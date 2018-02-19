Дело Милосердова: уверены, что вас не коснется?

Снова о дебилизме

ФОРУМ.мск сообщил об аресте Петра Милосердова в связи с обвинением по части 1 статьи 2821 УК РФ. А затем Баранов добавил ещё подробностей во второй статье о Милосердове, то есть, ФОРУМ.мск следит за его делом. Но много ли таких, как Баранов?

Я посмотрел в поисковике Яндекса - об аресте этого журналиста, да ещё и по этой дикой статье сообщают только блогеры. А вот СМИ это событие совершенно не интересно, а это значит, что журналисты СМИ уверены, что лично их никогда не арестуют за то, за что арестовали Милосердова. Ну, а каких-либо видов реальной журналистской солидарности в Рашке изначально не было, и нет - Союз журналистов с его Федотовым об этом позаботился.

У меня были причины не писать об этом неизвестном мне журналисте в силу того, что все эти годы его никак не интересовало дело ИГПР ЗОВ, по которому проходил и я, и Соколов - журналист РБК. Плевать было Милосердову на нас, соответственно и мне должна быть безразлична его судьба.

Кстати, Милосердов хотя бы молчал, а я вот вспоминаю А. Кунгурова, входившего в десятку самых популярных ЖЖ-блогов, так он вообще радовался тому, тем, что меня арестовали, и когда меня отправили в Бутырку, Кунгуров убеждал своих читателей, что «сочувствовать Мухину не стоит. В конце концов, он сам стремился к тому, чтобы оказаться на шконке. Не скажу, что в тюрьме так уж хорошо, но ничего ужасного тоже нет. Кормят, поят, телевизор и сотовые телефоны почти в каждой хате. Час прогулки ежедневно. Кое-где даже спортзалы имеются».

Но, всё же, есть такое понятие, как долг. И есть долг каждого журналиста, по меньшей мере, разобраться в претензиях суда к коллеге-журналисту, и сделать всё для его защиты. Даже если это Кунгуров с Милосердовым.

А с этим у нас полный швах - журналисты в подавляющей своей массе вообще не способны понять, что творится в судах. Они либо пишут откровенную чушь, либо тупо повторяют то, что им скажут работники суда, в уверенности, что уж эти-то юристы все законы знают и дело излагают так, как оно видится с позиции закона.

Это глубочайшая ошибка журналистов, суть которой, кстати, не просто объяснить, поскольку в эту суть человек, не знакомый со следователями, прокурорами и судьями, просто не поверит.

Дело в том, что в юридическом плане эти персонажи элементарно тупы! Подчеркну - они тупы именно в плане своей специальности - в юридическом плане.

Но положение с тупостью любых людей таково, что сами тупые свою тупость не видят - им тупость не позволяет. Вот в одном из последних выступлений Навальный показал репортажи с официального празднования Сталинградской битвы. Корреспондент задавал участникам, молодым женщинам и мужчинам, вопрос, как сегодня называется Сталинград? И никто не знал! Мне в это невозможно поверить, но это факт! Опрашиваемые гадали и приходили к выводу, что Сталинград это Петербург. И у этих лиц, успешно окончивших школу, не было видно ни малейшего смущения - они чувствовали себя нормальными, умными людьми, а то, что они, выйдя праздновать Сталинградскую битву, не знают, что за город этот самый Сталинград, так это же ведь пустяки! На помянутом ФОРУМЕмск есть ролик с выступлением учительницы, сообщившей, что во всех регионах России 40% опрошенных школьников не смогли назвать форму нашей планеты. Как эти дети могут считать себя тупыми, если они могут читать сообщения на айфоне и играть в компьютерные игры?

Но у детей есть хоть какой-то экзамен с последующим ущемлением их прав, скажем, права поступления в ВУЗ, если школьник это ЕГЭ не осилит. А в области юстиции положение с тупостью усугубила полная безнаказанность следователей, прокуроров и судей в части их профессии - в части знания и исполнения законов. Ну, в самом деле, если за незнание закона не следует наказание, то зачем закон знать? Ведь эти судьи, прокуроры и следователи исполняют приказы начальников? Исполняют. Вот это и есть закон! Это и есть главное!

Идиотоохранители

Я решил написать на эту тему потому, что адвокат Милосердова на вопрос, что может грозить его подзащитному, бодро отвечает: «По моим оценкам — ничего. Обвинение, которое ему предъявлено в части дестабилизации конституционного строя республики Казахстан незаконно, потому что по российским законам, если гражданин Российской федерации совершил преступление не на территории нашей страны, его можно привлечь к уголовной ответственности здесь только по запросу соответствующего государства. В отношении Поткина такая просьба Казахстана есть, а в отношении Милосердова — нет».

Ё-моё! Он в России уповает на законы! Он что - совсем не представляет, с какими бессовестными идиотами в лице судей, прокуроров и следователя ему придётся иметь дело? Причём, у этих лиц обязательная бессовестность стоит даже не на первом месте, у них на первом месте стоит именно идиотизм - и незнание законов, и уверенность, что им, судьям, прокурорам и следователям эти законы не обязательно исполнять. Подчеркну, они сплошь и рядом попирают законы не потому, что ожидают какую-то выгоду от этого, а только потому, что они законов не знают и не понимают.

Потому, что идиоты!

Адвокат сообщил, что делом Милосердова занимается майор Талаева - та, что фабриковала дело и на ИГПР ЗОВ. Напомню, что против нас она его начала фабриковать за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума», - это из предъявленного мне при аресте обвинения. И это обвинение Талаева фабриковала с полного согласия прокуратуры ЦАО и Москвы, конкретно, помощников прокуроров Фроловой и Исаченкова.

Мы почти год им объясняли, что организация референдум не является преступлением. А они почти год были искренне уверены, что организация референдума это преступление, и собирали, и собирали доказательства этого. А когда нашёлся в прокуратурах кто-то знающий законы и всё таки уверил их, что референдум это не преступление, то было уже поздно, у них уже было 19 томов доказательств того, что мы организовывали референдум, и ни слова ни о каком противоправном деянии.

Так что это? Это признак злого умысла или признак слабоумия?

И только, как я сказал выше, когда кто-то убедил следователя Талаеву, Фролову и Исаченкова с их начальниками, что организация референдума не преступление, то они вписала в окончательную редакцию обвинения: «Преступный умысел Мухина. Ю.И., Барабаша К.В., Парфенова В.Н и Соколова А.А., принимавших участие в организаций деятельности экстремистской организации, направленный на массовое распространение экстремистских материалов, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, так как деятельность экстремистской организации, была пресечена правоохранительными органами Российской Федерации».

Умный бы человек сразу же, ещё в августе 2015 года или прекратил дело, или заменил бы нам обвинение с организации референдума на распространение экстремистских материалов, и начал собирать к этому обвинению доказательства. А Талаева, Фролова с Исаченковым 10 месяцев уверяли и уверяли судей, что организация референдума это преступление и собирали и собирали доказательства того, что мы организовывали референдум.

Знаете, настоящий следователь или прокурор после такого вышел бы в туалет и застрелился из табельного оружия, а прокуратурой Москвы по итогам ещё 2012 года помощник прокурора Фролова была названа «Лучшим молодым государственным обвинителем» И потом она ещё не раз удостаивалась этого звания. Если это лучший обвинитель, то какие же остальные? Вы это можете себе представить?

Когда имеешь дело с нормальным человеком, пусть даже и с преступником, то с ним можно говорить - его можно убедить не делать преступление или запугать. А что можно сделать, когда ты имеешь дело со слабоумным? Он же тебя не понимает!

Теперь о судьях.

Как-то в кулуарах Мосгорсуда адвокат, ожидавший рассмотрения дела своего подзащитного, рассказал мне о случае в своей практике. Он в суде защищал обвиняемого по лёгкой статье (по которой полагалось наказание менее 3 лет), но которого следователь арестовал и просил суд заключить этого обвиняемого под стражу. (Причина такого ходатайства следователя была непонятна, возможно, обвиняемый отказывался дать следователю взятку). Статья 108 УПК РФ установила: «Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения». То есть, судья обязана была сразу же освободить обвиняемого из-под стражи - статья 108 прямо это требовала. Адвокат просил освободить своего подзащитного, и (оцените!) ввиду явной противозаконности ареста, и прокурор потребовал освободить обвиняемого! А судья отправила обвиняемого в тюрьму. Почему!? А эта идиотка не понимала ни что ей говорят адвокат с прокурором, ни что означает написанное в статье 108 УПК РФ. Но, скорее всего, эта «судья» «размышляла» своими куриными мозгами, что если она освободит обвиняемого, то может возникнуть подозрение, что она это сделала за взятку.

Но в России такая курица - судья!

А вот мой последний случай. На рассмотрении апелляционных жалоб по делу ИГПР ЗОВ 21 декабря 2017 года, как говорили в коридорах Мосгорсуда, четырёх мужиков судили четыре бабы - три судьи Мосгорсуда и помощник прокурора Фролова. Правда, был ещё и помощник прокурора мужского рода - помянутый Исаченков, но для закона это не очень много значило.

Напомню, что я с товарищами осуждён по части 1 статьи 2822 УК РФ за организацию деятельности экстремистской организации, однако при наложении на нас в приговоре ограничений, судья Тверского суда Криворучко не ограничивал нас ни в какой экстремисткой деятельности - заниматься экстремисткой деятельностью судья нам разрешил. Он нас в приговоре ограничил сугубо в политической деятельности. Помимо условных 4-х лет, Криворучко меня, к примеру, приговорил: «…установить Мухину Ю.И. следующие ограничения: не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования города Москвы; не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях». И точно к такому же наказанию приговорил и моих товарищей. Таким образом, мы не просто признанные «Мемориалом» политические заключённые - мы первые в России судебно-признанные политические заключенные России.

Я об этом рассказал этим бабам в Мосгорсуде. Тут дело в том, что Криворучко по причинам низкой культуры расширил свои полномочия. В статье 53 УК РФ эти ограничения звучат: «не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях», - то есть, о политике ни слова, поскольку Кремль уверяет всех, что у нас нет политзаключённых, а только уголовные преступники. И политику Криворучко добавил от своего похвального усердия.

Но политика - это понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти и государственного управления, и типичным примером общественно-политического мероприятия являются мероприятия по осуществлению основ демократии, установленные статьёй 3 Основ конституционного строя Конституции РФ, - это свободные выборы в органы государственной власти и референдум. То есть, запретив нам участие в политических мероприятиях, нам запрещено участвовать в выборах и референдумах, то есть, попраны наши конституционные права, установленные статьёй 32 Конституции.

И Мосгорсуду надо было всего лишь привести приговор Криворучко в соответствие с требованиями статьи 53 УК РФ - убрать из нашего приговора слово «политических» - слово, которого уголовный закон боится, как огня. Но до судей Мосгорсуда Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной эта несложная мысль о несовместимости политики с уголовным законодательством просто не дошла - они так и оставили нас политическими заключёнными в государстве, политики которого всех убеждают, что у «нашей Раши» нет политических заключенных.

О журналистах и их солидарности

У нас сейчас такие журналисты, что и до журналистской массы произошедшее с Милосердовым вряд ли дошло, отсюда и уверенность этой массы в том, что с нею ничего не случится. Сомневаюсь, чтобы журналисты бросились изучать хотя бы основы права, но попробую убедить коллег понять хотя бы опорные пункты того, что происходит в делах с «экстремизмом».

Вот вы, журналисты, в очередной раз услышите о том, что кого-то опять арестовали или против кого-то опять возбудили уголовное дело за экстремизм. Насколько вам трудно понять, что понятие «экстремизм» в данном случае ключевое? Что на нём должно всё основываться?

1. Первое, что вам нужно понять, что экстремизм - это крайние взгляды в политике, и они никак не могут преследоваться в России, поскольку Конституция экстремизм не запрещает. И то, что в это понятие начали включать существовавшие и раньше преступления, типа терроризма или насильственного изменения конституционного строя, то это маскировка главного - маскировка удушения конституционной свободы слова под видом «борьбы с экстремизмом». То есть, это прямое покушение именно на вас - на журналистов. Хватит ли у вас духу об этом писать или нет, но понимать это надо, поскольку в противном случае вы не журналист, а тупая курица, клюющая навоз в загородке тем, разрешенных хозяевами СМИ.

2. Удушая свободу слова, режим России делал вид, что он демократ и поборник правового государства. Посему был принят закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». А в преамбуле к этому закону устанавливается:«Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление».

Вдумайтесь в эти строки. В них не сказано, что «Настоящим Федеральным законом и Уголовным кодексом», в нём сказано, что ТОЛЬКО ЭТИМ ЗАКОНОМ! И всё! Уголовный кодекс имеет подчинённое значение. Поскольку именно этот закон устанавливает «ответственность за ее осуществление», то никакое применение остальных законов, включая Уголовный и Уголовный-процессуальный кодексы, не возможно без закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Практически это значит, что о каком бы возбуждении уголовного дела за экстремизм ни шла речь, но наказание по этому уголовному делу невозможно, если его не предусматривает закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».. И, рассматривая любые постановления о возбуждении уголовных дел «за экстремизм», вы хотя бы формально смотрите, есть ли в этом документе ссылки на этот закон? А если нет, то обязателен ваш вопрос - а соответствует ли данное судебное постановление закону «О противодействии экстремистской деятельности»?

Не важно, что вам ответят, скорее всего - ничего, важно, чтобы вы этот вопрос задали.

3. Вот вам пример. Милосердова арестовали по части 1 статьи 2821 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Замечательно! Смотрите закон «О противодействии экстремистской деятельности», чтобы узнать, что это такое - «экстремистское сообщество» - и как правоохранительным органам разрешено с этим сообществом бороться, чтобы «защитить права и свободы человека и гражданина, основы конституционного строя и обеспечить целостность и безопасность Российской Федерации». И вы сразу выясните, что закон «О противодействии экстремистской деятельности» не знает такого субъекта экстремизма, как экстремистское сообщество. Такой субъект, как «экстремистская организация», закон знает, и указывает, как с ней разрешено бороться. А «сообщества» закон не знает, и, соответственно, бороться с «сообществом» НЕ РАЗРЕШАЕТ!

У вас естественен вопрос - а как же так? Уголовный кодекс приписывает бороться с какими-то экстремистскими сообществами и экстремистскими организациями, а закон «О противодействии экстремистской деятельности» разрешает бороться только с организациями.

А вот так - смотрите преамбулу к закону «О противодействии экстремистской деятельности».

4. Мне могут сказать, что сообщество это аналог организации, поэтому требования закона «О противодействии экстремистской деятельности» к организации аналогичны требованиям к организациям. Да, это логика, это ваш здравый смысл так говорит. Но Верховный Суд в России здравым смыслом обладать не обязан! Посему ВС уверяет, что для признания сообщества экстремистским, судебное решение не требуется. Достаточно, чтобы мент обозвал вас экстремистским сообществом. И этого хватает!

Да, это наша реальность, но это у нас такой Верховный суд.

5. Для сравнения. Согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности», то, что данная организация является экстремисткой, устанавливается судом после специальной процедуры, включающей вынесение прокурором предостережений и предупреждений этой организации. И только если организация на эти предупреждения не реагирует, то прокурор обязан подать в суд иск, и суд и выносит судебное решение в гражданском процессе о признании этой организации экстремисткой.

Почему так? Потому, что официально, по закону «О противодействии экстремистской деятельности», государство не имеет целью пересажать в тюрьму как можно больше граждан, а якобы хочет «защитить права и свободы человека и гражданина, основы конституционного строя и обеспечить целостность и безопасность Российской Федерации»!

А тут мент обозвал вашу компанию экстремистским сообществом и всё?? И вас в тюрьму?

Да, всё. Это же Верховный суд у нас такой - у него всё просто!

6. Ещё момент. То, что данное сообщество экстремистское - это факт, имеющий юридическое значение, поскольку этот факт определяет, оставит вас суд на свободе или отправит в тюрьму. А согласно российскому законодательству факты, имеющие юридическое значение, устанавливаются не ментами, и даже не уголовным судом, а гражданским судом в рамках статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Какой суд и когда признал экстремистским сообществом компанию Поткина и Милосердова?

Я уж не говорю о том, какие прокуроры и когда давали Поткину и Милосердову предупреждения прекратить экстремистскую деятельность?

Понимаете, когда речь идёт об арестованных коллегах, то журналист обязан задать эти вопросы следователям и судьям, и требовать внятного ответа на эти вопросы:

Какое экстремистское деяние, оговоренное в законе «О противодействии экстремистской деятельности» вменяется организации этих лиц - «сообществу» Поткина и Милосердова?

Когда прокуратура выносила им предупреждение о прекращении этой деятельности?

Когда суд признал их организацию экстремистской?

Болтовню о том, что они не организация, а сообщество, журналисту нужно сходу отметать тем, что закон «О противодействии экстремистской деятельности» разрешает борьбу только с экстремистскими организациями.

Активно выступать за своих коллег, а не удовлетворяться болтовнёй преступников в должностях судей, прокуроров и следователей о том, что, якобы, «закон так требует». Повторю, закон «О противодействии экстремистской деятельности» такого понятия, как «экстремистское сообщество», вообще не знает, а только этот закон, а не Уголовный кодекс и не Верховный суд определяет «организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление».

Я понимаю, что основной массе журналистов плевать на то, что я только что написал. Ну, так и Кунгуров смеялся надо мною в уверенности, что уж с ним-то, умным, ничего не случится.

Теперь вот срок досиживает.