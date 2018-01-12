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Московский листок

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Опубликовано 12.01.2018 автором в разделе комментариев 14

выборы зюганов цик явка грудинин
Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Избирательный штаб Грудинина опубликовал предвыборную программу, которая, как и панировалось, представляет собой перелицованную программу, принятую КПРФ на Орловском экономическом форуме. Только там она называлась "20 шагов КПРФ", а теперь "20 шагов Грудинина" - направление не изменилось.

Очень трудно обсуждать программу, которая вообще не предназначена для того, чтобы ее выполнять. Поэтому не ищите в ней механизмов того, как будут воплощаться в жизнь те или иные тезисы - не будут, так и останутся на бумаге. Это все для того, чтобы понравиться публике. Но, честно говоря, привлекательного мало.

Во-первых, ни один из пунктов программы даже не намекает на то, что это программа коммунистической партии и ее кандидата. Первые же строки: "Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов..." говорят о том, что олигархи никуда не денутся, просто их роль будет ограничена, а интересы несколько сдержаннее.

Особенно радует предложение "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству". Даже не к социалистическому, а "социальному". Ну так Россия и сегодня согласно буржуазной конституции социальное государство: "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Статья 7 действующей Конституции РФ. Которая нисколько не помешала ни президенту Ельцину, ни президенту Путину, ни президенту Медведеву превратить страну в то, чем Россия на сегодня и является. А президент Грудинин что-нибудь изменит?

Хотелось бы видеть, каким образом?

"Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков", гласит грудининская программа. Очень хорошо! Но только ведущие банки и так государственные - Сбербанк, ВТБ. Железные дороги тоже принадлежат РАО РЖД. Да и в ведущих отраслях промышленности везде царит контрольный пакет акций государства. Так что будущему президенту Грудинину и делать ничего не надо.

То, что с монополиями Грудинин ничего не собирается делать, прямо следует из пункта 7 его программы: "Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги". То есть с монополиями мы ничего не сделаем, только аппетиты их ограничим. Такой просто сказочный Иван-царевич: я не буду убивать Змея Горыныча, а только ограничу его аппетит.

Интересно, что на собственный бизнес "товарищ" Грудинин не покушается, никак: "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов". Ни слова о национализации сельхозугодий, ни слова о возрождении колхозов и совхозов - только крупное сельхозпроизводство, ну как в ЗАО самого Грудинина...

В общем, ничего коммунистического, ничего социалистического, даже слов таких не допускается. 

Может, программа Грудинина социал-демократическая?

Так вот выдержка из программы социал-демократов, принятой еще в 1903 году: "Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию об­щественно-производительного процесса для обеспечения благосо­стояния и всестороннего развития всех членов общества, социаль­ная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой".

Кажется, ничего общего с программными заявками КПРФ и Грудинина.

Зато масса ассоциаций, даже в названии, с известной программой «25 пунктов», принятой 24 февраля 1920 года на собрании в мюнхенской пивной «Хофбройхаус».

- Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.

- Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).

- Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.

- Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения.

- Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй. 

- Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.

Как видим, даже программа гитлеровской партии была куда более радикальной и куда более левой, чем "20 шагов" Грудинина. У него никакой земельной реформы, никаких репрессий против ростовщиков и спекулянтов - только "обуздание аппетитов" и "мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций» - сравним с гитлеровским "сломлением процентного рабства" и расстрелом для ростовщиков!

Едрена корень, да что ж это за программа такая у "коммунистов", что она умеренней и правей, чем даже программа нацистов?

Даже плюнуть, и то противно...



Рейтинг:   4.13,  Голосов: 23
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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Так тебе Баранов именно это и написал во втором абзаце
гоблян написал 12.01.2018 20:18
"Очень трудно обсуждать программу, которая вообще не предназначена для того, чтобы ее выполнять. Поэтому не ищите в ней механизмов того, как будут воплощаться в жизнь те или иные тезисы - не будут, так и останутся на бумаге. Это все для того, чтобы понравиться публике. Но, честно говоря, привлекательного мало".
.
А в первом абзаце написал, что Грудинин как троечник не смог даже собственной программы написать - списал у КПРФ.
Да и когда ж ему, он австриям разъезжал, счета подпольные закрывал.
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это надо учитывать
макробий4-5 написал 12.01.2018 19:45
За статью поставил Баранову 5 баллов.
В защиту Грудинина.
Путина, после Ельцина, выбрали на ура и славим уже почти 20 лет, без какой-либо программы. Любая программа, данная любым кандидатом это блеф. Как она будет выполняться и будет ли, зависит от многих факторов, о которых претендент не узнает никогда. Даже вступив в должность он не сможет четко составить программу действий. Направления обозначены не так, как нам бы хотелось, но это его направления, а не наши.
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Re: или у вас в Химках очередей не было?
гоблян написал 12.01.2018 19:41
Вот хотелось бы тоже заслушать отчет о хлебных очередях, хоть в Химках, хоть не в Химках.
А также хотелось бы узнать связь между т.н. "голодомором"?
Во время голода 1921-22 годов никакой коллективизации не было, наоборот, помещичью землю раздали крестьянам.
А голод 1932-33 года оказался последним в истории России, колхозы и совхозы обеспечили продовольствием страну даже в период войны. А послевоенный голод 1946-47 годов не привел к массовой гибели людей. Так что с урожайностью в период колхозов все было в полном порядке.
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голосуй -не проиграешь
опрос написал 12.01.2018 19:22
За дальнейший исторический забег в ельципутах ,ставим минус,за попытку избавления от оков сувенирной демократии коалиционным компромиссом грудзюгболдом , ставим плюс.
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Re: Пролетарии всех стран!
Арзамасцев написал 12.01.2018 17:28
Да не было никогда в Химках за хлебом очередей
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ЖДЕТ ХУНТУ ПУТИНА И КАК ОНА ЗАГНАНА ЧЕРНЫМ КАРЛИКОМ В ТУПИК.
Новый год начался для Путина с ужаса написал 12.01.2018 17:05
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ЖДЕТ ХУНТУ ПУТИНА И КАК ОНА ЗАГНАНА ЧЕРНЫМ КАРЛИКОМ В ТУПИК.
.
Новый год начался для Путина с ужаса
https://www.youtube.com/watch?v=aQoleDmT7w8
.
Ответить
(без названия)
Лис написал 12.01.2018 17:02
А колхозника Грудинина, значит, пшеница любит.Я вообще не об этом.Я говорю о продовольственной национальной безопасности страны.А вдруг война а вдруг враги? Может хватить кормить нас как свиней а всю высокосортную пшеницу отправлять на экспорт? Если чо то голодный народ никаких Путиных и Грудининых защищать не пойдет.В лучшем случае просто выстрелит в спину.
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Re: Лису
Бывший сельский житель н написал 12.01.2018 16:40
"И каким же образом национализация всего и вся влияет на снижение урожайности злаковых и клубники?"
.
Не могу ответить на ваш вопрос. Это просто факт такой. Возможно, пшеница не любит колхозников. Пресловутый голодомор времен коллективизации не из воздуха соткался, а таки из коллективизации. Новая коллективизация неизбежно приведет к повторению пройденного. И товарищ Грудинин, думаю, это понимает получше меня. Укры безумны, но про голодомор все же помнят.
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 16:13
И каким же образом национализация всего и вся влияет на снижение урожайности злаковых и клубники? Между прочим Третий Рейх носил официальное название Народного государства,в котором существовало государственно-частное партнерство.Фермеры получали государственные дотации и обязательный к исполнению план.Все излишки свободно продавались на рынке.
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Пролетарии всех стран!
Бывший сельский житель написал 12.01.2018 16:04
"Ни слова о национализации сельхозугодий, ни слова о возрождении колхозов и совхозов".
.
Товарищ Баранов, а вы отдаете себе отчет в том, что национализация сельхозугодий - это гарантированное снижение урожайности зерновых вдвое? А вот товарищ Грудинин это знает не понаслышке.
Товарищ Баранов, а вы отдаете себе отчет в том, что такое двукратное снижение урожайности в наших условия? Вы в хлебных очередях часами многие годы стояли или у вас в Химках очередей не было?
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 14:54
Миллионер Грудинин-это обычное либерастное чмо.Из него правый и "нацист" как из говна пуля.
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Вот так и живем
Коментатор написал 12.01.2018 14:49
В любом случае надо куда то двигаться. Стремится к изменениям в положительную сторону. Или что?
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Анатолий Юрьевич! Радуйся! ГЕВОЛЮЦИЯ О КОТОГОЙ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ БОЛЬШЕВИКИ СВЕГШИЛАСЬ!
ПРАВДА ОНА ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНАЯ написал 12.01.2018 14:39
Анатолий Юрьевич! Не вижу я поводов к пессимизму.
.
НИ ОДНОГО ПОВОДА.
.
Ну пришел к власти Трамп и что ему дали сто процентную возможность воплотить в жизнь все ЕГО БУЙНЫЕ ФАНТАЗИИ? Разумеется что нет.
.
Грудинину ПОНЕВОЛЕ надо будет искать КАДРЫ, а ИХ НЕ ТО ЧТОБЫ КОТ НАКАКАЛ, а их ГОРАЗДО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.
.
А вот те кто придут на смену ЭТОЙ ШАЙКЕ ЛЕЙКЕ, разве они БЕЗРОПОТНО СОГЛАСЯТСЯ СЛЕДОВАТЬ В ФАРВАТЕРЕ ПУТИНСКОЙ СЕМЬИ?
Идет НЕИЗБЕЖНЫЙ подъем народного сознания и РАСКРЕПОЩЕНИЕ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ.
.
ПОЧУВСТВОВАВ РОСТКИ СВОБОДЫ ОТ ПРОИЗВОЛА САТАНИНСКОЙ ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАХОТЯТ ПРЕЖНИХ ОТНОШЕНИЙ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ С РАБАМИ. ЛИХА БЕДА НАЧАЛА.
.
А разве мы с тобой позволим СНОВА ЗАГНАТЬ НАС В БЕСПРОСВЕТНОЕ РАБСТВО?
.
Посмотри что произошло на Украине. ВСКОЛЫХНУЛИСЬ НАРОДНЫЕ МАССЫ и СТАЛИ БАНДЕРОВСКИМИ БАТАЛЬОНАМИ И ПРОЧЕЙ НЕЧИСТЬЮ. И где Янукович, где его семья?
.
НИЧЕГО СПОКОЙНОГО НЕ БУДЕТ и ПРОДОЛЖЕНИЯ КООПЕРАТИВА ОЗЕРО НЕ БУДЕТ. Будет большая драчка со сменой СВИНЕЙ У КОРЫТА.
.
А РАЗВЕ ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ИМЕННО ТАК ПРОИСХОДИТ?
.
НАЧНЕТСЯ САБОТАЖ ГРУДИНИНА, ЖЕСТКИЙ И ДАЖЕ ЖЕСТОКИЙ, НАЧНЕТСЯ СМЕНА ЭЛИТ, НО УЖЕ ПОЧТИ У ПУСТОГО КОРЫТА. НАЧНЕТСЯ ПЕРЕДЕЛ СФЕР ВЛИЯНИЯ и ГРЫЗНЯ СВИНЕЙ НЕ НА ЖИЗНЬ А НА СМЕРТЬ.
.
Анатолий Юрьевич! Я тебе обещаю: "Будет ОЧЕНЬ xuevo, но ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО. Но демократия сохраниться, pizdetь разрешат сколько угодно, но до корыта не пустят.
.
А так КАТЕГОРИЧЕСКИ ОБЕЩАЮ ЧТО НЫНЕШНЮЮ СЕМЬЮ ВО ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ ПРОКЛЯНУТ И ПРЕДАДУТ АНАФЕМЕ.
.
НУ А КАК ЖЕ ИНАЧЕ? НА ВСЕХ КОРЫТА НЕ ХВАТИТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЕГО УЖЕ ОСНОВАТЕЛЬНО ОПУСТОШИЛИ.
.
НЕ УНЫВАЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР. У ЛЕНИНА ВЕДЬ ТОЖЕ ДО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ БЫЛА БУРЖУАЗНАЯ.
.
Они еще (ИУДЕИ) и войну гражданскую в России развяжут, А ПОТОМУ ЧТО В РЕВОЛЮЦИЮ ГРАБИТЬ СТРАНУ ЛУЧШЕ ВОЕННЫМИ ЧЕМ МИРНЫМИ СПОСОБАМИ.
.
А здесь еще и Украина КОЛОССАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ.
.
Так что Анатолий Юрьевич!, все будет тип топ.
.
НУ ТЫ ЖЕ ВИДИМО ИНОГДА ДОГАДЫВАЛСЯ ЧТО ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ.
.
ВОТ СЕМЬЯ ЗА ВСЕМИ ЗАПЛАТИТ. А КУДА ОНА НАКУЙ ДЕНЕТСЯ?
.
ЖДЕМ ВАЛЬЦМАНОВ И В РОССИИ. ОЧЕНЬ МАЛА ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО РОССИЯ СМОЖЕТ ВЫЛАВИРОВАТЬ В ЭТОМ МУТНОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПОТОКЕ.
.
КАЛАШНИКОВ ЖЕ НЕПРЕРЫВНО И НЕУСЫПНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ НЕДОУМКА ПУТИНА: "ВОВА СБРОСЬ ОБОРОТЫ НАЖИВЫ, ВОВА ПОЖАЛЕЙ РОССИЮ и РОССИЯ ПОЖАЛЕЕТ ТЕБЯ и ПРОСТИ". НО ВОВА ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ ТЕМ ПОДОНКОМ И НА ВСЕ НАСРАЛ.
.
ОДНАКО НАСТАЛ ЧАС РАСПЛАТЫ и ДЛЯ ВСЕХ НАС ТОЖЕ.
.
Анатолий Юрьевич! Радуйся! ГЕВОЛЮЦИЯ О КОТОГОЙ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ БОЛЬШЕВИКИ СВЕГШИЛАСЬ!
.
ПРАВДА ОНА ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНАЯ, НО ЛИХА БЕДА НАЧАЛА.
.
УГЯ! УГЯ! УГЯ! ДОГОГИЕ ТОВАГИЩИ !!!
.
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Хрен или редька?
Рудольф написал 12.01.2018 14:05

Так ить, главный отличительный признак этих выборов: "ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ!"
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