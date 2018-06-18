Аферистов из Жилищника продолжат судить в Текстильщиках

Вот и состоялось очередное заседание суда по моему иску к ГБУ Жилищник района Текстильщики по факту начисления завышенных платежей за отопление. Такое завышение, по подозрению многих москвичей, систематически наблюдается и в ЦАО Москвы, а это, если суммировать - миллионы украденных у нас денег.

Куда они ухоят? В чьи личные офшоры? Всё, как у прибалта-миллиардера Ликсутова "схвачено"?

8 июня в 12:00 мы снова встретились с ответчиком в 251-м участке мировых судей.

МОЭК, которого хотел видеть ответчик, не явился, хотя и был извещён надлежащим образом. При этом ничего и не прислал в качестве оправдания своего отсутствия или в качестве ответа.

Ответчик просил отложить дело до получения документов из МОЭК.

Я заявил ходатайство о предоставлении ответчиком на следующем заседании методики расчёта платежей за отопление на примере моей квартиры для того, чтобы уже начать обсуждение иска по существу.

Этот иск, конечно же, не направлен на удовлетворение моего личного интереса - он прецедентный. По примеру моей тяжбы, к Жилищнику должны придраться тысячи объединённых в Моссовете москвичей. С этой собянинской конторой можно бороться и побеждать её хапуг только коллективно и совершенно законно. Завалить исками, заставить оправдывать каждую квитаницю - ведь с 2013-го года они суммарно задрали нам квартплаты в два, а то и в три раза! Что - вода с тех пор стала течь по трубам лучше качеством или сами трубы поменяли?!

Ждать представителей третьего лица можно до второго пришествия!

МОЭК ("дочка" олигархичекого Газпрома) вообще не любит ходить по судам.

А уж когда суммы исков незначительны, то и тем более.

Суд удовлетворил наши ходатайства и теперь мы встретимся в помещении судебного участка 18 июня в 11:00. Встретимся, если хапуги и олигархи соизволят всё же прислать каких-то своих слуг, лакеев, юристов...

Надеюсь, теперь заседания пойдут более интересно и плодотворно.

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