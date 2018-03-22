Горе проигравшим, подполье - умами не обветшавшим

И снова про точки отсчёта. РФ – не наша формация, выборы президента РФ – не наше мероприятие. Поняв это, несложное в общем-то, аксиомное – перестаёшь играть по чужим правилам. Мне было обидно тратить время на объяснение многим неглупым знакомым, что выбор из Собчак, Грудинина и Путина – это не наш спектакль. И в нём от нас требовалось только присутствие, массовка, побыть фоном…

И вот теперь те, кто активно зазывал в массовку – хоть они и подрастеряли авторитеты свои, и без того невеликие, - могут расслабиться и вернуться к реальным, а не наигранным проблемам страны, к проблемам оппозиции. Их много, их стало больше – в том числе, и по вине участников шоу «выборА». Однако принципиальных проблем не прибавилось. И это если не радует, то хотя бы не огорчает, к чему так привычны «левые».

Вот это первый пункт. Надо из левых становиться большевиками. Умной и строго организованной силой. Сейчас это кажется практически невозможным, но «нет таких крепостей»...

Проигравшие… умом

Была у меня мысль выступить на митинге пораженцев 19-го – там, перед театром Советской армии, который тоже носит отпечаток соцрегресса и стоит под триколором. Но неясны были тезисы. Орать на товарищей, как Жириновский «Вас бьют, а вам мало»? Нет, это не наш метод. И обидно за красные флаги. Всё-таки массовка дирекции единого заказчика «выборОв» была на Васильевском (или где там? на Манежной?) посерьёзнее числом. Тут тоже подсказка – пора забыть про все эти «нулевые» параметры. Плевать на численность. Плохая численность – результат плохой работы нескольких умов, а не наоборот. И вот тут – второй пункт.

Все эти бубны среднестатистического государственничества, которое можно повернуть влево, расчёты на всенародный гнев, народно-патриотический фронт, широкие коалиции (которые возможны, но позже) – надо отбросить, выбросить в урны, как биллютнИ. Это – уже не наше. Шантаж власти численностью массовки что-то играл в нулевых – но эту численность научились монетизировать дельцы в ЦК КПРФ, чтобы АП к ним была благосклоннее. Нет, сейчас надо уйти с улиц. Я бы ввёл даже партийные взыскания в ОКП и ЛФ за лишнее появление с флагами и символикой в массах. Это не отзовизм – это прагматизм.

Всё что реально ценного было у тех, кто пожелал отдать Грудинину (чтобы помочь подобрат массовку Путину) не только некие голоса, но и свои авторитеты – это аналитические способности и «болотный» имидж мучеников за народ и за идею. Но за какую идею? Вот этого-то народ до сих пор не понял, а выборА досказали всё за них.

Ведущий себя глупо в чужой игре – вряд ли способен начать игру собственную. Это я к аналогиям с Ильичом, с большевиками. Дело не в различии веков и организаций – дело в аналитических способностях, в том, что и делает вождями. Убедительность надо искать тут, а не в ораторских способностях.

Всё, что у нас есть сейчас, повторю – это способность соображать, какой класс наступает, почему, и что делать другому классу в текущем моменте. От самых минимальных но своевременных выводов и дейтсвий – этот момент будет меняться и сможет приблизиться к революционной ситуации. Но это если кто-то из друзей-дурачков не нажмёт на reset.

Такие события имели место и накануне Великого Октября, это «стук» Зиновьева и Каменева, попытка сорвать взятие Зимнего. Однако слабый стук уже не был слышен, лавина обрушилась, а потом стукачи даже были прощены Лениным – победители не судят строго сомневавшихся товарищей, а теоретически подкованные товарищи тогда были нужны.

И вот, продолжая мысль об аналитических ресурсах левых сил, я делаю самый печальный вывод: те, кто не способен видеть на два шага вперёд, не способны и к партстроительству (которое единственно сейчас имеет смысл, причём именно в подпольном плане). Можно набрать любую численность, но без самой короткой, но убедительной для актива последовательности действий организации (то есть без аналитических способностей и планирования, без организации коллективного разума партии) – она распадётся в минуты. А надо "от победы к победе".

Ленин и большевики брали пядь за пядью общественное сознание в первую очередь не потому что были вооружены винтовками, а потому что были вооружены верно применяемой революционной теорией. Брали сперва умом, мозговым штурмом - а потом уже только на карте Петрограда, штурмом Зимнего. Вроде бы азы – но как сегодня понимания их не хватает пустозвонам лево-патриотической оппозиции, которые от отчаяния и поражения теперь готовы и Путина юроиво убеждать в полезности социализма!

Сила ума – вот и всё что пока есть у коммунистов, которые по воле «коммунистов» загнаны в подполье. Сила ума и убеждения, способности свой, партийный, коллективный анализ делать достоянием масс через смычку с массами в их классовых исканиях.

Чем является не на ТВ, а в реальности правящий класс и режим?

Это по сути приблудные люди, киноактёры, за многие десятилетия не проникшие в те государственные институты и механизмы, которые достались им от СССР. Нет, они многое сумели разрушить и перестроить, но всё равно воспроизводство общества работает без их контроля. Их палки в «красных колёсах», их реформы, конечно, замедляют ход воспроизводства и производства человека, в это производство человека включены буржуазные коррективы. Но всё-таки, по выходе с конвейера, он глядит на мир глазами не частника, а «человека коллективного». Школы, вузы, детсады – воспитывают в парадигме светлого будущего, сколь бы туда не подмешивали бражки РПЦ и бизнес-баек. Воспитание и развитие ради конкуренции – это нонсенс. «Бизьнес» как национальная идея – не работает. Значит, воцарится идея выравнивания уровня жизни, а без экспроприации экспроприаторов это невозможно. То есть та самая, жуткая для перестроечников уравниловка, а точнее – социализм, - вот доминанта нынешнего деформированного, но советского воспитания, под каким бы «многогранным» флагом образовательных услуг маскируясь оно ни велось.

Я видел поколение десятиклассников минувшей осенью – их глаза умны, а вопросы остры. Им не «впаришь» демагогию, которая льётся с экрана. И вот им-то ясно, что «руководство страной» это стендап Путина на фоне самотёка, порядок ничтожного масштаба теле-упорядоченности на фоне хаоса развальных процессов (рыночной экономики). Неуправляемость экономики – вот по сути цель либеральных реформ, и она косвенно бьёт по реформаторам, такая вот замкнутая цепь вышла у Ельцина-Путина. «Освобождение бизнеса от давления государства» - обернулось банальной раздачей Путиным в виде вотчин того, что было социалистическим. И оно теперь ещё и конкурирует меж собой.

Вот это надо понимать и использовать. Приватизация как «крест» любого преемника Ельцина будет осуществляться «государственником» Путиным с небывалой строгостью «силовика», но от этого её суть не меняется. Народ трудовой обманут самой идейкой стабилизации, и помочь ему выбраться из заблуждений сможет сперва продолжающийся кризис и обнищание, а потом… Потом – только умно, безошибочно руководимая общественная сила, будь то партия или коалиция.

ЛФ предсказуемо утратил часть авторитета, но добивать его нет намерений ни у врагов, ни у друзей. ОКП в этих выборах занимала самую разумную позицию, и нарастит авторитет, тоже переходящий в численность – не так резко и масштабно как хотелось бы, но в ближайший год точно.

А вот кто полез туда - ну... да...

Дело, которым предстоит заниматься, партстроительство – кропотливое, неблагодарное, постепенное, как выращивание детей… И тут ни флагов, ни криков, ни лозунгов пока не нужно – оправляться придётся не столько от выборОв, которые стали лишь следствием морального отступления (2013-14 - крымнашизм, "мой президентизм" и пр.) и дробления оппозиции, а оправляться придётся всё ещё от проигрышей 2012-го года.

И - уходить в подполье, другого варианта я не вижу. Зато вижу удивительную, я бы даже сказал опасно закономерную аналогию в двух этих фотографиях (слева и выше).

Кто бы мог подумать, что зюгановщина заползёт в умы когда-то смеявшегося над ней Левого Фронта? Та самая, монотонно с трибун съездов и митингов бубнящая правильное, даже революционное, но за спиной актива поддерживающая правящий класс зюгановщина… И ведь тогда тоже отговаривали ходить на встречу с Медведевым… Коллективный разум не сработал, а потому и индивидуальный проиграл, не мог не проиграть. Ленин накануне апреля 1917-го говорил патриотишкам и «оборонцам» - пусть даже личный конфликт, пусть останусь в меньшинстве, но никакой поддержки Временному правительству! Он сумел за полгода повернуть этих дряблых товарищей (увы, среди них, оборонцев, которые за войну с Германией, был тогда и Сталин), уже шагавших за Керенским и министрами-капиталистами, как недавно на выборАх шагали за Путиным «оппозиционеры» - к революции и победе.

«Нас ждёт… успех» - сказал победитель своего народа на Манежной, когда-то там же плакавший, узрев верную массовку (сентиментален наш Цахес). Глупое слово «успех» - как возглас победителя? Вот он, въевшийся в существо его пиар. Ну, успех ждёт попсовиков из недавней массовки, а вас, паразитов – ждёт, конечно, расплата… Но явно не умами недавней массовки готовить её. Многие вехи надо сменить, и не бояться теперь невидимости. Ибо видимость заставит оправдываться и бубнить, как Зю - а это уже ни в какие ворота. Мы (ОКП) уговаривали КПРФ не умирать путём выборОв, забыв все её подлости, но она потащила за собой и живое... Вот за это, тоже не всегда нам понятное и дружелбное, но живое - поборемся.