Как я не попал на казнь жулья на Красной площади

Звонит приятель и на полном серьезе предлагает билеты на Красную площадь. Там, мол, впервые с петровских времен на Лобном месте состоится показательная экзекуция ведущих коррупционеров страны.

- Любопытно. А как все это будет выглядеть?

- Все как в Китае. Сначала наказуемый произносит покаянное слово. Мол, простите, дорогие сограждане, что обокрал вас на миллиарды рублей. Но я уже перечислил их в детские дома и многодетным матерям. «БМВ» и «Мерседесы» отдал в школы. Яхту - в клуб юных моряков. Виллы - под сиротские приюты. Подружек сдал в Госдуму.

Потом он заголяется, кладет голову на деревянный чурбан. Подходит исполнитель в голубом капюшоне с нагайкой и - под музыку Вивальди, под сладкий клавесин… Дирижер Борис Грызлов. Прямая трансляция. Комментатор Игорь Кириллов.

- А кто там еще будет из великих?

- Все как обычно. Сначала бабушка Валя толкнет речь. Скажет, что этот день они приближали, как могли. Что вся предыдущая история привела нас на Лобное место. Что неприкасаемой… у нас нет. Потом Володин скажет, что «Порка - это Россия. Не будет порки - не будет и России».

- Это правильно, а кто еще из лицедеев?

- Все как на Новый год. Бабушка Алла споет «А ты такой холодный...». Ирочка затянет: «А я сяду в кабриолет...». Пяток анекдотов расскажут Петросян с Еленой Степаненко.

- Это хорошо. Так этим взяточникам и надо. А каких кандидатов называют?

- Все как обычно: Шувалов, Трутнев, Хлопонин, Песков…

- А Дмитрий-то Сергеич как в эту компанию попал? Уважаемый человек. Незаменимый спикер Кремля. Одни усы чего стоят…

- У него только по декларации имущества на 2 миллиарда рэ. У его сына-бездельника Николаши несколько иномарок, конный выезд. У самого Пескова штуки три машины из стран НАТО. Шесть квартир. Бывшей жене во Франции офигенное гнездышко за 2 млн. евриков спроворил.

- Тогда, может, лучше его сразу в расход?

- В расход нельзя. А кто фрейлин ко двору поставлять будет? Тувинки от шамана уже приелись. Селигерки и «нашистки» себя исчерпали. У них сразу запросы появляются, как у Наташки. Нужны новые идеи, а их нет. Этот придумает.

- Тогда ладно. Пусть остается в списке. С детьми на этот концерт можно?

- Детям до 16-ти запрещается. Билеты недорогие, а из еды все отечественное. Никакой таджикской шаурмы и «пепси». Трамп со своим «МакДональдсом» нервно курит в сторонке. Русский квас и бутерброды с голландским сыром.

- С голландским? Прямо из Амстердама?

- Называется так. С брянским, конечно.

- Может, брянский сыропродукт из пальмового масла голозадым перед экзекуцией, а нам пармезан?

- Это к организаторам.

- А самому принять участие можно? В смысле пройтись, так сказать, по ягодным местам…

- Можно, но за отдельную плату. Недорого.

Дальше один и тот же облом. Подхожу к приговоренному. Беру розги, окунаю их в ведро с водой и… просыпаюсь.

Четвертые сутки никак не могу привести приговор в исполнение. Что делать?