Губенко все еще в образе Пугачева?

«Царя жалко!» - вздыхали все интеллигентные дамы Москвы в «дней Лени Брежнева златую середину», когда напуганные фильмом «Агония» (сценарий Дунского и Фрида), власти всё же разрешили массовый прокат взрывоопасной ленты. Замечательный актер Анатолий Ромашин изобразил Николая 2-го обаятельным подкаблучником, замученным психопаткой-женой и толпой великих князей, на прокормление которых уже не хватало бюджета. .

По воронам государь стрелял в Царском Селе не от дури и не передозировки коньяком, а для снятия нервного напряжения.

А когда в совсем свежем спектакле «Нечистая сила» Театра «Содружество актеров Таганки» молодой актер, исполняющий роль Николая 2-го, палит из ружья по воронам – его персонаж не вызывает никакого сочувствия. И вовсе не потому, что актер «не тянет»… Расставленные в театральном фойе гипсовые фигуры персонажей подсказывают недогадливым, что семейство Романовых, обитающее на сцене, не более, чем стайка растерянных марионеток, послушно исполняющих всё, что им диктуют бесцеремонные «кукловоды».

Перед тем, как войти в зал, дамы разного возраста непременно переобуваются в принесенные из дома красивые туфли. Для них происходящее вокруг – праздник, приобщение к миру красивой и счастливой жизни. А увиденное на сцене помогает чуть менее болезненно воспринимать драматические нелепости нашего сегодняшнего бытия.

Дивной красоты церковные песнопения в замечательной декорации храма, где в самом начале спектакля венчаются наследник Императорского престола Николай и принцесса Гессен-Дармштадтская Алиса, настраивают зрителя на лирический лад. Спектакль вовсе не о «сексуальном монстре», появление которого на страницах советской массовой печати когда-то приветствовал американский журнал «Тайм». Он о том, как история страны складывается из историй конкретных семей. А измена семье равносильна измене Родине

Художественный руководитель театра Николай Губенко отважился выпустить к 100-летию Великого Октября спектакль «Нечистая сила» по самому знаменитому роману-хронике Валентина Пикуля.

И на него сразу напали «блюстители исторической правды», утверждающие, что он якобы «взял за основу клеветнический роман» и даже «соблазнился лаврами автора «Матильды». Ещё немного и заподозрили бы, что у него за пазухой тот самый топор, который он когда-то с размаху всаживал в деревянный помост сцены в спектакле «Пугачев», где блистательно играл главную роль.

А Губенко всего лишь очень деликатно коснулся болевых точек отечественной истории, пытаясь пробудить хоть подобие мысли у зрителя, уже с трудом вспоминающего кто такой Ленин. Зато хоть раз в жизни, да отведавшим водку «Распутин».

Режиссер принял на себя удар, который критики хотели бы нанести давно умершему автору романа.

Перенесшие на спектакль свою органическую нелюбовь к «слишком правдивому» Пикулю, критики если и читали роман, послуживший основой для инсценировки, подозреваю, скорее всего не поняли прочитанного. Хотя там всё просто и понятно!

Ну, кому из власть имущих могла понравиться изображенная в романе картина всеобщего маразма, позволявшего «эффективным менеджерам» осчастливить Гришу Распутина ящиком мадеры, шубой, на всё согласными «девочками», а за его спиной разворовывать из казны многие миллионы?!

А не мешало бы узнать, что помимо историка Ирины Пушкаревой, в августе 1979 года открывшей пальбу по роману со страниц еженедельника «Литературная Россия», был ещё и куда более авторитетный историк профессор Владимир Мавродин, считавший исторические изыскания Пикуля почти безупречными ( Пушкарева, у которой и кандидатская и докторская диссертации посвящены роли железнодорожников в революциях 1905 и 1917 года, вряд ли имела право судить о достоверности воссозданной писателем картины предреволюционной страны!).

Написанное Пикулем очень высоко ценил и авторитетнейший советский американист профессор Николай Николаевич Яковлев, в 1974 году выпустивший в «Молодой Гвардии» имевшую ошеломительный успех книгу « 1 августа 1914 года», где автор содрал покров тайны с масонского заговора, расшатавшего устои Империи и сделавшего катастрофу 1917 года неизбежной.

Между прочим, за год до провокационной статьи Пушкаревой «Литературная Россия» радостно оповестила читателей, что кумир миллионов Валентин Саввич готовит к выходу в «Лениздате» очередной шедевр под названием «Нечистая сила». И на центральном развороте поместила отрывок из романа.

Но желание «инженеров человеческих душ» поскорее загладить свою «вину», оказалось выше логики и приличий.

Вся советская пресса по приказу свыше дружно ругала автора за «антиисторизм».

Вроде бы образованные и воспитанные люди называли Пикуля фашистом лишь за то, что он посмел напомнить об оголтелом разграблении страны. Задевал старинный монархический миф, что Царь-Батюшка никогда не бывает неправ, а неправ Лукавый Царедворец, заморочивший Батюшке голову.

Александр Коржаков рассказывал, что когда в Ванкувере на пляже местного университета проходила первая встреча Ельцина и Клинтона – он, как шеф президентской охраны не поленился отвести в сторону веточку ели, закрывавшую табличку на столбе.

И прочитал «Купальник необязателен».

Вряд ли табличку приладили на пляже перед появлением русских.

Американцев не удивить общенародным обсуждением выпуклостей и впадин президентского тела. Или хотя бы тела президентской жены

И в России «серьезный» театр уже давно вобрал в себя элементы ночного кабака. И уже никого не удивляют стриптизеры, вставленные в «Травиату» музыкальным Театром Станиславского.

Поэтому мне кажется принципиально важным отметить: в сценах купания императрицы Александры Федоровны и их совместного с фрейлиной Вырубовой загула в Ялте, где мужики приняли подруг за коммерческих секс-тружениц и предложили за услуги аж пять рублей – нет ни очернения российской действительности, ни даже намека на пошлость.

Наслушавшись очередных дебатов между кандидатами в президенты России, зрители в театральном зале воспринимают споры членов царской семьи о готовности или неготовности наследника престола Николая управлять страной, как нечто абсолютно свежее, необходимое здесь и сейчас… Память сразу же выкатывает многократно обыгранное в Интернете сходство «полковника Романова» и премьера России Дмитрия Медведева, уже отбывшего один президентский срок..

Сто лет прошли, а при решении вопроса «Кому Путин оставит Россию?» традиционная российская буря эмоций при минимуме логики и достоверной информации.