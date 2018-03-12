Шаг в сторону и в пользу Грефа, через "труп" сталинской водоохраны

Российские власти намерены признать "частично недействующим" постановление "О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения", принятое еще Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году. Как обратил внимание звенигородский активист Максим Сорокин, соответствующий документ в настоящий момент проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ), после чего он попадет непосредственно на рассмотрение правительства РФ. По мнению столичных активистов, данная инициатива фактически оставит Москву без пригодной к употреблению воды.

Сорокин отметил, что все делается "цинично, даже без попытки прикрыть все хоть какой-то благообразной ширмой". Так, в сводном отчете прямо указано, что постановление Совнаркома создает трудности при отводе (предоставлении) земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны московского водопровода.

"То есть у кого-то есть трудности с продажей и застройкой водоохранной зоны. Бедняжки, они, наверное, уже измучились обходить законы. Ничего, после выборов господин Медведев, судя по всему, придет им на помощь и подпишет отмену зон санитарной охраны", - возмутился активист.

Сорокин подчеркнул, что готовящееся постановление касается напрямую всех жителей столичного региона. В водоохранной зоне можно будет не только строить, но и добывать ископаемые. "Символично, что с 1941 года действовало постановление, защищающее воду, которую мы пьем, и никто не рискнул его отменить до сих пор", - добавил он.

Отмена санзоны - это будет классический подарок либерала либералу, Медведева Грефу. Особенно после перевыборов "крыши"... А ведь москвичам-то придётся первыми, и не в переносном смысле "воду с лица пить" - и Медведева и Грефа. Ведь у того-то двано застопорился мощный инвестиционный проект, уж скоро три года как "денежки не работают".

Жители поселка Рублёво приняли на митинге 20 сентября 2015 года обращение к мэру г. Москвы С.С.Собянину с требованием не допустить абсурдное, затратное и полностью незаконное строительство, губительное для водоснабжения Москвы.

Речь идет о проекте автодороги и моста через реку Москва внутри пояса Зоны строгой санитарной охраны Рублевской станции водоподготовки. Этот опасный, ненужный москвичам проект, фактически дублирующий функцию другой дороги, которая должна пройти уже на безопасном расстоянии от зон строгой санитарной охраны, разработан в интересах коммерческой структуры ("Сбербанка", который получил в счёт долга-залога земли, когда-то подаренные "БИН-Банку" городом) но реализуется государством и финансируется из московского бюджета.

На протяжении нескольких лет принадлежащее "Сбербанку" ЗАО "Рублево-Архангельское" пытается за счет городского бюджета продлить Рублевское шоссе на противоположный берег реки Москва в район Захарковской поймы (в последнее время известной под более звучным именем Рублево-Архангельское), где уже который год планируется масштабное строительство жилых комплексов, деловых и развлекательных центров.

От редакции: Обратите внимание, как всё исторически красиво и по-своему симметрично! Совнарком, то есть на тот момент Сталин дал Москве закон и чистую воду - ненавидящий "совдеповскую идеологию" и большевиков Путин скоро заберёт и это... Выходит, не такая уж и невероятная гипербола патриотических публицистов (Андрея Фефелова, в частности), что до сих пор Россия раотает на сталинском горючем - а вода для человека есть первейший структурный элемент... Любопытно, как будут оправдывать отмену совнаркомовского закона алчные девелоперы через своих людей в медведевском правительстве и в правительстве Москвы?

Наверное, скажут, что не война нынче, и пора уж изживать тоталитарные "перегибы" - давно и "невинно" расстреляли вредителей, от которых защищали водоснабжение Москвы непосредственно НКВДшники, для чего в Рублёво (не путать с Рублёвкой) было выстроено общежитие НКВД. Памятник великому Сталину (семиметровый!), кстати, тоже стоял неподалёку от Водозабора в парке - он как бы и смотрел в ту сторону, на текущее вместе с Москвой-рекой время. Но памятник, понятно, после ХХ съезда уничтожили, место его заняла клумба, а вот сталинский закон охранял воду столицы по наши дни.

Собянин любит пиариться на теме водоочистки - мол, никаких прежних советских реагентов, никакого хлорирования, всё теперь делаем по-новому. Врёт он, реагенты везде использутся, а озонирование не охватывает всех "кранов" (так рабочие Водозабора зовут свои цеха) - а хлор по-прежнему входит в состав реагента, которым чистят всю воду Москвы, а не только поступающую через рублёвский Водозабор. Однако чем чище вода, тем меньше реагентов. И тут конечно масштабная стройка, задуманная Собяниным и Грефом может столько цементной пыли насыпать в наш утренний чай - что мама не горюй. Вот, кстати, оцените собянинско-грефовский проект застройки Водозабора (то, что они видят за эсакадой, ради которой надо снести поликлинику и детские площадки, вырубить немало деревьев...).

Я общался прошлой осенью с работниками водоочистительной станции - они входят в Инициативную группу жителей поселка Рублёво. Они-то и рассказали мне, что в Чёрном октябре 1993-го там дежурили грачёвские, ельцинские танки - как в 1941-м власть опасалась диверсий, вода-то - преже всего. Но какие там враги? Теперь "друзья" стали хуже врагов и не задумываясь испоганят воду для всех миллионов москвичей чтобы "заработать" свои миллиарды на застройке водоохранной зоны. Тоталитарный закон о водоохране только надо чтоб Медведев отменил, чтоб свобода стала лучше несвободы (застройки).

Однако тут у них явный прокол вышел в планах - дело касается каждого москвича, и небольшая Инициативная группа жителей поселка Рублёво может мгновенно вырасти в многотысячную, уж ОКП точно тут в стороне не останется.

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении, член ЦК ОКП

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