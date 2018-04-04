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Московский листок

Археологические работы по месту недропользования или застройки будут "проводить" буржуи...

Опубликовано 04.04.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 0

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Археологические работы по месту недропользования или застройки будут "проводить" буржуи...

С подачи губернатора Московской области Воробьева Госдума хочет отменить Государственную историко-культурную экспертизу земельных участков перед их освоением. В результате весь культурный слой нашей Родины уйдет под ковш экскаватора – для того, чтобы принести прибыль горстке сверхбогатых людей.

Историко-культурная экспертиза для застройщика это дополнительные расходы, весьма незначительные, надо сказать, но очень нежелательные. А так же, в случае обнаружения культурного слоя - спасательные раскопки, которые так же незначительно сдвигают срок начала работ. А вот для нас, наших детей и будущих поколений, для развития науки, такие исследования - это возможность для начала извлечь, а потом и сохранить знания о нашей истории и исторических процессах и в мировом масштабе, большой вклад во всеобщую историю и культуру.

С отменой обязательной экспертизы огромное количество памятников археологии уйдет под ковш застройщика! Почему? Потому что добровольно звать экспертов, археологов им невыгодно. Наивно надеяться на совесть буржуйскую. Даже если обнаружится культурный слой, с 99%-й вероятностью о нем умолчат и сроют. Так же с огромной вероятностью его просто не узнают и не заметят, и так же сроют ко всем чертям.

Спасательная или охранная археология решает важнейшие задачи для отечественной науки (причем в разных областях), истории, но требует финансирования в настоящее время со стороны застройщика - и это ай, как невыгодно и накладно! Потому им проще решить свои проблемы через чуть вышестоящие органы по фамилии Воробьёв, ведь разовая выплата наверх куда проще регулярного взаимодействия с экспертами и учеными.

А между тем, пока жива, историко-культурная экспертиза и охранная археология приносят значительные открытия в копилку отечественной науки. Есть, что ценить и за что сказать "спасибо".   

Строительные организации лоббируют изменения в ФЗ-73 об отмене обязательной Государственной историко-культурной экспертизы земельных участков. Поправки, минуя первое чтение и обсуждения, уже вынесены во вторые чтения, которые состоятся на следующей неделе.

Это информация из Государственной Думы.

От редакции: Отметим, что Московская область, под командованием Воробьёва обильно заваливаемая мусором Москвы (а вот с иторией и археологией не имеющая таких нежных отошений) - не так уж далеко ушла от области Ленинградской, как единоросс Воробьёв недалеко улетел в своих "инновациях" от питерского областного главединоросса Дрозденко. Там "проблему костей" - в основном фронтового происхождения, то есть останков как раз тех, кто отстоял Ленинград в тяжелейшей блокаде и сражениях, - уже успешно решают в пользу коммерческих структур, частного капитала. Теперь все арехологические работы будут проводиться самими недропользователями либо же застройщиками - ну, и не так сложно догадаться, что при этих изысканиях ничего найдено не будет. Какой буржуй захочет тратиться не только на перенос останков, но и на серьёзные раскопки?

"В 2015 году комитет по культуре ЛО разработал законопроект "Военно-мемориальная зона "Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.". На территории Синявинского, Приладожского, Назиевского, Мгинского и Путиловского поселений – так называемого "Невского пятачка", – предлагалось установить границы единой мемориальной зоны, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам на указанных территориях. Как раз ввиду того, что эти режимы и требования не были разработаны и утверждены, данный объект культурного наследия народов РФ, уже внесённый в соответствующий реестр, остаётся без чётких пределов" - сообщает "Литературная Россия" в авторском материале Николая Васильева.

На этой почве в 2017 году разгорелся конфликт – между поисковым отрядом "Ингрия" и компанией по добыче песка АО "Кампес", проводившей работы в Кировском районе. Активисты отряда нашли на территории двух песчаных карьеров, располагавшихся на разных участках Мгинского лесничества, останки павших бойцов. Руководство "Кампеса", уверенное в том, что старые, ещё в советское время разработанные карьеры не могут представлять культурной ценности, сочло действия поисковиков "провокацией", а найденные останки – "постановочными", и подало на поисковиков в суд, через полгода выиграв тяжбу, длившуюся с весны по август.

Однако в связи с этим судебным процессом, но уже в текущем году, область вспомнила о проекте военно-мемориальной зоны. В проекте этом речь шла о полном запрете на хозяйственную деятельность на указанных территориях. Ещё в 2017-ом комитет по культуре предлагал расширить границы "пятачка" в полтора раза – в таком виде мемориальная зона захватывала бы, помимо участков "Кампеса", рабочие карьеры компаний "ЛСР" и ООО "Буцефал", а также территорию крупнейшего в России производства яиц. Но теперь...

Теперь, по словам губернатора области Александра Дрозденко, президент поручил ему разработать новый законопроект – и чтобы в силу он вступил, желательно, уже 1 мая, до начала полевых работ. За эту инициативу взялся областной комитет по молодёжной политике – на основании того, что больше всех контактирует с поисковиками. Написал новый законопроект зампред – пока что, – комитета Алексей Орлов, сын главы Выборгского района Геннадия Орлова. Чем этот документ примечателен?

Во-первых, речь идёт о полном запрете любой хоздеятельности на местах боёв в Ленинградской области без проведения экспертизы. Перечень подлежащих экспертизе территорий – не составлен. Любой бизнес, претендующий на земли в ЛО, должен за свой счёт провести поисково-изыскательные работы, которые, по тексту документа, являются некой абсолютно новой процедурой и нормами существующего законодательства не регулируются.

Во-вторых, речь идёт только о перезахоронении найденных останков, перемещении их в уже существующие крупные братские захоронения. То есть – никакой, получается, военно-мемориальной зоны, никакого "памятника под открытым небом", – земля должна быть освобождена под бизнес.

В-третьих, неясен момент с аукционом на право аренды земель – то ли бизнес сначала должен выиграть его, то ли сначала провести экспертизу за свой счёт, а уж потом на свой страх и риск приступать к аукциону.

В-четвёртых, неясны границы полномочий комитетов – по молодёжной политике, по культуре и по землепользованию, – как они будут взаимодействовать?

В-пятых, выдавать или не выдавать разрешение на хоздеятельность будет лично Алексей Орлов.

28-го февраля законопроект был принят Законодательным собранием Ленинградской области. В отсутствии спикера собрания, в спешке, без надлежащего изучения документа, без предоставления необходимых дополнительных нормативных актов, в том числе списка территорий – при настойчивой инициативе Алексея Орлова и депутатов от "Единой России", некоторые из которых признавались в том, что получили рекомендации голосовать "за".



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