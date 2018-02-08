Мы хотим выяснить - по какому праву?

6 февраля 2018 года жильцы общежитий Трёхгорной мануфактуры посетили Росреестр. Как объясняют сами люди причину визита:

"Мы, зарегистрированные в г. Москве и проживающие по адресам: Трехгорный Вал, д.14, стр., 3, д. 4, корп.1, д. 2, стр.1, мы вынуждены посещать Госструктуры, потому что опасаемся, что коммерсанты ОАО "Трехгорная мануфактура" лишат нас единственного жилья!

Мы узнали из уст префекта ЦАО о том, что наши многоквартирные дома, в которых мы прожили по 30-40 лет, оформляет в собственность ООО «Трёхгорная мануфактура».

Это все незаконно, она не имеет права на это (по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8)".

Некоторое время шли препирательства жителей со службой безопасности Росреестра в духе:

- Идите в канцелярию подавайте письменное обращение!

- Не надо меня снимать, я не фотогеничен!

- Я вас прошу прекратить съемку на территории, у нас по закону запрещено снимать!

- Давайте мы выйдем, и я на улице с вами поговорю!

- Сейчас мы согласно законодательству приглашаем участкового, вызываем наряд полиции!

В итоге к людям, всё-таки, спустились представители Росреестра, способные разговаривать адекватно. У жильцов был полный комплект документов, который они обещали изучить в течении нескольких дней. Далее состоится встреча с жильцами Трёхгорки уже по существу вопроса. Жильцы ожидают данной встречи, а также готовят новые акции протеста.

Напоминаем, что в четверг, 8 февраля, в 16-00 состоится коллективный поход в ДГИ (ул. Бахрушина 20, м. Павелецкая).

Жильцы Трёхгорки, как и жильцы других общежитий, планируют принять в нем участие.