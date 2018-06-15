Вложить ума через зад?!

«Гуляй, Россия! Рыдай Европа!

А у меня самая, самая красивая попа!

Шлягер из Интернета

Популярный телепроповедник Максим Шевченко вышел из Совета по правам человека при Президенте РФ. По его мнению Совет якобы не проявил достаточной активности в розыске и наказании тех ,кто 5 мая на Пушкинской площади бил нагайками юных демонстрантов, оравших «Он нам не царь!».

А чего этих людей искать?!

У них нет никаких оснований прятаться!

Между прочим, массовые порки на Руси начались как раз после императорского манифеста от 11 августа 1904 года «О повсеместной отмене телесных наказаний»

Пороть стали целыми деревнями и уездами.

Так что неслучайно народ ещё в «перестройку»прозвал полицейские дубинки «демократизаторами». И до сих пор не слышно ,чтобы полиция сдавала бы зачеты на тему куда бить «демократизатором» допустимо, а куда абсолютно недопустимо?.

При нынешней моде на «исторические реконструкции» случившееся 5 мая на Пушкинской площади не так уж сложно назвать «реконструкцией».

Неплохо было бы ещё и не забыть в творческом порыве– что именно «реконструируем»!

Стоит ли удивляться, что в балете «Русский Гамлет»,поставленном на сцене Большого театра Борисом Эйфманом, полуобнаженная Екатерина Великая танцевала с плеткой в руке. Глядя на сцену. поневоле вспоминаешь, что супруг Екатерины Петр 3-й отменил порку дворянства, а ее сын Павел 1-й снова ее ввел. И многие считают, что Павел лучше заботился об интересах России, чем его непутевый батюшка.

На ту же мысль наводят и итоги недавно случившихся «Курсов для будущих губернаторов»,организованных Администрацией Президента совместно с Академией Госслужбы.

Способность спрыгнуть со скалы в воду возле Сочи или же не дрогнуть, когда на тебя наехал БТР – это, безусловно, необходимейшие навыки для управленца.

Но если тебя треплет толпа бунтовщиков (как трепали господина Воробьева в ходе «мусорного бунта» в Волоколамске!)_,а ты не приучен терпеть сильную боль – чего стоят все твои «тренинги»?!

У Иоанна 4го,Оксфорда не оканчивавшего (и даже в нем не стажировавшегося!) был пусть не идеальный, но вполне эффективный метод отбора руководящих кадров.

Когда при осаде Полоцка осажденные отбили очередную атаку войск царя Ивана – Государь повелел драть тех, кто провалил штурм. Самого терпеливого он затем приблизил к себе. Сделал кем-то вроде главы своей администрации.

Звали человека Малюта Скуратов.

Так что замечательный режиссер массовых представлений Сергей Кириенко, наиболее вероятный автор идеи отлупить обнаглевших юнцов руками «народа», представленного не только чудо-богатырями Росгвардии, вполне заслуженно тянет на премию «Золотая Маска».

Жаль только, 5 мая у него под рукой не оказалось реального «пролетариата»,который бы разгонял жуткую «пятую колонну». Чтобы всё было, как у наших «учителей» за океаном, где демонстрации студентов, протестовавших против войны во Вьетнаме, разгоняли строительные рабочие.

Цвет рабочего класса.

Очень хорошо оплачиваемый!

Когда-то и у нас пошумливали шахтеры Кузбасса, в мае 1998 перекрывшие транспортные магистрали и едва не разогнавшие правительство. Но с ними вовремя провели большую методически безупречную воспитательную работу. После чего даже пожар в «Зимней Вишне»,где сгорели целые семьи, вызвал всего лишь митинг, с которого все тихо разошлись по домам.

Вот ведь ещё не совсем разучились решать масштабные политические задачи не числом, а уменьем.

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос: "Как вы относитесь к тому ,чтобы возродить в России публичные телесные наказания?"

"Целиком положительно" к возможному возвращению порки отнеслись 16 процентов опрошенных,

"Скорее положительно" - 17 процентов,

"Скорее отрицательно" - 29 процентов,

"Резко отрицательно" - 29 процентов.

Затруднились ответить" - 9 процентов.

В телепередаче, которую вел питерский кинорежиссер Игорь Масленников , он прямо и бесхитростно спросил Никиту Михалкова: "Только честно!...Тебя в детстве пороли?! "

"Да-а!" - с нескрываемой радостью призналась кинозвезда: "И ничего кроме пользы это не принесло!"

Автор этих строк провел эксклюзивное исследование в пятнадцати крупнейших городах России и получил потрясающую картину .Порют практически во всех слоях общества. И в руке профессионального педагога ремень оказывается ничуть не реже ,чем в руке какого-нибудь вечно-пьяного люмпена

Секут в квартирах, в армейских казармах, в тюрьмах и в исправительно-трудовых лагерях. Нередко просто от скуки, лишь бы чем-нибудь заняться.

Когда в Сингапуре, самой чистой и спокойной стране мира, нахулиганившего американского студента публично выпороли розгами по голой заднице, в США сначала повозмущались, а потом задумались «Может быть, если наших олухов разного возраста время от времени драть – у нас тоже будет почище и поспокойней?!» В итоге некоторые штаты ввели в правоприменительную практику порку за отдельные правонарушения.

А в исчезнувшей «братской» ГДР от мнения потерпевших зависела строгость наказания малолетнему преступнику:.полтора года воспитательного лагеря или порка в полицейском участке в присутствии врача и родителей

А наши СМИ увлеченно воспевают юных придурков, подающих в суд на родителей за более чем оправданный подзатыльник…Ах, какой ужас, какой ужас – цветку жизни дали подзатыльник ,оберегая его от куда более серьезных черепно-мозговых травм!

Естественно – от реплик говорливых политологов типа «Царь и ударить может!» до возврата к передовому опыту Иоанна Грозного, поровшего во дворце на глазах у придворных князя Михаила Ноздреватого за худое распоряжение при осаде прибалтийской крепости Шмильтен, дистанция огромного размера.

Почти как от заморского вибромассажера,, якобы улучшающий форму женских ягодиц до прутьев растущей у подъезда березы, быстро и эффективно помогающих страдалицам улучшить кровообращение в самом прекрасном, чем их одарила природа.

Но вот газета «Ведомости» обратила внимание общественности на самую важную из черт экс- премьера Фрадкова: «Он верит, что если чиновников как следует драть, бюрократические шестеренки будут вращаться быстрее, увеличивая выработку счастья на душу населения»..

Как написала в анонимной анкете московская старшеклассница: «Если порка одинаково применяется в отношении всех – в ней нет ничего постыдного!»…Уже многие неглупые люди позволяют говорить вслух, что в ряде случаев розга или ремень - может быть самое гуманное средство воспитания. Во многих цивилизованных странах как-то совмещают же порки в элитных пансионах и формирование человеческого достоинства! И ничего - живут без кризисов и комплексов. .А для тысяч малолетних преступников порка в милиции под присмотром врача и в присутствии родителей была бы куда гуманней и действенней тюремного заключения. Ломающего то, .что еще не успело стать личностью ,и оборачивающегося нескончаемой цепью физических и моральных истязаний.

Может быть гуманнее не запирать развинтившихся сопляков за решеткой, где их быстро приучат к однополой любви и вконец изуродуют морально, а своевременно выпороть, чтобы «мальчик радостный пошел, и решила кроха - буду делать хорошо и не буду плохо!» Ведь за время, что чадо неразумное мариновали на следствии, в тюрьме и на этапе – чадо уже успело забыть собственный «подвиг» и ошеломлено несоизмеримостью содеянного и озверения на тюремном «конвейере».

Какое тут может быть «исправление и деятельное раскаяние»?!

Сегодняшние европейцы судят нас куда более строго, чем во времена Ивана Грозного, когда простой народ обожал государя, отстояв молебен, повелевавшего сдирать кожу с очередного боярина или князя и варить его живьем.

В 1578 году в Москве опричники по просьбе митрополита, указавшего царю, что иностранцы спаивают и развращают его воинов в своих кабаках, увлеченно громили Немецкую слободу, богатевшую на монопольной торговле крепкими напитками Дома в Слободе были разграблены, а жители раздеты догола и выгнаны на улицу в мороз. Их преследовали и били без жалости. Хотя приказ был только грабить, но не бить.

Залетные англичане восприняли увиденное в Москве всего лишь как грубоватый полицейский «наезд» вполне в духе своего времени. Их, многократно битых на своем острове, было не удивить битьем. У себя на острове они по сей день дерут исключительно аристократию

И конечно же ничего кроме недоумения у них не могло вызвать предложение генерального прокурора Чайки, пытающегося оградить «спецсубъекты права» даже от простого ареста.