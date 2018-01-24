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Московский листок

Очень хорошо, что Собянин не зулус

Опубликовано 24.01.2018 автором в разделе комментариев 7

москва собянин финансы тротуары
Очень хорошо, что Собянин не зулус

Собянин назвал ландшафтный парк «Зарядье» новым символом города и подчеркнул, что данный объект уникален для столицы. «Всего за несколько месяцев «Зарядье» стало новым символом Москвы. Это первый крупный парк в пределах Бульварного кольца за 200 лет, уникальный по форме и содержанию», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте». 

По его словам, в текущем году там откроют филармонию мирового уровня, и пройдет урбанистический форум.

На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.

***

Знаете, я вот сейчас допишу эту заметку и пойду в самый натуральный лес, с собакой. Причем моя прогулка не потребует от города вообще ни копейки. Бесплатно пойду. 

Заметим, лес в черте города, тут живут и белки, и зайцы, и разные птицы. Луговина тоже есть, только зимой это просто заснеженное поле. Можно, конечно, миллиарда за три проложить под ней трубы с обогревом и трава станет расти круглый год. Но мне как-то без надобности - я могу и до весны обождать.

Не могу сказать, чтоб это для Москвы было что-то уникальное - заповедных лесопарковых зон в столице довольно много. И не так, чтоб далеко от центра. Не очень понимаю, на хрена под стенами Московского кремля создавать тундру? Это надо Собянина спросить. Может ему среди каменных мостовых тоскливо, чего-то родного хочется - оленей, ягеля? Но бюджету эти ностальгические чувства обходятся недешево.

Над сказать, что очень хорошо, что москвичи не выбрали себе мэром зулуса или маори какого-нибудь. А то бы на месте древнего Зарядья сейчас колыхались, пугая московскую ночь криками гиен и попугаев, натуральные джунгли. Или в набережную Москва-реки бились бы волны барьерного рифа. Это бы обошлось дороже, чем тундра и заливные луга. И даже дороже, чем лесо-степная филармония...

Но я бы в следующий раз проглосовал за москвича. Чтобы нормальные московские улицы вели в привычные московские дворы. Чтобы московские шизофреники сидели бы в нормальных московских дурках, а не удивляли бы широкую публику полетом своей нездоровой фантазии...



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Всего комментариев к статье: 7
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juliettewn60
juliettewn60 написал 24.01.2018 09:17
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Зарядье это первый парк в центре Москвы! Красиво!
Крон Принц Пятааак Васильевич написал 24.01.2018 07:59
Луговина тоже есть, пишет автор, и продолжает , только сейчас это просто заснеженное поле.
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(без названия)
электроМакс написал 24.01.2018 07:50
Бггг... Раньше у меня из окон была видна гостиница Рассея, однако, она, падлюка, немного закрывала вид на Кремлин. А теперича Кремлек отлично видно через кошерную тундру! =)
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