И снова про точки отсчёта. РФ – не наша формация, выборы президента РФ – не наше мероприятие. Поняв это, несложное в общем-то, аксиомное – перестаёшь играть по чужим правилам. Мне было обидно тратить время на объяснение многим неглупым знакомым, что выбор из Собчак, Грудинина и Путина – это не наш спектакль. И в нём от нас требовалось только присутствие, массовка, побыть фоном…
И вот теперь те, кто активно зазывал в массовку – хоть они и подрастеряли авторитеты свои, и без того невеликие, - могут расслабиться и вернуться к реальным, а не наигранным проблемам страны, к проблемам оппозиции. Их много, их стало больше – в том числе, и по вине участников шоу «выборА». Однако принципиальных проблем не прибавилось. И это если не радует, то хотя бы не огорчает, к чему так привычны «левые».
Вот это первый пункт. Надо из левых становиться большевиками. Умной и строго организованной силой. Сейчас это кажется практически невозможным, но «нет таких крепостей»...
Проигравшие… умом
Была у меня мысль выступить на митинге пораженцев 19-го – там, перед театром Советской армии, который тоже носит отпечаток соцрегресса и стоит под триколором. Но неясны были тезисы. Орать на товарищей, как Жириновский «Вас бьют, а вам мало»? Нет, это не наш метод. И обидно за красные флаги. Всё-таки массовка дирекции единого заказчика «выборОв» была на Васильевском (или где там? на Манежной?) посерьёзнее числом. Тут тоже подсказка – пора забыть про все эти «нулевые» параметры. Плевать на численность. Плохая численность – результат плохой работы нескольких умов, а не наоборот. И вот тут – второй пункт.
Все эти бубны среднестатистического государственничества, которое можно повернуть влево, расчёты на всенародный гнев, народно-патриотический фронт, широкие коалиции (которые возможны, но позже) – надо отбросить, выбросить в урны, как биллютнИ. Это – уже не наше. Шантаж власти численностью массовки что-то играл в нулевых – но эту численность научились монетизировать дельцы в ЦК КПРФ, чтобы АП к ним была благосклоннее. Нет, сейчас надо уйти с улиц. Я бы ввёл даже партийные взыскания в ОКП и ЛФ за лишнее появление с флагами и символикой в массах. Это не отзовизм – это прагматизм.
Всё что реально ценного было у тех, кто пожелал отдать Грудинину (чтобы помочь подобрат массовку Путину) не только некие голоса, но и свои авторитеты – это аналитические способности и «болотный» имидж мучеников за народ и за идею. Но за какую идею? Вот этого-то народ до сих пор не понял, а выборА досказали всё за них.
Ведущий себя глупо в чужой игре – вряд ли способен начать игру собственную. Это я к аналогиям с Ильичом, с большевиками. Дело не в различии веков и организаций – дело в аналитических способностях, в том, что и делает вождями. Убедительность надо искать тут, а не в ораторских способностях.
Всё, что у нас есть сейчас, повторю – это способность соображать, какой класс наступает, почему, и что делать другому классу в текущем моменте. От самых минимальных но своевременных выводов и дейтсвий – этот момент будет меняться и сможет приблизиться к революционной ситуации. Но это если кто-то из друзей-дурачков не нажмёт на reset.
Такие события имели место и накануне Великого Октября, это «стук» Зиновьева и Каменева, попытка сорвать взятие Зимнего. Однако слабый стук уже не был слышен, лавина обрушилась, а потом стукачи даже были прощены Лениным – победители не судят строго сомневавшихся товарищей, а теоретически подкованные товарищи тогда были нужны.
И вот, продолжая мысль об аналитических ресурсах левых сил, я делаю самый печальный вывод: те, кто не способен видеть на два шага вперёд, не способны и к партстроительству (которое единственно сейчас имеет смысл, причём именно в подпольном плане). Можно набрать любую численность, но без самой короткой, но убедительной для актива последовательности действий организации (то есть без аналитических способностей и планирования, без организации коллективного разума партии) – она распадётся в минуты. А надо "от победы к победе".
Ленин и большевики брали пядь за пядью общественное сознание в первую очередь не потому что были вооружены винтовками, а потому что были вооружены верно применяемой революционной теорией. Брали сперва умом, мозговым штурмом - а потом уже только на карте Петрограда, штурмом Зимнего. Вроде бы азы – но как сегодня понимания их не хватает пустозвонам лево-патриотической оппозиции, которые от отчаяния и поражения теперь готовы и Путина юроиво убеждать в полезности социализма!
Сила ума – вот и всё что пока есть у коммунистов, которые по воле «коммунистов» загнаны в подполье. Сила ума и убеждения, способности свой, партийный, коллективный анализ делать достоянием масс через смычку с массами в их классовых исканиях.
Чем является не на ТВ, а в реальности правящий класс и режим?
Это по сути приблудные люди, киноактёры, за многие десятилетия не проникшие в те государственные институты и механизмы, которые достались им от СССР. Нет, они многое сумели разрушить и перестроить, но всё равно воспроизводство общества работает без их контроля. Их палки в «красных колёсах», их реформы, конечно, замедляют ход воспроизводства и производства человека, в это производство человека включены буржуазные коррективы. Но всё-таки, по выходе с конвейера, он глядит на мир глазами не частника, а «человека коллективного». Школы, вузы, детсады – воспитывают в парадигме светлого будущего, сколь бы туда не подмешивали бражки РПЦ и бизнес-баек. Воспитание и развитие ради конкуренции – это нонсенс. «Бизьнес» как национальная идея – не работает. Значит, воцарится идея выравнивания уровня жизни, а без экспроприации экспроприаторов это невозможно. То есть та самая, жуткая для перестроечников уравниловка, а точнее – социализм, - вот доминанта нынешнего деформированного, но советского воспитания, под каким бы «многогранным» флагом образовательных услуг маскируясь оно ни велось.
Я видел поколение десятиклассников минувшей осенью – их глаза умны, а вопросы остры. Им не «впаришь» демагогию, которая льётся с экрана. И вот им-то ясно, что «руководство страной» это стендап Путина на фоне самотёка, порядок ничтожного масштаба теле-упорядоченности на фоне хаоса развальных процессов (рыночной экономики). Неуправляемость экономики – вот по сути цель либеральных реформ, и она косвенно бьёт по реформаторам, такая вот замкнутая цепь вышла у Ельцина-Путина. «Освобождение бизнеса от давления государства» - обернулось банальной раздачей Путиным в виде вотчин того, что было социалистическим. И оно теперь ещё и конкурирует меж собой.
Вот это надо понимать и использовать. Приватизация как «крест» любого преемника Ельцина будет осуществляться «государственником» Путиным с небывалой строгостью «силовика», но от этого её суть не меняется. Народ трудовой обманут самой идейкой стабилизации, и помочь ему выбраться из заблуждений сможет сперва продолжающийся кризис и обнищание, а потом… Потом – только умно, безошибочно руководимая общественная сила, будь то партия или коалиция.
ЛФ предсказуемо утратил часть авторитета, но добивать его нет намерений ни у врагов, ни у друзей. ОКП в этих выборах занимала самую разумную позицию, и нарастит авторитет, тоже переходящий в численность – не так резко и масштабно как хотелось бы, но в ближайший год точно.
А вот кто полез туда - ну... да...
Дело, которым предстоит заниматься, партстроительство – кропотливое, неблагодарное, постепенное, как выращивание детей… И тут ни флагов, ни криков, ни лозунгов пока не нужно – оправляться придётся не столько от выборОв, которые стали лишь следствием морального отступления (2013-14 - крымнашизм, "мой президентизм" и пр.) и дробления оппозиции, а оправляться придётся всё ещё от проигрышей 2012-го года.
И - уходить в подполье, другого варианта я не вижу. Зато вижу удивительную, я бы даже сказал опасно закономерную аналогию в двух этих фотографиях (слева и выше).
Кто бы мог подумать, что зюгановщина заползёт в умы когда-то смеявшегося над ней Левого Фронта? Та самая, монотонно с трибун съездов и митингов бубнящая правильное, даже революционное, но за спиной актива поддерживающая правящий класс зюгановщина… И ведь тогда тоже отговаривали ходить на встречу с Медведевым… Коллективный разум не сработал, а потому и индивидуальный проиграл, не мог не проиграть. Ленин накануне апреля 1917-го говорил патриотишкам и «оборонцам» - пусть даже личный конфликт, пусть останусь в меньшинстве, но никакой поддержки Временному правительству! Он сумел за полгода повернуть этих дряблых товарищей (увы, среди них, оборонцев, которые за войну с Германией, был тогда и Сталин), уже шагавших за Керенским и министрами-капиталистами, как недавно на выборАх шагали за Путиным «оппозиционеры» - к революции и победе.
«Нас ждёт… успех» - сказал победитель своего народа на Манежной, когда-то там же плакавший, узрев верную массовку (сентиментален наш Цахес). Глупое слово «успех» - как возглас победителя? Вот он, въевшийся в существо его пиар. Ну, успех ждёт попсовиков из недавней массовки, а вас, паразитов – ждёт, конечно, расплата… Но явно не умами недавней массовки готовить её. Многие вехи надо сменить, и не бояться теперь невидимости. Ибо видимость заставит оправдываться и бубнить, как Зю - а это уже ни в какие ворота. Мы (ОКП) уговаривали КПРФ не умирать путём выборОв, забыв все её подлости, но она потащила за собой и живое... Вот за это, тоже не всегда нам понятное и дружелбное, но живое - поборемся.
Kseniacew написал 22.03.2018 03:11
TERenlNer написал 22.03.2018 03:03
Основною метою дяльност Агенц сприяння боротьб з корупцю, громадський контроль за дотриманням
Конституц та Законв Украни посадовими особами державних органв влади, органв мсцевого самоврядування,
правоохоронних органв, прокуратурою та судами, захист прав та законних нтересв членв Органзац та нших осб
Для досягнення сво мети ми ставимо перед собою наступн завдання :
Розвиток мжнародних звязкв, обмн досвдом з ноземними органзацями.
Здйснення аналтично та консультативно дяльност. Проведення антикорупцйно експертизи нормативно-правових актв та ршень
органв державно влади.
Спвпраця з науковими органзацями, унверситетами, експертними установами, громадськими органзацями, компанями,
асоцацями, обднаннями, державними органами влади, органами мсцевого самоврядування, ншими фзичними та юридичними
особами тощо в Укран та за кордоном.
Проведення опитувань, формування узагальнених звтв за результатами таких опитувань.
<a href=https://transparency.agency/video>Национальное Бюро по противодействию коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/pro-nas>Знешкодити та запобгти</a>
<a href=https://transparency.agency/text/agencia>Управление по противодействию коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/statut-agencia>Управление по противодействию коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Знешкодити та запобгти Бюро по борьбе с коррупцией</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
TERenlNer написал 22.03.2018 02:24
Всеукранське громадське обднання Украины
Агентство по боротьб з корупцю Украины в органах державно влади,правоохоронних органах,прокуратур та судах Украины
Украина прошла несколько Майданов - мощных всплесков гражданской активности, и окончательно определилась с европейским курсом.
Когда украинцы решили, что сами хотят выбирать свой путь, Россия применила против них силу - последовала аннексия Крыма,
военные действия и оккупация части Донбасса. Это стало испытанием для Украины, но в тоже время исторической победой,
имя которой становление украинской нации. Мир, и прежде всего Европа, увидела Украину не просто географией или не просто людьми,
живущими на ее территории, а нацией, осознанно выбравшей свою дорогу. Сейчас украинцы сдают трудный экзамен на выдержку.
И будем говорить честно - этот экзамен сопровождается и психологическим сопротивлением, и разочарованием, в основном,
связанными с тем, как, и какими темпами происходят перемены в стране. Но то, что украинцы имеют шанс вырваться на свободу,
построить демократию, развитую экономику, занять свое место в цивилизованном мире это факт. Такой шанс важно не упустить.
Украина только начала реформы, да, во многих случаях неудачно, да, с ошибками, да, перемены происходят не так быстро, как бы хотелось.
Но мы ведь фактически заново выстраиваем государственные институты, правоохранительную систему, честные суды,
мы только учимся культуре контролировать власть, что следует делать не только в период наших Майданов, а постоянно,
мы только формируемся как гражданское общество. Мы должны понять, что Майдан это только ключ, открывающий дверь,
за которой не столько радостный бег к еврофиналу, сколько ежедневный труд над проведением реформ и модернизацией страны,
сколько испытание на выдержку и силу противостоять вызовам
<a href=https://transparency.agency/text/statut-agencia>Национальное бюро О противодействии коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/pro-nas>новости Национального бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/agencia>Противодействие коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/strategia-rozvitku>Нацональне антикорупцйне бюро</a>
<a href=https://transparency.agency/text/spivpraca>Знешкодити та запобгти Бюро по борьбе с коррупцией</a>
<a href=https://transparency.agency/text/agencia>Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия</a>
<a href=https://transparency.agency/video>Государственная служба Украины и противодействие коррупции</a>
<a href=https://transparency.agency/text/statut-agencia>Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия</a>
<a href=https://transparency.agency>Федеральное бюро по борьбе с коррупцией</a>
<a href=https://transparency.agency/video>Национальное Бюро по противодействию коррупции</a>