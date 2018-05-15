Частные светофоры порадуют москвичей больше, чем убитые троллейбусы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует заключить крупнейший за последние годы контракт. 17 млрд руб. городские власти выделят на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, чем предстоит заняться частной компании. Контрактом будут определены, в частности, сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что городу наконец удастся настроить работу столичных светофоров.

Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, ЦОДД планирует объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее вложено порядка 18 млрд руб. В систему входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. датчиков движения транспорта, 2,7 тыс. камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования.

До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний (действие текущего контракта заканчивается в июне), пояснил “Ъ” замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков. «Завершающийся контракт можно назвать пилотным. В его рамках обслуживались не все объекты и выполнялся не весь перечень работ. До недавнего времени ИТС, по сути, еще строилась, сейчас же это процесс почти завершен, в дальнейшем будет более точечное развитие,— пояснил “Ъ” господин Горшков.— Мы хотим передать обслуживание системы на контракт жизненного цикла».

От редакции: Либеральный фундаментализм - штука всё более опасная. Идея децентрализации через приватизацию, овладевшая реформаторами ещё на заре 90-х - обретает теперь, когда "ею" (идеей) поглощены бюджетообразующие отрасли (нефтянка, в частности), вполне угрожающие уже не просто благополучию, экономическому будущему, а элементарному здоровью граждан РФ масштабы. Причём объяснить реформаторам, что не всё надо децентрализовывать - невозможно в приципе, какой-нибудь Евгений Ясин ответит: "частные компании работают эффективнее". И всё, споры закончились. А эта самая эффективность, навязшая в эфире - эффективность чего именно и для кого именно? Вот вопрос вопросов, как и измерение успехов экономики в ВВП, а не в достижении плановых показателей и в критериях профильной занятости населения (почасовой).

Частные сфетофоры - это, конечно, хит сезона. Мы-то полагали, что москвичам хватит исчезнувших по воле Собянина троллейбусов. Ну вот просто лично Собянину пожаловался кто-то из туристов (а подлинные хозяева всего, что внутри Садового кольца теперь только они) - что неудобно за проводами фотографировать красоты столицы. И провода убрали! И не вернут - потому что прав у москвичей в Москве теперь нет никаких. Добавим сюда же частные светофоры - ну, как частные? Если сломается, то чинить его приедет частник (если захочет). И вот уж если по вине светофора случится ДТП - отвечать в суде будет не правительство Москвы, не Собянин - а его величество Частник (если соизволит, как тот сибиряк-австралиец, совладелец "Зимней вишни" прилететь). Удобно же? И всё по заветам Егора Гайдара: РАО "ЕЭС" ведь успешно распилили, теперь всё со всем конкурирует и даёт неслыханные доходы - вот она, эффективность! Только вот на наших карманах она сказывается негативно, а российский список "Форбс" ежегодно на десяточку миллиардеров подрастает.

Но такова уж "эффективность" - и если светофор на каком-либо из перекрёстков вдруг отключится и вы попадёте под машину - не ругайте сильно Гайдара, Чубайса, Нечаева и прочих идеологов децентрализации федеральной и городской инфраструктуры. Воздайте должное Собянину, Ликсутову и заботам их о городе - они и не то ещё придумают! А троллейбусы, конечно, не вернутся - будем дышать соляркой автобусовна маршрутах Б, 10, 15 и прочих... Скоро и улицу нельзя будет перейти без "монетизации" - светофору заплати, гаишнику тоже заплати, но главное - по квитанциям ЕИРЦ плати, ведь все эти новшества уже туда включены. 17 миллиардов - чтобы сделать рискованнее перекрёстки, это мощно, это будущно! Явно Собянин ударно повышает популярность свою перед перевыборами.

Д.Ч.