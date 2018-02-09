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Московский листок

Криминальный канкан

Опубликовано 09.02.2018 автором Сергей Комков в разделе комментариев 10

театр мафия билеты
Криминальный канкан

О театральной билетной мафии в Москве и в России написано очень много. Казалось бы, эта тема давно уже должна была уйти со страниц периодических изданий.

Но! Не тут-то было! Как говорил бессмертный герой знаменитого американского фильма «Крестный отец»: «Мафия бессмертна!»

Более того! Российская театральная билетная мафия теперь превратилась в настоящий криминальный концерн! Или - в криминальный спрут! Окутавший все театральные учреждения Москвы и Российской Федерации в целом.

Но, в отличие от тех бедолаг, которые раньше фарцевали (для тех, кто не понимает данного жаргона, поясняю: то есть, продавали из-под полы, нелегально) театральными билетами с рук прямо перед началом спектаклей, теперешние дельцы используют новейшие достижения науки и техники. А, если быть более точными, - работают через Сеть Интернета.

И делается это весьма простым и достаточно наглым и примитивным способом.

В Сети создается Интернет-сайт - двойник с точным названием соответствующего театра. При этом, на Интернет-сайте самого театра, как правило, никогда билетов в продаже нет! Особенно - на спектакли повышенного спроса. Зато они всегда имеются в наличие на сайте-двойнике. И в достаточном количестве. Но! По цене, превышающей номинальную цену самого театра в 1,5, а то и в 2 раза!

И формально претензию предъявить некому! Хочешь - покупай! Не хочешь - сиди дома! Логика мошенников весьма проста. Всегда найдется сотня-другая идиотов, которые не посмотрят на завышенные цены, и скупят их билетики.

Весь вопрос только в том: откуда билетики-то? И кто с ними в доле? И, уж, не сами ли руководители этих театров сумели так ловко организовать столь удачную схему обогащения за счет доверчивого обывателя?

Долго не мог поверить в существовании подобного рода мошенничества со стороны наших доморощенных «деятелей культуры». Пока не познакомился с речью известного российского артиста театра и кино Николая Бурляева от 24 января 2017 года на заседании рабочей группы Общественного Совета по театру при Министерстве культуры России. В ней Николай Бурляев достаточно эмоционально говорил о, так называемом, процессе «перепрошивания» московских театров и о внедрении в их управление всевозможных «менеджеров».

Теперь мне стало вполне ясно, чего именно опасался народный артист России Бурляев.

Повсеместная и беспрецедентная коммерциализация российской культуры в целом и российского театрального искусства, в частности, уже дают свои вредоносные плоды. И расплачиваемся за них мы с вами - рядовые граждане России!

Но, все-таки по инерции нас продолжает тянуть туда, где мы привыкли получать эстетическое и нравственное удовлетворение - в наши лучшие московские театры. И мы идем на поводу у вконец обнаглевших мошенников, переплачиваем вдвое за билеты, чтобы посмотреть на вдохновенную игру любимых актеров. А разницу за эту переплату нагло кладут себе в карманы мошенники.

Остается лишь определить: кто же они - эти самые мошенники? И под чьим «крылом» они так спокойно и нагло действуют?

Для того, чтобы провести небольшой эксперимент, решил купить для себя и своей супруги билеты на весьма популярный спектакль-мюзикл «Московского театра Оперетты» «Гранд канкан».

Как и предполагалось, билетов на официальном сайте «Московского театра Оперетты» на данный спектакль на выбранную мною дату уже не было. Зато на сайте с точно таким же названием, но зарегистрированным на домене «рф», на выбранную мною дату было, аж, 100 свободных мест. Выбирай любое! Правда, цены сразу как-то показались странно высокими. Но, администрация сайта четко заверяла, что билеты продаются сугубо по ценам театра. И, в случае оплаты по кредитной карточке, в течение 10 минут будет выслан на указанную мною электронную почту электронный билет на спектакль в «Московский театр Оперетты» на выбранный мною спектакль на выбранный день и на выбранные места.

Решил попробовать. Заказал. Через 5 минут пришел ответ на заказ и все необходимые атрибуты для оплаты билетов.

Оплатил. Через 10 минут получил на свою электронную почту электронные билеты «Московского театра Оперетты» на спектакль «Гранд канкан» на выбранную мною дату и на выбранные мною места.

Но! Вот тут начинается главная детективная история!

Цена, проставленная в билете, оказалась в 2 (два) раза НИЖЕ цены, которую я заплатил за них по своей кредитной карточке. И номер заказа там оказался совсем ДРУГОЙ!

Звонить по указанному на сайте-двойнике телефону оказалось делом бессмысленным. Как только я задавал свой вопрос, там вешали трубку.

Тогда я позвонил непосредственно в Бюро заказа билетов в сам «Московский театр Оперетты» и попросил дать информацию о том, кто и когда делал заказ с тем номером, который указан в моих билетах.

Там долго чего-то соображали, с кем-то советовались. И, наконец, заявили мне, что это - тайная информация, которую они не имеют права разглашать. И, если у меня есть какие-то претензии, я могу приехать в театр и обратиться к администрации.

Что я, как вы понимаете, и сделал!

Прибыв лично в «Московский театр Оперетты» уже не как рядовой обыватель, а как помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, я попросил пропустить меня к администратору театра для выяснения вопроса по поводу реализации билетов на спектакли их театра.

Но, видимо, в «Московском театре Оперетты» не знают, что с официальными лицами принято разговаривать не в коридорах и не в прихожей, в официальных кабинетах. Поэтому администратор театра (женщина средних лет, весьма активная, эмоциональная и экспансивная) прибежала на проходную театра и тут же начала истерично кричать, что они не имеют никакого отношения к продаже билетов на «каких-то левых сайтах».

Обычно, в таких случаях принято говорить: на воре и шапка горит!

Но, я решил не спешить, и попросил пригласить кого-нибудь посолиднее из администрации театра.

Все это мне очень стало напоминать веселый водевиль! Хотелось только узнать, что же будет дальше? Что еще придумают эти люди в свое оправдание? Кого еще они притащат в проходную театра для того, чтобы этот срамной спектакль окончательно превратился в настоящий балаган?

Через некоторое время на горизонте появился пожилой человек, который представился заместителем директора театра. Но, даже он, увидев удостоверение Государственной Думы России и услышав, о чем идет речь, не пожелал пригласить меня для разговора в кабинет, а продолжил публичное шоу.

Глядя на предъявленные ему распечатанные электронные билеты своего театра и на обведенный номер заказа (который принадлежит не мне, а, как заявила экстравагантная администраторша, некоему «Пупкину») заместитель всемирно известного театра только пожимал плечами и, глядя мне в упор в глаза, твердил: «Ну и что? А мы-то тут причем? Ну, продает кто-то наши билеты… Они просто заранее резервируют места в нашем театре на наши спектакли, а потом продают. Мы-то что можем сделать?...»

При этом достаточно немолодой и достаточно опытный человек прикидывался таким беспомощным дурачком, что, честно говоря, хотелось его пожалеть. На что, видимо, и был рассчитан весь этот спектакль.

Но, глядя на этого человека, я почему-то вдруг подумал о том, что мы напрасно ищем злоумышленников где-то на стороне. Скорее всего, эти самые мошенники сидят в самих же театрах. И, видимо, не случайно, они так боятся любого общественного контроля за их деятельностью. Потому что вряд ли какому-то пришлому дяде вот этот убеленный сединой человек просто так, безо всяких гарантий даст возможность зарезервировать на весьма доходный и пользующийся спросом спектакль практически половину зала своего театра.

Сегодня идет следствие по поводу расходования бюджетных средств режиссером Кириллом Серебрянниковым. И, возможно, это - совершенно оправданная мера. Но, видимо, настала пора заняться и десятками дельцов в сфере культуры, которых породили наши чиновники во главе с главным министром-предпринимателем от культуры господином Мединским. Которые ежедневно обкрадывают сотни тысяч доверчивых граждан России и кладут в свои карманы неправедно нажитые средства.

При этом, мне совершенно понятна позиция руководства Министерства культуры России. Оно - министерство - не только не заинтересовано в искоренении мошенничества в сфере торговли театральными билетами, но, скорее всего, и в какой-то мере принимает в этом опосредованное участие. Потому что навести в этом вопросе порядок - дело максимум одного месяца!

А, поскольку на это нет времени у министра культуры России, прошу данную публикацию считать моим официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ и в Следственный Комитет РФ. И прошу провести тщательную проверку по приведенным в данной публикации фактам. Все документы туда будут направлены вместе с официальным депутатским запросом в самое ближайшее время.

Это надо сделать обязательно, если мы не хотим, чтобы в один прекрасный момент вся Россия вдруг начала исполнять один гигантский «Криминальный канкан» по сценарию, написанному для «Московского театра Оперетты»!



Рейтинг:   4.43,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Быдлов написал 09.02.2018 12:39
Дык везде все так.
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FishingEurek4c0m написал 09.02.2018 11:24
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ByronPrurf
ByronPrurf написал 09.02.2018 07:04
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(без названия)
ватник из ада написал 09.02.2018 06:47
да кто же те герои , которые за двойную цену
рвутся на спектакли бездарных режиссеров , чтоб увидеть голые задницы вокруг старухи и слушать идиотские тексты ?
типа в европе это круто ! какие могут быть спектакли там,где нет авторов и исполнителей ? и нечего комкову целку корчить из себя . театр сдох ,
его убил капитализм . и в театр ходят не смотреть что то , а себя показать - свой дорогой прикид .
так что вас обули и правильно сделали .все кушать хотят .
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Carloswhera
Carloswhera написал 09.02.2018 05:20
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Haroldkaw
Haroldkaw написал 09.02.2018 04:48
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ElmerDaync
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Patricktor
Patricktor написал 09.02.2018 04:14
<font color=#808080>Работали над записью 20 детей переселенцев. Самым младшим было 6 лет, старшим 13. Все дети телеведущие студии "Веселка TV".
"Прозу читать гораздо сложнее. Детям было не просто только голосом передать эмоции, сделать правильные акценты, рассказывает Дина, Также детям с русскоязычных семей не просто говорить на чистом украинском языке и передавать украинский колорит. Часто были слезы, когда не выходила правильная интонация".
В общем, понадобилось четыре месяца и 130 000 грн, чтобы записать 20 сказок. 100 тысяч грн на реализацию проекта предоставили в Агентстве ООН по делам беженцев в рамках грантовой программы по поддержке инициатив переселенцев, которую реализует общественная организация "Крым СОС". Сказки выбирали из книги "Жменька слв для доброго настрою" Славы Световой. Записывали в профессиональной студии.
"Уникальность наших сказок в 3-D эффекте. Когда на фоне детских голосов слышно, как скрипнула дверь шкафа, едет машина или шумит "веселый базар". Ребенок может углубиться в собственный мир и прожить все в воображении, делится Дина, Наши сказки помогут и детям с дислексией, когда возникают сложности с чтением. Ведь они прекрасно усваивают материал на слух. В нашей студии есть несколько детей с этим расстройством".
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Olegtholf
Olegtholf написал 09.02.2018 03:15
10 лет совместной жизни. Много это или мало? С какой стороны посмотреть. Года бегут быстро и незаметно. И вот настал тот момент, когда вы с гордостью можете сказать - мы вместе целых 10 лет! https://olovoley.ru/10-let-olovyannaya-svad-ba
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