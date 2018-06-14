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Московский листок

Вот и накрыла нас бензо- и пенсо- мундиаль

Опубликовано 14.06.2018 автором в разделе комментариев 1

москва кризис бензин футбол пенсионеры
Вот и накрыла нас бензо- и пенсо- мундиаль

Как раз в момент, когда я усаживался за строки эти, позвонил в дверь полицай. Заминирован ваш дом, говорит – «Мемориал» по телефону «заминировали». Пока работает собака, просьба всех выйти на улицу… Это к вопросу, насколько мундиаль влияет на наш быт. И насколько можно укрыться за железной дверью – пока не раздастся такой вот звонок.

Итак, Путинская Раша ликует: ей удалось залучить мундиаль в самый разгар действия и разрастания санкций. Экий контрудар силовигархии по санкционерам-то заморским! Но чуть ранее было ещё два праздника. Первый, когда триколоры висели рядом со знаменем Победы – являя как бы альфу и омегу, поражение и победу (причём поражение лидировало). Второй - это мало кому памятный день, когда РСФСР сбросила с себя оковы тоталитаризма, и ещё в СССР (за год до чёрного августа) стала такой свободной, что до сих пор площадь у здания Правительства РФ зовётся «Площадью свободной России». Вон как гордится эта, ослабевшая и уменьшившаяся страна, что именно она вбила осиновый кол в социалистическое содружество народов! И тут была первой. Воистину в двух мыслах тут выходной получился...

И вот, спустя очень много лет после того как это счастье одиночества (не полукровки, а 1/15-кровки) обрело государственные границы и масштабы – в РФ приехало много футбольных болельщиков. В надежде, что это обогатит отели, магазины и прочие коммерческие точки, а потом через налоги и казну, которую лишь Труба кормит – туземные власти для них организовали даже бесплатные поезда!

А что, кстати, творится в самой системе соцобеспечения и экономике туземцев? Тут ещё не всё бесплатное, советское добили, слабаки, не догнали-перегнали капстраны? Ещё теплится здравоохранение проклятое или оптимизировано до упаду?

О, да тут было всё как никогда прекрасно (что отмечали туристы-футболисты) – цены на продукты, говорят, ещё не догнали евросоюзные. Но вот цены на бензин как раз в период визита господ иностранцев – так радостно подскочили, что многие окрестили этот подскок воистину футбольным (говорят, до 100 рублей может допрыгнуть, если монополисты вроде Лукойла и Роснефти останутся без мелких конкуренток-АЗС). А ещё туземцы радостно в тот время ожидали, что пенсионный возраст поднимут до воистину европейского уровня – чтобы работать подольше, а отдыхать поменьше. Чтоб проклятый тоталитаризм-социализм добить и в этом плане. А там и 8-часовой рабочий день удастся свергнуть, что украинских Лениных...

Надо отметить, что мирные завоеватели экс-СССР – ну, те которые вам встречаются с размалёванными по-первобытному лицами, - вели себя на экс-социалистической территории сообразно статусу страны-самоубийцы. Катались на детских площадках там, где запрещено любым взрослым (сам видел в «Эрмитаже», они ещё и сэлфи делали – крутые, мол!) – и туземцы им не мешали, поскольку признавали, что и тут «бремя белого человека» действует. Ходили целыми племенами по центральным улицам, напевая непонятные громкие песни – и это вовсе не напоминало Фестиваль молодёжи студентов 1957-го года, - потому что не пропагандировало ни социализм, ни дружбу народов. Напротив, каждое племя завоевателей мирных – славило свой футбол (где тоже купленные иностранцы забивали каждый второй гол). В общем, всем было чем гордиться.

Да: ещё территории, где для населения так дорога стала жизнь и даже старость, изобиловали мемориально ценными объектами истории. Той истории, связь с которой туземцы утратили около 30 лет назад. Они, некоторые из них ещё помнили, кто такой Ленин, что такое революция – но иностранцам на их языке объяснить не могли, не видели никакой связи своих судеб и судеб тех, кто жертвовал свои и чужие жизни во имя коммунизма всей планеты. С которой и съехались поклониться нынешнему вождю туземцев сырьевой империи различные племена – включая племена «санкционеров».

Странно же – да? Не имея ни футбола, способного серьёзно бороться за мировое господство, ни социальных достижений – так жаждать проведения мундиаля именно в РФ? Что, как не личный пиар правящей группировки – подлинная цель этого мегадорогого чемпионата? Нате вам, господа - жизненное и футбольное пространство, землицы у нас пока что много...

Иностранцы некоторые почувствовали подвох и спросили: а почему далее Свердловска нет стадионов, нет городов, которые бы принимали чемпионат? (прямо-таки гитлеровская линия разграничения: прогнать большевиков за Урал, а там они сами вымрут)

А чем дальше – тем нынче и страшнее. Вот в чём дело-то. И власть это знает – ей не нужно никаких «прямых линий», чтобы устыдиться многих городов. Спорт там на уровне 1920-х годов, когда был ещё физкультурой. Поддерживается напрямую олигархией – Газпромом или местными, - и показывать его иностранцам стыдно. Показывать пока можно только иностранных же легионеров, сражающихся под триколором – тем самым символом поражения, самоубийства, сепаратизма РСФСР… Где нет своего – придётся использовать чужое, тут что футбол, что экономика – один чёрт.

Обнаруживая явные несоответствия в поведении туземцев и в застывших позах-памятниках их предков, гости-племена всё крепче пили, пели никому непонятные песни, и только так постигали глубину русской души и трагедии… Тем временем в стране были запрещены любые протесты, собрания, высказывания публичные в адрес власти, и закрыты многие заводы, а Госдура в таком комфорте решала, кому больше задрать пенсионный возраст, мужчинам или женщинам… С завоеваниями проклятой революции, уравниловки этой незваной – бороться приходится долго и систематически.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
филолог написал 14.06.2018 02:06
Правящий в РФ режим собственными руками медленно затягивает на своей шее удавку.Сколько осталось времени до появления трансгуляционной борозды покажет время.
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