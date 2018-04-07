Почему однажды Людмила Путина пришла в храм на Пасху в трауре

Это выглядело настолько неожиданным и невероятным, что разум отказывался верить увиденному.

А раз телевидение показало черный наряд супруги президента на всю Россию, то начались пересуды. Как? Почему? Ведь Пасха - самый радостный православный праздник. Даже главнее Рождества.

Потому и называется Светлое Христово Воскресение. В этот день отцы церкви даже на кладбище не рекомендуют ездить. Ибо «у Бога все живы».

И только самые близкие подруги Людмилы Александровны понимали, что этот «траур» не случаен. Его можно было расценивать и как протест, и как предупреждение, и как знак...

Да и какие тут секреты, если все последние годы он вел себя как холостяк. Как мачо, с которым, несмотря на его 60, очень даже можно поговорить о семейных ценностях.

И на протокольных встречах один, и на неслужебных вечеринках, естественно. В то время как афроамериканец Обама везде появлялся не только с женой, но и с дочерями. Что вообще уже, по нашим меркам, выглядело возмутительно. Даже в зарубежные командировки всю свою ораву возил с собой, негодный подпиндосник.

Про жену Трампа Меланью и пятерых их детей помолчим, они у всех на виду. Прятать нет причин.

В общем, через несколько лет того «траура» супруги Путины публично объявили о разводе. «Театрально-постановочная размолвка» произошла в Кремлевском дворце просмотра балета «Эсмеральда».

Людмила Александровна пояснила телезрителям, что из-за должности Владимира Владимировича «они с мужем практически не видятся». А он добавил лаконично: «Отстояла вахту». До «жемчужной свадьбы» им оставалось несколько месяцев.

Вскоре стране рассказали, что «отстояла вахту» и супруга пресс-секретаря президента Д.Пескова. С Екатериной он прожил 18 лет и нажил от нее троих детей.

Но у новой избранницы экс-фигуристки Т.Навки было одно несомненное преимущество - гражданство США и квартира в Нью-Йорке на Манхэттене. А по негласным установкам шефа, «запасной аэродром» должен быть у каждого из членов его окружения.

У вице-премьеров Голодец, Шувалова, Хлопонина, министров Абызова, Кузнецова и других есть, а у «говорящей головы» не было. Разве не обидно?

В общем, отставной жене было предложено освободить квартиру и супружеское ложе для новой партнерши и удалиться в одну из европейских стран.

Местом почетной ссылки мать троих детей избрала свободолюбивую Францию. Но г-н Навальный утверждает, что бывший муж в качестве отступного купил ей на полученные взятки небольшую элитную квартирку в Париже за 1,7 млн.евро, 125 млн. руб. (https://navalny.com/p/5673).

Потом СМИ разнесли по свету, как «отстояла вахту» и супруга московского мэра С.Собянина. Нас совершенно не касается, с кем у него там «служебный роман». Секретарша так секретарша - нам-то какое дело?

Важно, что вот уже 5 лет на Пасху во время богослужения в храме Христа Спасителя он встает и молится рядом с товарищем по партии В.Путиным. А это у телезрителей 5-й год вызывает нехорошие ассоциации.

Что там у нас в Евангелии насчет многоженства? «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»

«…И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф, 19, 4-6)».

Чувствуете? «Прилепится к жене своей...»

Боженька, как видите, категорически против разводов. Так почему два бросивших жен холостяка идут к нему в храм в пасхальную ночь без всякого зазрения совести? Неужто гнева его не боятся, а нас совсем за дурачков принимают?

А еще в Сети в красках рассказали, как «отстояла вахту» жена губернатора Подмосковья. Того самого «папенькиного сынка» и «ненавистника пенсионеров» Воробьева. Этот вообще окружил себя девицами на любой вкус и проводит с ними всякие умные совещания («Вертолеты и блондинки губернатора Воробьева», https://mosobl.livejournal.com/345118.html ).

Одно из последних, по сведениям, - об удалении жителей Волоколамска за Полярный круг, дабы не жаловались на ядовитые газы свалки «Ядрово». Кстати, на Марсе еще не загажено.

Это ведь только простым смертным «кремлевские небожители» проповедуют «укреплять институт семьи и восстанавливать традиционные семейные ценности». А сами давно погрязли в грехе и блуде.

А вы удивляетесь, почему вице-премьер Приходько на яхте олигарха по морям да по волнам с девочками...