с монополиями Грудинин ничего не собирается делать, прямо следует из пункта 7 его программы: "Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги". То есть с монополиями мы ничего не сделаем, только аппетиты их ограничим. Такой просто сказочный Иван-царевич: я не буду убивать Змея Горыныча, а только ограничу его аппетит.

Интересно, что на собственный бизнес "товарищ" Грудинин не покушается, никак: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов". Ни слова о национализации сельхозугодий, ни слова о возрождении колхозов и совхозов - только крупное сельхозпроизводство, ну как в ЗАО самого Грудинина...

В общем, ничего коммунистического, ничего социалистического, даже слов таких не допускается.

Может, программа Грудинина социал-демократическая?

Так вот выдержка из программы социал-демократов, принятой еще в 1903 году: "Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию об­щественно-производительного процесса для обеспечения благосо­стояния и всестороннего развития всех членов общества, социаль­ная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой".

Кажется, ничего общего с программными заявками КПРФ и Грудинина.

Зато масса ассоциаций, даже в названии, с известной программой «25 пунктов», принятой 24 февраля 1920 года на собрании в мюнхенской пивной «Хофбройхаус».

- Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.

- Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).

- Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.

- Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения.

- Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй.

- Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.

Как видим, даже программа гитлеровской партии была куда более радикальной и куда более левой, чем "20 шагов" Грудинина. У него никакой земельной реформы, никаких репрессий против ростовщиков и спекулянтов - только "обуздание аппетитов" и "мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций» - сравним с гитлеровским "сломлением процентного рабства" и расстрелом для ростовщиков!

Едрена корень, да что ж это за программа такая у "коммунистов", что она умеренней и правей, чем даже программа нацистов?

Даже плюнуть, и то противно...