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Московский листок

Сергея Довгаля, кандидата от ОКП в мэры Москвы, включили в "левый праймарАзм" без его согласия

Опубликовано 26.04.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 0

москва левый фронт выборы окп мэр
Сергея Довгаля, кандидата от ОКП в мэры Москвы, включили в "левый праймарАзм" без его согласия

Кажется, у ОКП (совместно с РОТ-Фронтом, по доброй традиции) будет на грядущих выборах мэра Москвы свой кандидат. Кандидат, понимающийся снизу – то есть именно по лестнице местного самоуправления, что должно радовать не только коммунистов, его выдвигающих, но и демократических союзников. Зовут кандидата Сергей Довгаль, он второй срок уже муниципальный депутат, причём оба раза проходил как самовыдвиженец, имеет солидный партийных стаж, высшее образование, на Севере Москвы – хорошо знаком жителям как человек принципиальной антибуржуазной позиции в вопросах градо-обустройства.

И вот, узнаёт редакция ФОРУМа.мск нынешним утром, кандидату нашему, партийному – поступает предложение, вроде бы, от союзников, от Левого фронта. Не хочешь ли в рейтинг наших «праймериз»? Сергей, как человек, привыкший принимать только взвешенные решения, для чего необходимо посоветоваться с партией, товарищами – обещал подумать...

Но пока он думал, суетливые товарищи из ЛФ уже вбабахали его в этот самый рейтинг – долго ли?

А Сергей-то ещё думает, ответа не давал. Но и создающих массовку «рейтинговому» избранию строительного магната Кумина понять можно: работа будет оплачена только при убедительности результатов, а точнее сбора массовки. Грубо говоря, Сергея Довгаля позвали в челядь давнего, но локального спонсора КПРФ Кумина – постой в массовочке, как мы сами стояли возле Грудинина. Но подряд на Грудинина уже отработан – а команда осталась, как те клоуны… И работёнка подвалила: сейчас они споют всё те же заздравные опытному управленцу и «специалисту по рабочему движению» - ведь и не соврут, как эксплуататор дешёвой рабочей силы, Кумин безусловно специалист, с многолетним стажем…

В общем, всё глубже вдряпываются наши товарищи в болото, хотя мы их неоднократно и громко одёргивали – но жить-то им и организации после консервации надо, а жить они теперь в силу сужения мировоззрения, могут только по буржуазным законам, где «как потопаешь, так полопаешь». Ну так и топали бы – сами. Зачем других-то тянуть на ещё пониже ступень? Чтобы отчитаться перед томатным-магнатным спонсором – вона, какая многоступенчатая массовка! Тебя выдвигаем, товарищ буржуй!

Какие имена на это дело подняли из окопов ДНР - самого Захара Прилепина!

В общем, политтехнология - всё, товарищи - ничто, как и было сказано на съезде ЛФ...

Ведь почти точное повторение с включением в прежнюю, грудининскую челядь «праймериз» тех, кто оттуда громко потом выписывался – только их товарищи, видимо, по старым товарищеским принципам отношений, вообще не спрашивали.

Но прогресс налицо: на президентских не спрашивали и ставили, теперь спрашивают, не дожидаясь ответа, и всё равно ставят в ряды праймаразматиков.

Может, на думских выборах уже пристреляются?

Или ЦК КПРФ и Апэшечка уже других политтехнологов наймут на думские, а этих сплавят куда-нибудь в Общественную палатку Москвы, например (на это есть и ресурс и согласие правящего класса)?



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