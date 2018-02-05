Деукраинизация, десоветизация, деградация - в московском и киевском метро

Всполошились просвещённые москвичи: после подновления на "Киевской" Арбатско-Покровской линии мозаика оказалась "деукраинизированной", как показалось зоркому либеральному блогеру Олегу Кашину, и вполне православный такой платочек оказался на голове танцующей украинки вместо национальных ленточек и цветочков. Однако "реставраторы" клянутся, что следовали как раз исходникам (видимо, эта раставрация не первая и был так же период "украинизации" дополнительной).

Вот как выглядят оправдания собянинских структур:

"Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы."

Чтоб вы понимали, какой этот департамент для москвичей авторитет - вспомните пару прошлогодних сносов. ДК им. Серафимовича (Средний Тишинский переулок, 5/7, строение 1) и Дом Михоэлса, Тверской бульвар, 14. В доме бывали Есенин и Тышлер. В октябре 2017 года градозащитники зафиксировали, что здание отсутствует, сохранился только фасад, а со двора ведется строительство многоэтажного дома.

От себя добавлю, что каков бы ни был исходник - второй, нынешний вариант выглядит действительно беднее. И негоже давать пищу тем, кто подозревает "москалей" в национальной ненависти и сведении счётов подобным недостойным культурной нации способом. Должен заметить что именно эта "Киевская", а не кольцевая (котрая имеет станцию-двоника в Киеве - вот только страшно и подумать, как её декоммунизировали нынче) - всегда очаровывала меня, буквально окатывала волной красок, неким национальным богатством. Особенно вот эта центральная фреска.

И знаете, что я там разглядел? На одном из красных знамён затёрт Сталин. Но тут уж не вина современников и собянинского племени конечно... Это было сделано сразу же следом за ХХ позорным съездом и его секретным докладом. А 1954-й год, год открытия станции, как вы сами понимаете, был как раз пиком "культа личности" - те самые товарищи из коллективного руководства страны, которые потом аплодировали докладу Хрущёва, - Маленков и Ко открывали по всему СССР памятники товарищу Сталину, после смерти "канонизированному" и увековеченному не только во фресках станций метро.

Кстати, тут не было и перегибов, того самого "культа", который выдумал Хрущёв - если вы с историей вопроса не знакомы, проведу краткий экскурс идеологических войн на площадях московского метро.

То, что эти войны продолжают поныне - доказывает лишь, что не так-то исторически далеко ушёл народ от борьбы внутри партии (КПСС), хотя ни самой партии, ни СССР давно юридически не существует. А вот борьба идей - декоммунизация, просто разных уровней, - продолжается.

Самый знаменитый эпизод - это конечно же изменение названий станций. Нынешняя "Партизанская", и ещё задолго до того, как стать "Измайловской" - называлась "Стадион имени Сталина". И кто, как вы думаете, увидел несуразицу на одной (той самой, как раз, где и вышеупомянутая "Киевская") ветке? Ведь и "Семёновская" называлась изначально "Сталинская" - после ВОВ, что было логично... Да сам Сталин и заметил, и велел уж как минимум станцию "Стадион имени" как-то переименовать (кстати, именно то, что там планировали построить гигантский стадион, но не посторили, и объясняет трёхполосную структуру станции, аналог - только "Полежаевская", где тоже планировали строить стадион).

Вот её фасад, кстати... Можете оценить - сравнить с нынешним "отреставрированным видом".

Так что не бывает в "этой стране" исторической справедливости и пусть Департамент культурного наследия Москвы не прикрывается "исходниками" - такого он не в силах восстановить. Как и статуи генералиссимуса в вестибюле "Курской"-кольцевой. О чём я уже писал, повторяться не буду.

А сейчас обратите на фото, которое ниже, ваше внимание на тот, дальний центральный тёмный круг в торце зала "Сталинской" (ныне - "Семёновской"). К сожалению, фотография это единственная, более крупной и приближенной нет. Это барельеф с изображением Сталина, что логично на станции "Сталинская". Отметим: не памятник, даже не бюст, а скроменнький медальончик над берельефными же знамёнами, оружием и словами генералиссимуса "Нашей Красной Армии - слава!" И о каком культе может быть речь? Нынче от этого медальон нъостался на станции "рубец" - стабый круговой выступ, а изречение оставили.

Между прочим, и в Ленинграде имелась станция-побратим в метро (которое даже во время блокады продолжали строить!). Теперь она называется "Нарвская".

Надо полагать, что товарищ Сталин, под чьим руководством СССР не только разбил нацизм, но и ударно восстановился за одну лишь пятилетку, начав уже стройки коммунизма к 1950-м годам - заслужил такое скромное упоминание о себе в метро?.. Но нет, "На это я пойтить не могу" - отвечает нам на своём казуистическом языке через конторки-департаменты нынешний правящий класс. Сталин - враг номер один для тех, кто вчера прислонялся к Сталинграду и клялся идти только вперёд, равняясь на бесстрашие героических дедов...

Мало кто знает, но и в Киеве нынешняя "Европейская" площадь, где успешно декоммунизирован музей Ленина (с него сняты металлические бесценные горельефы) - тоже изначально-то называлась "площадь Сталина" (см. последнее фото по ссылке).

Что уж говорить теперь о том, как уничтожают советские, пропагандирующие социализм и братство народов, фрески в метро Киева?.. Страшно и подумать.

Вот пишет Андрей Манчук, сын киевского метростроевца:

- Киевское метро, станция "Дворец "Украина". Здесь была идеологически неправильная мозаика. Представляю, сколько работы будет этим ребятам в Москве, Минске и Питере...

И заметьте, это отнюдь не сводимая к национальной - "разборка". Так приватизаторы разбирают нашу Эпоху и нашу общую Советскую родину - хватая за серпы и молоты, по кирпичику, по мозаинке... А тут и Гудков с Кацем подоспели - долой, говорят, этот ваш ленинизм, а со стаинизмом уже деды сами расправились... Лозунг "десталинизации" как-то пока не оживляют до переизбрания Путина, но и далеко не прячут, ведь явно правящей кодле он ещё пригодится для запугивания своих же наёмных рабов и приезжих укробайтеров.

Это ведь не "ржавые символы" (как несмело шутил о той, первой десталинизации Р.Рождественский) удаляют - это процесс, идущий попутно с оптимизацией завоеваний не только сталинской, а всей социалистической Эпохи. Частные зубные клиники в ЦАО на каждом шагу в неспециализированных помещениях, сокращение "медуслуг" по полису - это изнанка изменения дизайна в метро. Так что платочки - не такие уж платочки, а православный реванш, и, в свою очередь, невинные и нарядные, греющие наши интернационалистские сердца, ленточки в косах превращаются порой в ленты пулемётные: "лeнта за лeнтою набоii подавай, вкраiiнський повстанче в бою не вiдступай" (бандеровская песня)...

Да, мы живём не среди тверди наследия, а в постоянно редактируемом пространстве - ведь история, как учил Сталин, есть "политика текущего момента, отражённая в прошлом".