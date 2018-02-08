Мы хотим выяснить - по какому праву?

6 февраля 2018 года жильцы общежитий Трёхгорной мануфактуры посетили Росреестр. Как объясняют сами люди причину визита:
"Мы, зарегистрированные в г. Москве и проживающие по адресам: Трехгорный Вал, д.14, стр., 3, д. 4, корп.1, д. 2, стр.1, мы вынуждены посещать Госструктуры, потому что опасаемся, что коммерсанты ОАО "Трехгорная мануфактура" лишат нас единственного жилья!
Мы узнали из уст префекта ЦАО о том, что наши многоквартирные дома, в которых мы прожили по 30-40 лет, оформляет в собственность ООО «Трёхгорная мануфактура».
Это все незаконно, она не имеет права на это (по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8)".
Некоторое время шли препирательства жителей со службой безопасности Росреестра в духе:
- Идите в канцелярию подавайте письменное обращение!
- Не надо меня снимать, я не фотогеничен!
- Я вас прошу прекратить съемку на территории, у нас по закону запрещено снимать!
- Давайте мы выйдем, и я на улице с вами поговорю!
- Сейчас мы согласно законодательству приглашаем участкового, вызываем наряд полиции!
В итоге к людям, всё-таки, спустились представители Росреестра, способные разговаривать адекватно. У жильцов был полный комплект документов, который они обещали изучить в течении нескольких дней. Далее состоится встреча с жильцами Трёхгорки уже по существу вопроса. Жильцы ожидают данной встречи, а также готовят новые акции протеста.
Напоминаем, что в четверг, 8 февраля, в 16-00 состоится коллективный поход в ДГИ (ул. Бахрушина 20, м. Павелецкая).
Жильцы Трёхгорки, как и жильцы других общежитий, планируют принять в нем участие.
Александр ДВ написал 08.02.2018 10:35
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А чего не спуститься к идиотам, кои не в состоянии даже запросить в БТИ сведения о факте передачи территории области и жилых,производственных и иных зданий на ней исполкомами Советов нардепов администрациям РФ, и на что ответят, что таких сведений и документов у них нет. Т.е. в юрисдикции РФ изначально нет территорий, зданий и активов, в отношении которых самозванцы имеют какие либо права, в т.ч. права требования, что не единожды озвучивалось.
То, что вы не соглашаетесь с этим, даже не проверив, так то бальзам и радость, ибо как говорят, дурак - это самый ценный ресурс для рф, согласный и вылетать, и платить и каяться.
Бегают, дурни, по росреестрам, не имеющим к этому никакого отношения, ибо появились в 1998 г., журналюгам, прокурорам на полусогнутых, вместо того, чтобы ПОТРЕБОВАТЬ показать ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ документы о передаче чего либо в юрисдикцию воров - рф, как основание и на которые они ОБЯЗАНЫ ссылаться, но которых нет НИ В ОДНОМ БТИ по всей стране. В 93 ворью не до того было, а сейчас, при телевизирах, лохам некогда (выборА на носу), не знают они об этом, да и знать не хотят. Оне журналистам пожалятся. Так что скатертью по ж...
простое - написал 08.02.2018 10:07
Александр Загонов* написал 08.02.2018 06:48
"Мы хотим выяснить - по какому праву?" - отвечаю: по праву сильного!
fyjxyjqaqfl написал 08.02.2018 03:16