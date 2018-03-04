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Московский листок

Выборы стали чем-то номинальным, больше похожим на фильм

Опубликовано 04.03.2018 автором Леон Савин в разделе комментариев 12

путин выборы грудинин
Выборы стали чем-то номинальным, больше похожим на фильм

Перестал, видимо, «оппозиционер» Навальный интересовать обдуренный народ, даже журналисты перестали за ним бегать по пятам, обрыдло. Спасти ситуацию видимо и призван проект Собчак и Грудинина.

Честно сказать, молодцы, ничего не скажешь. Свежая кровь на выборах, скандально известная особа, по большей части персонаж из желтой прессы. Какой-то части населения она очень нравится, какая-то часть населения ее откровенно не переваривает. Это идеальный вариант для того, чтобы поднять шумиху и показать, что мол вот у нас в стране в выборах могут принимать участие все и даже такие! Радостные журналисты бросились к ногам Собчак, чтобы было за что получить зарплату, наивные иностранные журналисты наконец-то отыскали якобы альтернативу Путину и Навальному.

А Павел Грудинин? Свой совхоз, всей душой за простой народ. Вот и защитники простого народа тут. Всем, якобы можно участвовать в выборах!

Только вот от смены актерского состава ситуация в стране не меняется и не поменяется никогда. Собчак и Грудинин — очевидно одна из карт в колоде действующей системы. Нужно понимать, что выборы в нашей стране — это не просто обман, а это жесточайший розыгрыш и хорошо продуманная схема захвата и удержания власти определенной группой лиц, которые уже допиливают нашу страну, дожирают богатства России.

Очевидно, что выигрывают на «выборах» всегда только «свои»: человеку не из системы невозможно не только пройти во власть, а даже попробовать пойти во власть, то есть зарегистрироваться кандидатом. По сути, выборов в нашей стране нет уже давно!

Простой гражданин России, имеющий опыт, интерес, желание и стремление улучшить ситуацию в своем городе, области, стране, ни при каких условиях не сможет даже попытаться пройти во власть. Кто же с ним властью делиться будет, а тем более — богатствами страны, присвоенными нынешней системой до такой степени, что даже огромные территории России свободно раздают сопредельным государствам, как свои собственные. А в них — огромные природные ресурсы и стратегическая важность. И протестов — в СМИ не слышно, а, значит — их как бы и нет….

Мы отстранены от участия в жизни своей страны. И самое страшное, что мы не просто не думаем уже о выдвижении себя в какие-либо уровни власти, но мы перестаем ходить голосовать, потому что бесполезно. Мы просто ждем очередного объявления итогов избрания Путина. А как же страна и мы в ней? Ведь коренное население уже явно мешает тем, кто заселяет наши просторы как господа — иностранцы всех мастей.

Согласитесь, выборы стали чем-то номинальным, больше похожим на фильм, который смотришь по телевизору, точно зная, чем закончится, потому, что много раз его уже пересматривал. И большинство это понимает. Видимо поэтому с каждым годом в выборах принимает участие все меньше граждан, просто разочаровавшись в системе. Социологические сайты бодро рапортуют, что 60% россиян участвует в выборах. Но если это официальная версия, то цифру смело можно делить на два. Некоторые эксперты осмеливаются говорить даже о 20 процентах. Но самое интересное, что этого от нас и ждали. К этому нас и вели. Для этого и убрали порог явки.

Такая катастрофическая ситуация в России разительно отличается от ситуации во многих других странах, где до сих пор так или иначе наказуема аполитичность. Например, в Австралии аполитичному избирателю грозит штраф, в Греции и Турции — даже лишение свободы. В Бельгии за неучастие в голосовании в первый раз объявят выговор или наложат штраф, во второй раз, если прошло не более шести лет после первого, наложат штраф покрупнее, а если после первого раза прошло от шести до десяти лет, вывесят фамилию избирателя в специальном списке на здании коммунальной администрации по месту жительства. В Аргентине не явившийся на выборы избиратель не только штрафуется, но и лишается возможности в течение трех лет занимать государственные должности. У нас же просто убирают порог явки. Не ходите — ну и не надо!

Но это же просто чрезвычайная ситуация, катастрофа, кричать нужно «Караул!». В истории нашей страны такого жуткого положения дел еще не было. Давайте вернемся лет так на 500 и больше назад. По разным источникам, выборная система в нашей стране была одной из самых сильных. Народовластие заменялось другой фразой — народное собрание или вече. Тогда совместная деятельность не­скольких родов в составе племени заставило наших предков ввести ответственных за разные сферы жизни и решение об их назначении принималось сообща, открыто. По мере разложения родов на отдельные семьи и постепенного перехода от родовой общины к соседской, с одной стороны, и объединения племен в суперпле­менные союзы - с другой, возрастало и значение совместно вы­работанных и одобренных на общинном уровне решений, в том числе назначение или смещение с поста того или иного руководителя. Решение принималось в ре­зультате совместного обсуждения. Так закладывались основы народовластия.

А в это время в Европе апробировалась совершенно новая система, чуждая для нашего народа — закрытые, тайные выборы. Она впервые была введена в Древней Греции. «Бюллетенем» служил боб: белый боб означал «за», черный - «против». Бобы клались в коробочку и коробочка уносилась, а чуть позже народу объявлялись результаты голосования. И никого, видимо, не волновало, что результаты могут быть подтасованными в чью-то пользу. Теперь эта система в самом своем извращенном виде действует в нашей стране.

Очень хотелось бы вернуть в нашу страну те утерянные принципы истинного народовластия. Ведь когда твое мнение учитывается, то и желание участвовать в жизни своего государства, или своего города — снова появится. Причем не только открыто голосовать, но и выдвигать кандидатов от широких народных масс, а не только от олигархов, и агитировать — за космические суммы выборных прайсов, а за счет государства.

Давайте не будем вестись на весь этот предвыборный цирк и иллюзию демократии. Дураку понятно, что никакие Собчак и Грудинин не станут президентами. Их выпустили на арену совсем не для этого. Давайте начнем шевелить мозгами и поймем, что если ничего не поменять в стране, если мы не включимся в жизнь нашей страны, если мы не отстоим настоящую апробированную уже веками систему народовластия, то скоро нас окончательно сживут со свету. Об этом говорят и только репрессивные и карательные законы тотального контроля кучки за всем населением страны, а так же вал уголовных дел на всех попавшихся системе под руку. В тюрьмах России сидит столько невинных граждан, что это — скорее правило, чем исключение — 128 тысяч, по подсчетам правозащитников. Так что жертвам сталинских репрессий хоть стену поставили, а вот о нашем поколении даже некому будет вспомнить — исчезнем как вид. Так что — нужно бороться за право выбирать, или — проиграем!



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Всего комментариев к статье: 12
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И с каждыми выборами им того самое
Остров написал 04.03.2018 15:03
До Гондураса проголосовали, но можно и до Сомали, а после и до Либерии энтого.
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это розыгрыш и хорошо продуманная схема зах
этто реальный ход написал 04.03.2018 13:35
Борьбы против проститутки собчак и вора грудинина и прочих воров.
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как бороться с ворам грудининым и проституткой собчак
мутабор 13 написал 04.03.2018 13:31
И прочими ворами.
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Нужно понимать, что выборы в РФ - это не просто обман, а это розыгрыш и хорошо продуманная схема зах
долой псевдовыборы написал 04.03.2018 13:29
Ни на какие "выборы" от Россиянской властной ОПГ ходить вообще не следует.
Отказ от участия в очередном кидалове вас самих - это разумная гражданская позиция.
Только любое фактическое сопротивление властной ОПР, незаконно захватившей и удерживающей власть, и уничтожающей постепенно народ, есть способ хоть что-то изменить.
Каждый должен оказать хотя бы пассивное сопоротивление бандитскому государству - РФ.
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AnnaFeduta
AnnaFeduta написал 04.03.2018 13:13
http://awtodor.ru <a href=http://atlor.ru>atlor</a> <a href=http://alzor.ru>alzor</a>
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Re:
Александр Загонов* написал 04.03.2018 12:54
Вот только не нужно равнять палец и пенис - в СССР выборы были действительно честными и свободными!
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(без названия)
Пак написал 04.03.2018 12:30
"Выборы" в России, как и в СССР,- это обряд лояльности Режиму Честными они были только в 1989-1993 гг.!
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(без названия)
историк все тот же написал 04.03.2018 11:06
Перестал, видимо, &#171;оппозиционер&#187; Навальный интересовать обдуренный народ,
--
человеку не из системы невозможно не только пройти во власть, а даже попробовать пойти во власть, то есть зарегистрироваться кандидатом.
---
Это как прикажете совместить?
===========
Давайте вернемся лет так на 500 и больше назад. По разным источникам, выборная система в нашей стране была одной из самых сильных.Народовластие заменялось другой фразой &#8212; народное собрание или вече.
-
в 1478 году Новгород был окончательно присоединен к Московскому княжеству.Примерно лет 500 назад,в 1570 году,Иван 4 полностью вырезал Новгород.в полном соответствии с идеей "народовластия".Вече в Москве,оставим на совести автора.
==========
чуждая для нашего народа &#8212; закрытые, тайные выборы. Она впервые была введена в Древней Греции.
----------
Для автора будет большим открытием.если он узнает,что на большинство должностей в Афинах люди избирались по ...ЖРЕБИЮ?
===========
Так что &#8212; нужно бороться за право выбирать, или &#8212; проиграем!
-----
Вам тут правильно написали,по конкретней можно?и как совместить так рекламируемое вами обязательное участие в выборах в некоторых странах,с отсутствием самих ВЫБОРОВ в нашей стране,что вы сами подчеркиваете?
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выборы
Петр Зиновьев написал 04.03.2018 11:05
"Так что &#8212; нужно бороться за право выбирать, или &#8212; проиграем!"
Вы не назвали в статье ни одного метода борьбы. Как бороться? Объясните людям.
Думаю, что те люди, которые сегодня борются за Грудинина приобретут определенный опыт борьбы. И в дальнейшем уже будет опыт участия в борьбе.
Также это относится и к тем, кто борются за Навального.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
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(без названия)
xV написал 04.03.2018 10:47
Очевидно, что выигрывают на выборах всегда только свои человеку не из системы невозможно не только пройти во власть, а даже попробовать пойти во власть, то есть зарегистрироваться кандидатом. По сути, выборов в нашей стране нет уже давно!
..............................
Аффтар! Дело не в том что "несвоему" невозможно "пройти". Дело в том-что "несвоему" - невозможно "удержатся". Невозможно при существующем режиме-"несвоему" управлять во благо "несвоих".
Если случится чудо-дивное,и диво чудное,и "пройдет" во власть "несвой",то будет он управлять только во благо "своих".
А "несвоим" как всегда и снова-ху-й через плечо. Режим.Аксиома.Выборы-для идиотов.Режим надо сносить,со всеми глистами,дустом.
С наилучшими пожеланиями-"несвой".
Одни плять кавычки.Аж в глазах запестрело.Пойду бухну.Зрение восстановлю.
Ну как мысля?
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в концлагере - не голосуют
в концлагере умирают написал 04.03.2018 10:39
или УБИВАЮТ - что делают погононосцы - служа крысо-гитлеру - УБИВАЮТ СВОЙ НАРОД - КАК ЭТО ДЕЛАЛИ НКВД и заград отряды, всякие сладочки и тройки. МОРДОР - ЭТО КОНЦЛАГЕРЬ. будущее русских - неизбежная смерть от псарни от карателей в гитлеровских погонах. УНИЧТОЖЕНЫ БУДУТ ВСЕ. когда псы - убьют русский народ - их сожрут китайцы и другие народы. и о русских будут вспоминать не чаще чем о ассирийцах. ЧТО ДЕЛАТЬ - ВАЛИТЬ. а кого или куда - каждый решает сам. для начала можно по всей сране на стенах писать - "СМЕРТЬ ПСАМ!" то что в поганой мордор-кущевке будет война - это неизбежность, план ГОЛГОФА - заканчивается в любом случае войной, и русские будут истреблены - именно поэтому план называется ГОЛГОФА. русских истребят быдлокаратели зомбычье в гитлеровских погонах - те кто служит крысе. нучнут ли по всей сране валить упырей их самок и змеенышей, или будут ждать когда упыри их истребят?
.
ответ - рабы - будут уничтожены псами, а потом псов - сожрут китайцы - и на том русский народ - истезнет. операция голгофа - это гарвардский проект и доктрина даллеса - самоистребление руками погононосцев и ворья в чиновниках и депутанах, 100% судей в мордоре - серийные убийцы - их кто то казнит? НЕТ - ОНИ КАЗНЯТ ЕЖЕДНЕВНО!!!! - псы в гитлеровских погонах - служат крысо-гитлеру в кремле - их кто то казнит, когда они дома? НЕТ - но они помогают убивать миллионы русских.
.
ВОЙНА ИЛИ СМЕРТЬ - УБИВАТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ - вот как стоит сегодня вопрос выживания русского народа.
.
но я уверен - русских - истребят - ИСТРЕБЯТ ГИТЛЕРОВСКИЕ ПОГОНОНОСЦЫ - ЗАЛУПУТИНСКИЕ ЗОМБЫКИ - садисты и нелюди.
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(без названия)
Владимир1889 написал 04.03.2018 10:25
А как боротся то по конкретней то можно написать?
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