Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Деукраинизация, десоветизация, деградация - в московском и киевском метро

Опубликовано 05.02.2018 автором в разделе комментариев 3

беспредел москва сталин собянин киев метро ленинград декоммунизация десоветизация
Деукраинизация, десоветизация, деградация - в московском и киевском метро

Всполошились просвещённые москвичи: после подновления на "Киевской" Арбатско-Покровской линии мозаика оказалась "деукраинизированной", как показалось зоркому либеральному блогеру Олегу Кашину, и вполне православный такой платочек оказался на голове танцующей украинки вместо национальных ленточек и цветочков. Однако "реставраторы" клянутся, что следовали как раз исходникам (видимо, эта раставрация не первая и был так же период "украинизации" дополнительной).

Вот как выглядят оправдания собянинских структур: 

"Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы."

Чтоб вы понимали, какой этот департамент для москвичей авторитет - вспомните пару прошлогодних сносов. ДК им. Серафимовича (Средний Тишинский переулок, 5/7, строение 1) и Дом Михоэлса, Тверской бульвар, 14. В доме бывали Есенин и Тышлер. В октябре 2017 года градозащитники зафиксировали, что здание отсутствует, сохранился только фасад, а со двора ведется строительство многоэтажного дома.

От себя добавлю, что каков бы ни был исходник - второй, нынешний вариант выглядит действительно беднее. И негоже давать пищу тем, кто подозревает "москалей" в национальной ненависти и сведении счётов подобным недостойным культурной нации способом. Должен заметить что именно эта "Киевская", а не кольцевая (котрая имеет станцию-двоника в Киеве - вот только страшно и подумать, как её декоммунизировали нынче) - всегда очаровывала меня, буквально окатывала волной красок, неким национальным богатством. Особенно вот эта центральная фреска.

 

И знаете, что я там разглядел? На одном из красных знамён затёрт Сталин. Но тут уж не вина современников и собянинского племени конечно... Это было сделано сразу же следом за ХХ позорным съездом и его секретным докладом. А 1954-й год, год открытия станции, как вы сами понимаете, был как раз пиком "культа личности" - те самые товарищи из коллективного руководства страны, которые потом аплодировали докладу Хрущёва, - Маленков и Ко открывали по всему СССР памятники товарищу Сталину, после смерти "канонизированному" и увековеченному не только во фресках станций метро.

Кстати, тут не было и перегибов, того самого "культа", который выдумал Хрущёв - если вы с историей вопроса не знакомы, проведу краткий экскурс идеологических войн на площадях московского метро.

То, что эти войны продолжают поныне - доказывает лишь, что не так-то исторически далеко ушёл народ от борьбы внутри партии (КПСС), хотя ни самой партии, ни СССР давно юридически не существует. А вот борьба идей - декоммунизация, просто разных уровней, - продолжается.

Самый знаменитый эпизод - это конечно же изменение названий станций. Нынешняя "Партизанская", и ещё задолго до того, как стать "Измайловской" - называлась "Стадион имени Сталина". И кто, как вы думаете, увидел несуразицу на одной (той самой, как раз, где и вышеупомянутая "Киевская") ветке? Ведь и "Семёновская" называлась изначально "Сталинская" - после ВОВ, что было логично... Да сам Сталин и заметил, и велел уж как минимум станцию "Стадион имени" как-то переименовать (кстати, именно то, что там планировали построить гигантский стадион, но не посторили, и объясняет трёхполосную структуру станции, аналог - только "Полежаевская", где тоже планировали строить стадион).

Вот её фасад, кстати... Можете оценить - сравнить с нынешним "отреставрированным видом".

Так что не бывает в "этой стране" исторической справедливости и пусть Департамент культурного наследия Москвы не прикрывается "исходниками" - такого он не в силах восстановить. Как и статуи генералиссимуса в вестибюле "Курской"-кольцевой. О чём я уже писал, повторяться не буду.    

А сейчас обратите на фото, которое ниже, ваше внимание на тот, дальний центральный тёмный круг в торце зала "Сталинской" (ныне - "Семёновской"). К сожалению, фотография это единственная, более крупной и приближенной нет. Это барельеф с изображением Сталина, что логично на станции "Сталинская". Отметим: не памятник, даже не бюст, а скроменнький медальончик над берельефными же знамёнами, оружием и словами генералиссимуса "Нашей Красной Армии - слава!" И о каком культе может быть речь? Нынче от этого медальон нъостался на станции "рубец" - стабый круговой выступ, а изречение оставили.

Между прочим, и в Ленинграде имелась станция-побратим в метро (которое даже во время блокады продолжали строить!). Теперь она называется "Нарвская". 

Надо полагать, что товарищ Сталин, под чьим руководством СССР не только разбил нацизм, но и ударно восстановился за одну лишь пятилетку, начав уже стройки коммунизма к 1950-м годам - заслужил такое скромное упоминание о себе в метро?.. Но нет, "На это я пойтить не могу" - отвечает нам на своём казуистическом языке через конторки-департаменты нынешний правящий класс. Сталин - враг номер один для тех, кто вчера прислонялся к Сталинграду и клялся идти только вперёд, равняясь на бесстрашие героических дедов...

Мало кто знает, но и в Киеве нынешняя "Европейская" площадь, где успешно декоммунизирован музей Ленина (с него сняты металлические бесценные горельефы) - тоже изначально-то называлась "площадь Сталина" (см. последнее фото по ссылке). 

Что уж говорить теперь о том, как уничтожают советские, пропагандирующие социализм и братство народов, фрески в метро Киева?.. Страшно и подумать. 

Вот пишет Андрей Манчук, сын киевского метростроевца

- Киевское метро, станция "Дворец "Украина". Здесь была идеологически неправильная мозаика. Представляю, сколько работы будет этим ребятам в Москве, Минске и Питере... 

И заметьте, это отнюдь не сводимая к национальной - "разборка". Так приватизаторы разбирают нашу Эпоху и нашу общую Советскую родину - хватая за серпы и молоты, по кирпичику, по мозаинке... А тут и Гудков с Кацем подоспели - долой, говорят, этот ваш ленинизм, а со стаинизмом уже деды сами расправились... Лозунг "десталинизации" как-то пока не оживляют до переизбрания Путина, но и далеко не прячут, ведь явно правящей кодле он ещё пригодится для запугивания своих же наёмных рабов и приезжих укробайтеров.

Это ведь не "ржавые символы" (как несмело шутил о той, первой десталинизации Р.Рождественский) удаляют - это процесс, идущий попутно с оптимизацией завоеваний не только сталинской, а всей социалистической Эпохи. Частные зубные клиники в ЦАО на каждом шагу в неспециализированных помещениях, сокращение "медуслуг" по полису - это изнанка изменения дизайна в метро. Так что платочки - не такие уж платочки, а православный реванш, и, в свою очередь, невинные и нарядные, греющие наши интернационалистские сердца, ленточки в косах превращаются порой в ленты пулемётные: "лeнта за лeнтою набоii подавай, вкраiiнський повстанче в бою не вiдступай" (бандеровская песня)... 

Да, мы живём не среди тверди наследия, а в постоянно редактируемом пространстве - ведь история, как учил Сталин, есть "политика текущего момента, отражённая в прошлом".



Рейтинг:   4.11,  Голосов: 9
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Ликбез для Моти -- Волосатой Ладошки
Д.Ч. написал 05.02.2018 11:03
волосатое спасибо от рЫдахсии! пидправылы
Ответить
Ликбез для Моти -- Волосатой Ладошки
Светослав............................ написал 05.02.2018 10:35
Мотя, я таки понимаю, шо генетическая умственная отсталость -- это тяжело, но для того и существует Гугл. Когда ты шо-то не можешь понять, берешь и тыкаешь кнопочки волосатым пальчиком своей волосатой ладошки, и в результате выглядишь умнее, чем есть на самом деле. Но это надо делать ДО того, как вывешивать очередную портянку.
.
Альзо. Вот это твое "лента за лентою на бой подавай, краинский повстанче в бою да не змирай" на самом деле звучит как "лeнта за лeнтою набоii подавай, Вкраiiнський повстанче в бою не вiдступай", где: набоii па-руcскi = патроны, Вкраiiнський па-русcкi = Украинский. Шо такое "не змирай" науке неизвестно, это плод больного сознания, в которое в детстве некие добрые люди набили тебе гвоздей.
.
Второе. СССР был одним из тех, кто разбил нацизм в составе Антигитлеровской коалиции. И, как сказывал сам таварищь Сталин, война СССРом была бы проиграна без американской техники, поставляемой по Ленд-лизу, любое количество брошенного на убой совкового пушечного мяса не спасло бы ситуацию.
.
Ответить
Raymonzskalo
Raymonzskalo написал 05.02.2018 04:59
cache:akka.ncu.edu.tw/hakka_english/image/top/11/buy-tadalafil.html viagra tadalafil nhs cost
[url=http://onlinebestpharm.com]viagra for men for sale
[/url] viagra 20 mg cost interests
<a href="http://onlinebestpharm.com">viagra pills for sale online
</a> - cheap generic viagra online
viagra on line
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому в...
05.02.2018
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет ...
05.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Борьба со снегом весной закончится победой (0)
Ситуация напoминает фильм "День выбoрoв", нo тoт был смешнoй (3)
Не только у нас православные мешают смотреть кино (1)
Оправданы, но не допущены (0)
Анатолий Баранов: российской стороне очень трудно будет доказать, что она получила эти платформы законно (6)
Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться? (7)
МИД запретил Volkswagen и Adidas (5)
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая (4)
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана? (10)
Верховенства закона в Путинской России нет, или почти нет (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль и Даунинг-стрит обдерут сбежавших в Лондон дельцов, а те - дорогих россиян
Максим Калашников Максим Калашников: Государственная идеология - это просто
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это гитлеризм в чистом виде
Дарья Митина Дарья Митина: Зюганoвцы уже не знают, как заставить свoегo прoтеже замoлчать:))
Дарья Митина Дарья Митина: Из вреднoсти
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss