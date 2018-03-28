День и год Горького. А улица, а город?

Мало кто заметил и мало кто знает, но год 2018-й – это год Горького. Правда, если мнение, что ещё и год Солженицына – но это два взаимоисключающие имени, конечно, несоразмерны. В мифологии тех, чья родина «Россия вечная» - конечно же занчимее Солженицын, ведь он открыл глаза на «преступления большевиков» - всему советскому обществу. Ну, а когда оно, общество сморгнуло – так уже и страна стала другая. Отпали республики, составлявшие вместе с Россией одну шестую часть суши, и теперь РФ, об отсоединении которой мечтал и Солженицын (что-то предлагая взамен СССР под именем «Союз славянских государств»), составила уже одну седьмую часть суши…

Впрочем, чёрт с ним, с Солженицыным – власть приватизаторов и разрушителей СССР дует в свою дуду и будет ставить памятники, конечно же, ему, как пророку их буржуазной диктатуры, диктатуры социального регресса. А вот что хорошего сделали власти хотя бы Москвы в год Горького?

Вывезли его памятник из Музеона – из этой тюрьмы, выстроенной условно возле ЦДХ для большевиков разных поколений. Сталин (памятник из пары, что выставлялась в 1939-м на нью-йоркской выставке Вучетичем - Ленина в Киеве размозжили в ходе Евромайдана) остаётся пленником Музеона, и его «дополнили» каменными головами в клетке – наверное, Вучетич такого глумления над своим произведением не увидел бы в горячечном сне. Но вот такой факт. И это тоже вопрос к московским властям, наряду с «заключением» памятника Дзержинскому там же, и работы всё того же Вучетича….

Итак, Горького – металлического, вглядывающегося в действитеьность, с тростью и шляпой, - вернули к Белорусскому вокзалу. Только вот начисто вырубленные деревья, что его окружали вернуть и не пытались – долго выращивать… Памятник вернули, а вот улица Горького, которая в сегодняшнем виде – это именно улица Горького, а никакая не Тверская. Её расширяли по генплану, строили дома знаковые там – именно как улицу Горького строили, «Главная улица страны» называется книга иллюстрированная советская, но… Но напоролись на неблагодарных потомков, которые ещё до чёрного августа 1991-го года лишили и улицу, и станцию метро (ныне Тверская) такого почётного имени.

А не поколебать ли сейчас нам эти вот - не то, чтоб основы, но своеобразные «скрепы» контрреволюции? Ведь вы вспомните, с чего она начиналась? Именно с того, что Горького интеллигенция «вынесла» из пантеона почитаемых и уважаемых, оплакивая всех умученных поэтов и писателей, на фоне которых Горький казался сатрапом и почти душегубом (ведь он так дружил со Сталиным, ведь он одобрял ГУЛАГ, ведь он ездил в Соловки и не рассказал миру правду об ужоссах краснаго террора, продолжающихся в отношении лучших людей Расеи!). Я это помню потому столь явственно, что семья моего творческого товарища, Филиппа Минлоса – просто на помойку готова была выбросить бордовый ОГИЗовский томик Горького, но я оказался всё же лучше помойки, взял. Вот так они низвели его, наши дорогие антисоветчики и поклонники частной собственности как фундамента государства…

Что может нынешняя сырьевая империя вменить в вину Горькому? Что был с Лениным – «государственность» низвергшим? Да, это серьёзный повод лишить улицу его имени. Но вот Ленинский проспект (который некто Игорь Чубайс мечтает переименовать в Романовский) никто не переименовал пока… Логики «государственности» - ельцинской и путинской – не наблюдается.

Горький вышел из осады – и это удивительно нам, современникам его низложения, - сам! Без чьей-то помощи. Вот и Литинститут в самые реакционные годы, когда и нынешние его православно-реакционные начальники росли и крепли, - не сбросил с себя его имени. Значимость, масштаб писателя – не смогли игнорировать. А экранизация «Жизни Клима Самгина» (которую и сам Горький считал главной книгой, по которой его будут вспоминать и судить) делалась и вовсе в перестроечной уже Советской (ещё) России – прекрасный, на фоне нынешнего сериального упадка просто шедевральный фильм…

Горький, как непобедимый атлант большой советской литературы – просто расправил и разломал своими страницами-плечами тот убогий чертог, который соорудили для него жалкие потомки-либералишки (за «Советы без большевиков», за демократию буржуазную которые) и не менее их жалкие патриотишки, построившие наконец «Россию без большевиков», Россию белячков и монархов (коим, и только им царь-Путин ставит памятники щедро). Словно памятник-Горький, уложенный при Лужкове в коробку возле ЦДХ, на боку – он встал и пошёл, что ваш Командор. И стучится в двери не чьи-нибудь, а прямо Путиных. Да-да!

Кто вручал моему соработнику по цеху новреалистов Роману Сенчину Горьковскую премию – не вспомните ли? Людмила Путина-с, да-с… Правда, эта же семейка нынче будет целоваться и с Натальей Солженицыной у стены скорби и плача по жертвам рэпрэссий кровавого большевизма, у новооткрытого памятника, музея или ещё чего-нибудь солженицынского на Большой Коммунистической улице... Но вот был и такой зигзаг. Прислониться к имени Горького власти – приходится, никто же не заставляет.

Может, настало время и Нижнему Новгороду отбіть в позапрошлое, котуда его вітащили всё те же контрики, а в год Горького - вернуться и городу Горькому? Про Сталинград-то мы не заикаемся уж - проехали и дату и повод и срок... Малахольная властишка, малахольная - побаивается она не только СССР, большевиков, социализма, но и его титанов (тиранов - в их понимании).

Так что же мешает Сергею Собянину в год Горького вернуть (я подчёркиваю, именно вернуть, поскольку улица Тверская имела иную ширину и застройку) его улице его имя? Наверное – невежество и «государственность». Ведь это не музыка от гимна – это слова, важные слова, слова Эпохи. И ведь это не кто-нибудь, а Горький был редактором книги «Канал имени Сталина», воспевающей ГУЛАГ и Беломорканала строительство. И сколько ни выть нашей контре – а переиздать эту книгу в его год придётся – уж больно много в неё написало классиков, включая Зощенко и Катаева, которого попытался сделать модным мой другой собрат-новреалист С.Шаргунов.

В качестве юбилейного бонуса привожу выдержку из публикации в предпоследнем номере «Литературной России» (которую конечно советую прочитать целиком, потому что этого вы не знали до сих пор). Итак, что делал Горький в революционном 1905-м (после которого и написал гениальную «Мать»)? А он пытался предотвратить реализацию сценария Гапона! Большевик Горький почти довёл это дело до конца, но… вмешались надзорные органы.

Перехожу к судебным процессам М.Горького и к разъяснению некоторых мест нашей переписки (пишет его адвокат Оскар Грузенберг):

Между 3 и 6 января 1905 года в обществе и в печати стали циркулировать слухи о том, что священник тюремного ведомства Гапон организует рабочие массы для шествия к Зимнему дворцу, с целью изложить непосредственно государю свои нужды. Слухи эти стали подтверждаться, и министерство юстиции вызвало Гапона для объяснений. Гапон подтвердил эти слухи и категорически заявил, что шествие состоится, что оно вполне закономерно, так как между монархом и его народом не должно быть никаких средостений.

Общественные круги стали волноваться, опасаясь напрасного кровопролития. В ночь с 8-го на 9-е января сорганизовалась делегация из крупных общественных и политических деятелей, которая отправилась к министрам: Святополк-Мирскому, статс-секретарю Витте и генерал-майору Рыдзевскому, как заведовавшему полицией. В делегацию эту вошли, кроме Горького, И.В. Гессен, проф. Кареев, А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин, Е.И. Кедрин, проф. В.И. Семевский, Н.Н. Шнитников и Иванчин-Писарев. Делегация сочла себя обязанной дать стране отчёт в виде соответствующего воззвания. Составление его и было поручено М.Горькому.

Во время полицейских обысков проект воззвания Горького был найден у одного из членов делегации. Делегаты были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Однако, через несколько дней они были освобождены – за исключением одного лишь Горького, которому было предъявлено судебное обвинение за составленный им проект воззвания.

Обвинительная формула гласила: «Нижегородский ремесленник А.М. Пешков, 35 лет, обвиняется в том, что 9-го января 1905 года в С.-Петербурге составил с целью распространения воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, причём распространения не последовало по обстоятельствам, от воли Пешкова не зависящим».

Ознакомившись с обвинительным актом, я убедился, что прокуратура судейской палаты, действовавшая под руководством министерства юстиции, впала в грубую юридическую ошибку, обусловленную недостаточным знакомством с введённым незадолго до того частично новым уголовным уложением. Не стану утруждать читателей-неюристов моими юридическими соображениями; ограничусь указанием, что новое уголовное уложение допускало наказуемость приготовления лишь в особых случаях, в законе указанных.