Анализ урожая отписок, полученных за месяц после митинга в Лобне

Исполнился месяц со дня митинга в подмосковном городе Лобня (мкр Луговая), проходившего 14 апреля. Месяц со дня проведения митинга был неделю назад, чуть позже истёк срок 30 дней с момента отправки резолюции по поводу всех адресатов (поскольку в перечне требований митинга были вопросы, относящиеся и к местным, и к региональным, и к федеральным органам власти, то резолюция с требованиями была направлена и в администрацию г.о. Лобня, и в правительство Московской области, и в администрацию Путина.

Через несколько дней после митинга прошла встреча, в которой принимали участие организаторы митинга и местные активисты. Каких-либо организационных решений принято не было, но все сошлись во мнении, что следует дождаться истечения 30-дневного срока, когда начнут поступать ответы; и после этого принимать решения о дальнейших действиях.

Несколько ответов поступило. Практически все они оказались отписками, написанными по одному из двух вариантов - либо вместо ответа на вопрос, поставленный в требованиях митинга, отвечают что-то совершенно другое, либо нагло заявляют, что якобы проблемы, указанной в требованиях митинга, вообще не существует.

Про некоторые из этих отписок мы вам ранее уже расказывали. Вот например отписка № 1- им задают вопрос про "оптимизацию" образования и про восстановления бесплатного проезда для льготников, а они вместо этого лгут, что якобы никакой "оптимизации" не существует, и что-то невнятно разглагольствуют про карту "Стрелка":

Хотя речь шла вообще не об этом.

Вот отписка №2 - им задают вопрос про "оптимизацию" здравоохранения, они в ответ утверждают, что якобы никакой "оптимизации" не существует.

Хотя как всё обстоит на самом деле, можно предполагать по более благополучной Москве.

Веселее отписка №3 по поводу вопроса, поставленного местными жителями на митинге, по поводу канализационных сбросов. Из невнятного текста можно предположить, что чиновники вместо решения вопроса по существу отфутболили его куда-то в другое место.

Вот отписка №4 - по актуальному для местных жителей вопросу, внесённому в резолюцию митинга - "отмена проектов по застройке в мкр Луговая г.о. Лобня и других населённых пунктах, которые вызывают возражения со стороны жителей. Остановить строительство производственно-складского комплекса «Троице-Сельцо» (логистического центра), пересмотреть исходно-разрешительную и проектную документацию на предмет соблюдения градостроительного, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства".

Из невнятного текста отписки можно понять, что требование жителей частично выполнено и у администрации возникли обоснованные претензии к застройщику. Но опять же, все мы по опыту хорошо знаем, как это бывает- жители складывают руки и успокаиваются, после чего через некоторое время стройка возобновляется с новой силой. Пресловутая история с Химкинским лесом тому подтверждение. Так что доверия властям нет.

Другая версия отписки по тому же вопросу не лучше: из неё можно понять только то, что чиновники администрации города Лобня не знают, как называется сопредельное с ними муниципальное образование - "Мытищинский район" или "Городской округ Мытищи". А разница, между прочим, принципиальная.

С требованием насчёт Северного обхода г. Лобня всё с точностью до наоборот: на словах вроде бы соглашаются с этим требованием, но его выполнение откладывают до китайской пасхи:

Вся содержательная часть данной отписки заключается в последней фразе: "срок реализации не определён".

Ну и по одному из наиболее актуальных вопросов - возвращению бесплатного проезда для подмосковных льготников, отобранного в 2015 году!

За прошедший с того времени период проведено множество акций протеста в различных точках области, и на все требования чиновники отвечают тем, что пересказывают нам содержание антинародного воробьёвского закона 2015 года. Господа, не надо нам пересказывать содержание антинародного воробьёвского закона 2015 года. Мы знаем содержание антинародного воробьёвского закона 2015 года. Вы ответьте, как с возвратом льгот? И с предоставлем льгот для других категорий льготников?

То же самое по поводу поборов за капремонт - в очередной отписке нам пересказывают содержание антинародного путинского закона о поборах за капремонт.

Господа, не надо нам пересказывать содержание антинародного путинского закона о поборах за капремонт. Мы знаем содержание антинародного путинского закона о поборах за капремонт. Вы ответьте, как с нашим требованием об отмене прборов за капремонт?

Короче, все отписки - это либо обещания, не подкреплённые никакими гарантиями, либо попытки увести разговор в сторону, либо отрицание, либо попытки оправдания антисоциальных "реформ".

30-дневный срок сбора отписок прошёл, и пришло время принимать меры по дальнейшему реагированию. Логически просматривающиеся варианты следующие: по выданным обещаниям - выработать более жёсткие меры контроля по соблюдению за выполнением этих обещаний. А также, учитывая, что чиновники не желают идти на конструктивный диалог по поводу отмены антисоциальных «реформ», то, вероятно, следует запланировать очередной митинг (либо, если «не согласуют» или будет признано нецелесообразным тратить ресурсы на полноценное уличное мероприятие - то провести его в форме собрания), на котором уже не просить подачки, а ставить вопрос, что систему менять надо. Готов рассмотреть и другие варианты действий.

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