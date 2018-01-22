Раб Познер учит свободе

Дело, собственно, не в Познере, ведь таких, как Познер, в Рашке полно.

Просто просматривая новости, случайно зацепился глазом за слово «спрос» в заголовке «О спросе на свободу и демократию». Пробежал глазами коротенький материал и выяснил, что текст представляет собою философские потуги В. Познера, разумеется, с выводом, что у таких, как Познер или покойный Егор Гайдар, есть спрос на свободу и демократию. А у всяких там унтерменшей спроса на свободу нет - не нужна им ни свобода, ни демократия. https://www.opentown.org/news/170730?user=69132

«Я совершенно согласен, что не от материального благосостояния зависит спрос на демократию и на свободу. Я думаю, что, действительно, правильно, что это зависит, прежде всего, от менталитета, - задаёт Познер тон обсуждению, и заканчивает его таким выводом. - Если человек растет с убеждением, что он ценен сам по себе, то в нем автоматически возникает стремление к свободе и демократии, он без этого не может самовыразиться, коль скоро он самоценен. А там, где нет этого убеждения, там, где человек себя не считает самоценным, тогда какое стремление к свободе и демократии? Оно не естественно. Поэтому я хотел бы сказать, что тогда у нас это возникнет, вот эта жажда свободы и демократии, когда у безусловного большинства населения будет ощущение, что каждый по отдельности ценен или даже самоценен. А это произойдет, увы, не завтра. Вот такая история».

Спрос на свободу… Довольно интересная постановка вопроса.

Разумеется, первое, с чего необходимо начать рассуждения, это с вопроса о том, что это за товар такой - свобода? Не будем лезть в словари, свобода - это возможность поступать так, как хочешь. Именно, «как хочешь». Почему ты так хочешь - это дело десятое. Ты мог осознать необходимость своего поступка, мог исполнить долг этим поступком, ты этим поступком осуществлял процесс творения чего-либо. А мог просто удовлетворить инстинкт лени или удовлетворения естественных надобностей, начиная от еды, кончая тягой к убогим развлечениям. В любом случае, раз человек безнаказанно поступил так, как ХОТЕЛ, то он был в этом свободен. И, таким образом, спрос на свободу можно заменить спросом на удовлетворение своего «хочу» - раз человек удовлетворял свои желания, значит, был свободен.

Но, как видим, Познер ведёт рассуждения не о свободе Робинзона Крузо, а о своём и Гайдара требованию к обществу - общество обязано предоставить им свободу поступать так, как они хотят. По Познеру, для нужной человеку свободы, требуется «демократическое» общество, поскольку только оно обеспечивает Познера возможностью удовлетворять нужное Познеру «хочу». Что Познер имеет в виду под таким обществом, - об этом поразмышляем ниже.

А сейчас продолжим тем, что и нужного общества для спроса на свободу недостаточно, поскольку по Познеру, как мы видим, главным являются собственно люди, которые это общество создают и составляют. Люди обязаны сами осознавать свою ценность - человек должен вырасти с уверенностью, «что он ценен сам по себе», - пишет Познер.

Если вы вдумаетесь в это требование, то уже тут увидите характерное для Познера бессмысленное бла-бла-бла, поскольку люди себе сами себя не продают, а раз нет сделки, то нет и цены. Для самого себя, ценность человека даже не нулевая, а просто бессмысленна. Но ведь Познер что-то имеет в виду. Что?

Замечу, что и Адольф Гитлер также использовал в своей философии понятие «самой по себе» ценности человека, однако у него это звучит так: «В эту мою молодую пору я частенько думал — почему я не родился на сто лет раньше. Ах! ведь мог же я родиться, ну, скажем, по крайней мере в эпоху освободительных войн, когда человек, и не «занимавшийся делом», чего-нибудь да стоил и сам по себе».

У Гитлера, как вы видите, «стоимость человека сама по себе» имеет иной смысл: Гитлер мечтал об обществе, которому любой немец ценен, вне зависимости от имеющихся у него денег. Но чтобы построить такое общество, нужны его граждане, ведь если все немцы будут свободны от Германии, то и задуманного Гитлером общества не построишь - не кем его будет строить. Таким образом, у Германии (у общества), задуманной Гитлером, появляется спрос на немцев, соответственно, появляется и цена на гражданина такой Германии. «Сам по себе» человек приобретает цену, но не ту, которую он сам себе назначил, а ту, которую в задуманном Гитлером обществе имеют все люди, вернее, немцы.

Но Познер по умственным способностям далеко не Гитлер, и его цена самому себе есть не стремление улучшить общество, а претензии к обществу. По Познеру идеальное общество (которое он, напомню, называет демократическим) само обязано обеспечить ему свободу - обеспечить ему возможность удовлетворять своё хочу только потому, что он назначил себе цену.

Оставим пока в стороне и вопрос, в связи с чем общество обязано Познеру что-то обеспечивать, не имея от Познера ничего взамен? И займёмся вопросом, о какой свободе он речь ведёт? Возможность реализации какого «хочу», он желает иметь в данном обществе?

Познеру нужна свобода, чтобы исполнить свой долг? А перед кем? Ведь Познер и понятие «долг» не совместимы, это антагонисты. Понимаете, в своё время Познер признался, что во времена СССР обманывал потребителей своего труда - лгал слушателям в своих информационных программах, ради денег обманывал общество, в котором жил. Честный человек после такого признания повесился бы, а Познер чувствует себя прекрасно. Таким образом, для исполнения своего долга перед обществом, свобода Познеру совершенно не нужна. Это не то «хочу», за удовлетворение которого он ратует.

Тогда, может быть Познер хочет без помех творить?

Простите, а какое общество или, тем более, государство, этому Познеру и вообще всем познерам когда-либо запрещали творить? Кто и в каком обществе запрещал человеку получать полезные людям результаты своей деятельности - те, которые этот человек раньше не умел получать? И, тем более, кто и в каком обществе запретит человеку получить нужные людям результаты, которые ещё никто в мире не способен был получить? А ведь не бла-бла-бла, а получение таких результатов только и есть то, чем является творчество.

Гитлеровская Германия, а за нею и Советский Союз теми же познерами считаются чуть ли не образцовыми странами рабов, но разве кто-то запрещал познерам всех сортов творить в гитлеровской Германии или СССР?

(Что касается нацистской Германии, то я решил дать некоторые числа о творческих достижениях немцев того периода, но чтобы не утяжелять статью, даю эти числа в Приложении).

Такое же положение было и в СССР, достижения которого в науке и технике можно критиковать, но трудно скрыть. И кто же мешал всем этим гайдарам и познерам творить в СССР? Сейчас уже почти 30 лет на постсоветском пространстве та свобода, о которой балаболили Познер с Гайдаром, а где творцы? Куда они подевались?

Из этого пространства не только не появляется никаких полезных людям результатов деятельности, которые ранее были бы неизвестны хотя бы в СССР (не говоря уже о мире), но и те результаты творчества (а не заимствований с Запада), которые без труда получались в СССР, в нынешнем СНГ уже не способны повторить. К примеру, не способны построить легковые автомобили (какой-нибудь ё-мобиль) которые продавались бы на Западе, как в своё время там продавались советские автомобили.

Мне могут сказать, что ведь сам Познер-то творит. Окститесь! Он и не представляет, что это такое - творчество.

Вот он взялся философствовать о свободе. А ведь на свободу очень просто взглянуть принципиально - философски. Возьмём для аналогии помянутого Робинзона Крузо на необитаемом остове. Робинзон образец абсолютно свободного человека, поскольку может делать всё, что хочет. Но вот появилось тупое государство папуасов, и чтобы Робинзон не думал, что папуасы у власти напрасно его хлеб жрут, занялось это государство «законотворчеством». И попёрли из папуасов законы для счастья Робинзона - туда не ходи, сюда не ходи, тут стой, тут огонь не разводи, тут не кури и т.д. И чем больше законов, тем больше папуасы у власти гордятся собой, - во, какие они творцы! Понятно, что дебилы-папуасы не соображают, что чем больше законов, тем меньше у Робинзона свободы, но ещё хуже, когда и Робинзон не соображает, что не внешний враг, не какие-то там гитлеровцы, а эти «родные» папуасы за его же деньги его же свободы и лишают.

Вот и взглянем на Думу с Президентом. Чем они отличаются от дебильных папуасов из этого гипотетического примера? Ведь они в России додумались даже до того, до чего папуасы не додумались бы, - они соревнование устроили - Дума какого созыва большее количество раз кнопки надавит за принятие очередного закона? Соревнуются, Дума какого созыва больше законов примет! Уже давно не то, что в Думе, а и в России нет никого, кто бы представлял, сколько в России законов и о чём они. Не то, что на должностях прокуроров с судьями, на которые принимают самых дебильных выпускников юридических факультетов, а уже и в адвокатах нет юристов, которые бы представляли, сколько в России законов и каких. Свобода в России попрана властью, причём, попрана тупо - власть сама не соображает, что она делает.

Ну и что Познер? Он в своих рассуждениях о свободе хоть намёк об этом обстоятельстве делает? Да он это обстоятельство в упор не видит! Только бла-бла-бла про «самоценность». Философ, блин!

Ещё не так давно журналистика была только письменной - в виде материалов в газетах и журналах. И тогда было хорошо видно, что по степени мастерства и способностей к творчеству, журналистика делится на три степени. Первую степень занимают очеркисты - люди, способные не только описать событие, но и найти их смысл (а этот поиск часто и был творчеством). Ниже очеркистов стоят корреспонденты - люди, способные описать событие, для чего творчество не требуется, но требуется понимание того, что журналист видит. И, наконец, самая тупая часть журналистики представлена интервьюерами - лицами, всего лишь способными расспросить кого-то о событиях.

Но стройной эта система была когда-то, а сейчас уже и корреспонденты в массе свой представлены совершенно бескультурными дебилами. Они даже видят что-то или слышат информацию из первых уст, тем не менее, не способны её правильно описать - и суть не понимают, и слов для описания не имеют.

А Познер и по прежней жизни не был даже корреспондентом, он был интервьюером, и им он и является по сей день. Ну, не смешите, вот он, к примеру, помрёт или отойдёт от дел. И что после него останется? Память о том, как его пиарили? Хоть единая мысль, хотя бы у его поклонников останется? Хотя бы маленькая мысль? Даже в длинной биографии в Википедии, единственной ценной для общества мыслью Познера, приходится считать: «С удовольствием выпиваю. Люблю и знаю вино, виски, коньяк, разные водки, пиво… К каждому блюду есть своя выпивка». Ну да, действительно существует выпивка к каждому блюду. И что - считать эту мысль вершиной творчества?

Мне скажут, что Познера ведь считают творцом! Да мало ли кого считают творцами лица, с умственным развитием того же Познера. Я ещё помню такого «философа», как академик Сахаров, помню, как либеральная публика мочилась прямо в штанишки от его речей. Кто об общественных мыслях Сахарова сегодня помнит? И если и помнят о Егорке Гайдаре, так только как о подлеце, уничтожившем экономику РСФСР. Даже дебильность Гайдара ему никто в оправдание не поставит.

Что касается наших распиаренных гениев из телевизора, то возьмите такой пример

Вот многоэтажка, вечер, вышли старые бабки, закончившие нянчиться с внуками, поскольку родители уже вернулись с работы, сели бабки на лавочки и начали балаболить: «Верка - проститутка, Колька - наркоман, и т.д.». А в это время на экранах телевизоров появились Познер, Соловьёв и прочие. И занялись тем же самым.

Ну и чем «творчество» Познера или Соловьёва отличается от болтовни этих бабок? В чём смысл их «творческого процесса»? Пригласил на передачу того, кто не выставит этих творцов теми, кем они являются, - глупцами, посадили гостя напротив, и балаболь досыта! Как бабки! Но только не про Верку-проститутку, а про Трампа или Навального. Потом режиссер вырежет всю твою глупость и оставит только эпизоды, в которых Познер «умный», к примеру: «в числе основных причин высокого рейтинга действующего президента он бы назвал постепенное улучшение уровня жизни граждан, личное обаяние Путина и отношение к Русской православной церкви». Умно-то как!

Вот Познер написал статью о спросе на свободу. И что в мыслях этой статьи такого, чтобы кто-то эти мысли не то, что использовал, а хотя бы запомнил? Да, эти телевизионные «творцы» болтают о своей невероятно творческой деятельности, но творчества в этой деятельности не больше, чем в сплетнях помянутых дворовых бабушек.

Таким образом, Познеру свобода для творчества нужна меньше всего, поскольку он и раньше не творил, и теперь не начнёт.

И методом исключения получается, что свобода ему нужна для удовлетворения самых примитивных «хочу» - сладко кушать, гладко какать, дорого развлекаться и иметь много барахла, чтобы можно было понтоваться перед другими такими же «творцами», которые об уме друг друга судят по количеству имеющегося барахла.

Но ведь это барахло и «изячная» жизнь на дороге не валяются - их надо купить. А для этого надо что-то продать. А поскольку эти люди ничего творчески произвести не способны, а значит и продавать им нечего, то остаётся продать самого себя. Остаётся найти, кому продаться. Разумеется, продаваться надо тому, кто больше за тебя даст. Все виды социализма познеров удовлетворить не способны - при социализме на продажную шваль цены единые, государственные. А вот то, что такие «творцы» считают демократией, - другое дело! Тут цены рыночные.

У Ежи Леца есть подходящий к данному случаю афоризм: «Мечта рабов: базар, на котором можно купить себе господина». Перелицовывая эту очень точную мысль к случаю с Познером, можно сказать, что свобода раба - это возможность выгодно продаться в рабство. И ведь действительно, при такой сделке господин согласовывает с рабом цену, и у раба появляется его стоимость «сама по себе».

И если смотреть на философствования Познера под этим углом, то в его оценке самого себя появляется смысл, а именно. Если человек туп и ленив до степени, при которой у него нет полезных людям результатов его труда, то для получения благ он способен продать не свой труд, а только себя.

И эдакие люди учат у нас свободе…

Приложение:

В 1953 году немцы издали сборник работ о Второй мировой войне, написанных военными и государственными деятелями и служащими нацистской Германии. К 1957 году этот сборник был переведен на русский язык и издан издательством «Иностранной литературы» под названием «Итоги Второй мировой войны.

В сборнике есть статья, посвященная немецкой науке в нацистской Германии, которую написал генерал-лейтенант в отставке, инженер Эрих Шнейдер. Вот некоторые факты.

«Распространявшееся в конце войны иностранной пропагандой под влиянием общего военного психоза утверждение о том, что германская наука добилась лишь незначительных результатов и что в стране, где нет свободы, наука вообще не способна па многое, было вскоре опровергнуто многочисленными выступлениями самих иностранных ученых. …Так, например, мистер Лестер Уокер пишет в журнале «Харперс Мэгезин» (октябрь 1946 года): «Материалы о секретных военных изобретениях, которых еще недавно было всего лишь десятки, теперь представляют собой скопление актов общим количеством до 750 тыс...» Для того чтобы новым немецким понятиям подыскать соответствующие английские термины, потребовалось бы составить новый немецко-английский словарь специальных слов, куда вошло бы около 40 тыс. новых технических и научных терминов.

В американском официальном отчете приводится ряд отдельных изобретений и результатов исследований немецких ученых в области прикладной физики, в области исследования инфракрасных лучей, по изобретению новых смазочных средств, синтетической слюды, методов холодной прокатки стали и т. д., получивших всеобщее признание у американских ученых. Так, в отчете говорится: «Мы узнали из этих бесценных секретов способы изготовления самого лучшего в мире конденсатора. Конденсаторы миллионами применяются и в радиотехнике, и в производстве высокочастотной аппаратуры... но этот конденсатор выдерживает почти в два раза большее напряжение, чем наши американские конденсаторы. Это настоящее чудо для наших специалистов-радиотехников».

Относительно изобретений в текстильной промышленности в этом отчете говорится, что «в этом собрании секретов содержится так много нового, что большинству американских специалистов-текстильщиков стало не по себе...»

О трофеях из лабораторий концерна И. Г. Фарбениндустри говорится: «... однако самые ценные секреты были получены нами от лабораторий и заводов большого немецкого химического концерна И. Г. Фарбениндустри. Нигде и никогда не имелось такого ценного клада производственных секретов. Эти секреты относятся к производству жидкого и твердого топлива, к металлургической промышленности, к производству синтетического каучука, текстиля, химикалиев, искусственных тканей, медикаментов и красок. Один американский специалист в области производства красителей заявил, что немецкие патенты содержат способы и рецепты для получения 50 тыс. видов красящих веществ, и большинство из них лучше наших. Нам самим, вероятно, никогда не удалось бы изготовить некоторые из них. Американская красочная промышленность шагнула вперед, по меньшей мере, на десять лет».

Можно привести и целый ряд других заявлений, содержащихся в различных отчетах: «Не менее внушительной была добыча специальных поисковых групп союзников и в области производства продуктов питания, в области медицины и военного искусства»... «совершенно необозримы «трофеи» в области последних достижений авиации и производства авиационных бомб». «Величайшее значение для будущего, — говорится в другом месте, — имеют германские секреты в области производства ракетных и реактивных снарядов... как стало известно, немцы в конце войны имели в различных стадиях производства и разработки 138 типов управляемых на расстоянии снарядов... применялись все известные до сих пор системы управления на расстоянии и прицеливания: радио, короткие волны, проводная связь, направленные электромагнитные волны, звук, инфракрасные лучи, пучки света, магнитное управление и т. д. Немцы разработали все виды ракетного двигателя, позволявшего их ракетам и реактивным снарядам достигать сверхзвуковых скоростей».

...Американские дельцы сами признают огромное значение немецких открытий и изобретений для практического использования в промышленности и технике. «Общественность буквально пожирает опубликованные военные секреты», — говорится в одном из вышеупомянутых отчетов. «За один только месяц мы получили 20 тыс. запросов на технические публикации, а сейчас ежедневно заказывается около 1 тыс. экземпляров этих бюллетеней... уполномоченные фирм простаивают целые дни в коридорах Управления технической службы, чтобы первыми получить новую публикацию. Большая часть информации настолько ценна, что промышленники охотно дали бы многие тысячи за то, чтобы получить новые сведения одним днем раньше своих конкурентов.

…Что касается немецких ученых, находящихся сейчас в Америке, то Пентагон в декабре 1947 года сообщил, что туда вывезено 523 немецких ученых и что эта цифра вскоре увеличится до 1 тыс. человек. …В общей сложности странами-победительницами вывезено более 2 тыс. немецких ученых и специалистов».