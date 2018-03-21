После выборОв "Ядорово" стало отравлять детей Волоколамска смелее

Более 20 учеников школы в подмосковном Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на местной свалке "Ядрово", сообщили ТАСС в экстренных службах. Учителя обратили внимание, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей.

"Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - сказал источник.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщал, что в школе номер 1 распылили газовый баллончик, в результате чего пострадали 40 детей. По данным источника, 23 человка госпитализировали, 16 помощь оказали на месте.

Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова сообщила ТАСС, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода". "Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она. По ее словам, "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования, и МЧС".

Напомним, ситуация вокруг мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске обострилась в начале марта, когда 4 тысячи человек вышли на митинг с требованием закрыть свалку. После спешного закрытия полигона "Кучино" в Балашихе по распоряжению президента России Владимира Путина нагрузка на "Ядрово" возросла. Туда свозят мусор из 13 районов Подмосковья и, как подозревают жители, из Москвы.

Жители Волоколамска и соседствующих со свалкой населенных пунктов жалуются на ухудшение самочувствия, постоянные неприятные запахи, обострение хронических и системных заболеваний, появление аллергии. После массовых протестов власти ввели на полигоне "Ядрово" режим чрезвычайной ситуации, но не во всем районе, как хотели местные жители.

Закрывать полигон не планируется, там обещают провести дегазацию и избавиться от неприятных запахов к началу чемпионата мира по футболу. Работы на свалке уже идут. Жители продолжают митинговать, акции около полигона проходят чуть ли не каждый день и заканчиваются задержаниями. В интернете идет сбор подписей под петицией Путину с требованием признать факт экологической катастрофы в регионе. Помимо Волоколамска против свалок и мусоросжигательных заводов проходят во многих других городах и районах Московской области.

Между тем МЧС не фиксирует превышения вредных веществ около "Ядрово" и утверждает, что здоровью жителей ничего не угрожает. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор через суд требовал на 90 суток приостановить работу полигона из-за выявленных нарушений, в том числе из-за превышения допустимой концентрации сероводорода. Однако суд отказал и ограничился только штрафом в 150 тысяч рублей.

От редакции: Ну вот, собственно, что и требовалось доказать выборАми: проблемы Волоколамска и вообще мусорные проблемы Подмосковья (на которые оно обречено сожительством с Москвой) никто решать не собирается. Да они и в принципе неразрешимы в рамках капитализма, о чём стыдно второй раз и говорить-то: очевидно, что перепроизводство упаковки для "индивидуальных свобод" потребления убивает не просто там какой-то один регион, оно убивает планету, и убьёт довольно скоро, если мы раньше не убьём капитализм. Но это - экологическая грань, лишь одна из граней того режима, который дорогие россияне по версии ЦИК и Кремля - радостно переизбрали себе в лице Путина на ближайшие 6 лет. Детишки страдают, да... Но такова уж их доля - власть буржуев ничего иного и не готовит для детей трудящихся, которые проживают вне элитных анклавов, где уровень потребления и пресловутое качество жизни - несравнимы с Подмосковными. Кстати, а где кандидат Ксюша? Она же вроде собиралась на митинг в Волоколамск? Или после общения с крёстным отцом - расхотелось, отсоветовали?!

Я бы на месте измученных жителей Волоколамска договорился с протестно настроенными дальнобойщиками и свёз бы горы мусора из "Ядрово" к ближайшим избирательным участкам - вы выбирали эту вонь, вот вы теперь и вдыхайте. И к зданию ЦИК, и к дому Памфиловой не мешало бы подбросить мусора... Подобные акции не раз проводили не только во Франции антиглобалисты, но и в РФ - правда, только крестьяне. Но союзу рабочих и крестьян в новом веке - быть и расти именно на костях системы сверхпотребления и перепроизводства мусора, на костях класса-паразита и на удобрениях его миазмами. Или же, если дадим слабину и разобщимся, - на костях трудящихся будет стоять всё та же избушка путинизма на курьих ногах пропаганды "стабильности", изба, из которой валятся фекалии прямо в лица радостного электората. Кстати, проблема настолько широка, что "прецедент Ядрово" или "прецедент Кучино" может повторяться и множиться часто и повсюду. Я вот осенью, выступая с докладом о новом реализме и с презентацией своей книги, "Временивспять" в одной солнцевской школе - обратил внимание на фекальные веяния, что вокруг школы не рассеивались даже при сильном осеннем ветре, в прошлом году: судьба окраин везде такова...

Д.Ч.

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