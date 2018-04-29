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Московский листок

Рок-Первомай и Одесский реквием в Москве

Опубликовано 29.04.2018 в разделе комментариев 0

антифашизм рок-коммуна рок-первомай одесский реквием

Многие обыватели уже "срулили" на все праздники - и, привыкшие к буржуазному стилю жизни, уже предвкушают гастрономические и туристические впечатления... Но мы пишем не для них, конечно же. Пролетариат, не только промышленный, но и научный, и образовательный, и сетевой - не имеет ни средств, ни времени на подобный отдых, который когда-то гарантировало ему социалистическое отечество раз в год, а теперь чаще наш брат работает вообще без отпуска.  

Итак, оставшиеся на первомайские праздники в Москве - будут вознаграждены за неприятие буржуазного календаря (который по-своему отрицает пролетарские праздники, они по нему - выходные, и значит не время для солидарности, шествий каких-то под знамёнами - зачем? надо индивидуально отдохнуть...)

Кто приедет в Москву на демонстрацию - тоже будет вознаграждён.

В Москве в двух шагах от станции метро "Сталинская" (временно - "Семёновская) уже вечером 1 мая состоится уникальный и долгожданный для многих концерт. Вот этот.

Но и это не всё.

2 мая в Москве состоится благотворительный вечер-концерт "Одесский реквием".

На сцене выступят Сергей Летов, Владимир Селиванов (Черная Ленточка, ех-Красные Звезды), Вис Виталис, Анна Долгарева, Эшелон, Банда Махоркина, Александр Кубалов, Александр Пелевин, Анастасия Неонова, Юрий Юрченко.

Адрес: 

М.Чистые Пруды, Тургеневская, Сухаревская, Сретенский бульвар.

Ащеулов переулок, 9 - клуб "Алиби"

Начало в 19:00

Вход: donation - кто сколько может.

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