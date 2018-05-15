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Московский листок

Частные светофоры порадуют москвичей больше, чем убитые троллейбусы

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 0

москва приватизация светофоры
Частные светофоры порадуют москвичей больше, чем убитые троллейбусы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует заключить крупнейший за последние годы контракт. 17 млрд руб. городские власти выделят на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, чем предстоит заняться частной компании. Контрактом будут определены, в частности, сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что городу наконец удастся настроить работу столичных светофоров. 

Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, ЦОДД планирует объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее вложено порядка 18 млрд руб. В систему входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. датчиков движения транспорта, 2,7 тыс. камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования. 

До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний (действие текущего контракта заканчивается в июне), пояснил “Ъ” замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков. «Завершающийся контракт можно назвать пилотным. В его рамках обслуживались не все объекты и выполнялся не весь перечень работ. До недавнего времени ИТС, по сути, еще строилась, сейчас же это процесс почти завершен, в дальнейшем будет более точечное развитие,— пояснил “Ъ” господин Горшков.— Мы хотим передать обслуживание системы на контракт жизненного цикла».

От редакции: Либеральный фундаментализм - штука всё более опасная. Идея децентрализации через приватизацию, овладевшая реформаторами ещё на заре 90-х - обретает теперь, когда "ею" (идеей) поглощены бюджетообразующие отрасли (нефтянка, в частности), вполне угрожающие уже не просто благополучию, экономическому будущему, а элементарному здоровью граждан РФ масштабы. Причём объяснить реформаторам, что не всё надо децентрализовывать - невозможно в приципе, какой-нибудь Евгений Ясин ответит: "частные компании работают эффективнее". И всё, споры закончились. А эта самая эффективность, навязшая в эфире - эффективность чего именно и для кого именно? Вот вопрос вопросов, как и измерение успехов экономики в ВВП, а не в достижении плановых показателей и в критериях профильной занятости населения (почасовой).

Частные сфетофоры - это, конечно, хит сезона. Мы-то полагали, что москвичам хватит исчезнувших по воле Собянина троллейбусов. Ну вот просто лично Собянину пожаловался кто-то из туристов (а подлинные хозяева всего, что внутри Садового кольца теперь только они) - что неудобно за проводами фотографировать красоты столицы. И провода убрали! И не вернут - потому что прав у москвичей в Москве теперь нет никаких. Добавим сюда же частные светофоры - ну, как частные? Если сломается, то чинить его приедет частник (если захочет). И вот уж если по вине светофора случится ДТП - отвечать в суде будет не правительство Москвы, не Собянин - а его величество Частник (если соизволит, как тот сибиряк-австралиец, совладелец "Зимней вишни" прилететь). Удобно же? И всё по заветам Егора Гайдара: РАО "ЕЭС" ведь успешно распилили, теперь всё со всем конкурирует и даёт неслыханные доходы - вот она, эффективность! Только вот на наших карманах она сказывается негативно, а российский список "Форбс" ежегодно на десяточку миллиардеров подрастает.

Но такова уж "эффективность" - и если светофор на каком-либо из перекрёстков вдруг отключится и вы попадёте под машину - не ругайте сильно Гайдара, Чубайса, Нечаева и прочих идеологов децентрализации федеральной и городской инфраструктуры. Воздайте должное Собянину, Ликсутову и заботам их о городе - они и не то ещё придумают! А троллейбусы, конечно, не вернутся - будем дышать соляркой автобусовна маршрутах Б, 10, 15 и прочих... Скоро и улицу нельзя будет перейти без "монетизации" - светофору заплати, гаишнику тоже заплати, но главное - по квитанциям ЕИРЦ плати, ведь все эти новшества уже туда включены. 17 миллиардов - чтобы сделать рискованнее перекрёстки, это мощно, это будущно! Явно Собянин ударно повышает популярность свою перед перевыборами. 

Д.Ч.



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