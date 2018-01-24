Очень хорошо, что Собянин не зулус

Собянин назвал ландшафтный парк «Зарядье» новым символом города и подчеркнул, что данный объект уникален для столицы. «Всего за несколько месяцев «Зарядье» стало новым символом Москвы. Это первый крупный парк в пределах Бульварного кольца за 200 лет, уникальный по форме и содержанию», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в текущем году там откроют филармонию мирового уровня, и пройдет урбанистический форум.
На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.
***
Знаете, я вот сейчас допишу эту заметку и пойду в самый натуральный лес, с собакой. Причем моя прогулка не потребует от города вообще ни копейки. Бесплатно пойду.
Заметим, лес в черте города, тут живут и белки, и зайцы, и разные птицы. Луговина тоже есть, только зимой это просто заснеженное поле. Можно, конечно, миллиарда за три проложить под ней трубы с обогревом и трава станет расти круглый год. Но мне как-то без надобности - я могу и до весны обождать.
Не могу сказать, чтоб это для Москвы было что-то уникальное - заповедных лесопарковых зон в столице довольно много. И не так, чтоб далеко от центра. Не очень понимаю, на хрена под стенами Московского кремля создавать тундру? Это надо Собянина спросить. Может ему среди каменных мостовых тоскливо, чего-то родного хочется - оленей, ягеля? Но бюджету эти ностальгические чувства обходятся недешево.
Над сказать, что очень хорошо, что москвичи не выбрали себе мэром зулуса или маори какого-нибудь. А то бы на месте древнего Зарядья сейчас колыхались, пугая московскую ночь криками гиен и попугаев, натуральные джунгли. Или в набережную Москва-реки бились бы волны барьерного рифа. Это бы обошлось дороже, чем тундра и заливные луга. И даже дороже, чем лесо-степная филармония...
Но я бы в следующий раз проглосовал за москвича. Чтобы нормальные московские улицы вели в привычные московские дворы. Чтобы московские шизофреники сидели бы в нормальных московских дурках, а не удивляли бы широкую публику полетом своей нездоровой фантазии...
juliettewn60 написал 24.01.2018 09:17
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Крон Принц Пятааак Васильевич написал 24.01.2018 07:59
ЭТО ПИСАЛ ШИЗОИД! ШИЗОФРЕНИК! ПАРАНОИК! Санитаров в Тушино? Да нет, Анатолий Юрьевич Баранов просто хам и жлоб.
Ленинский дух из Мавзолея и не только!!!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их! Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива. С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
электроМакс написал 24.01.2018 07:50
Оленеводу - Слава! Олени - вперде!!!
Charlesnut написал 24.01.2018 07:24
Charlesnut написал 24.01.2018 06:25
Shermanbet написал 24.01.2018 05:43
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charnoKi написал 24.01.2018 05:41
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