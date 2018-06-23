Собянин, конечно, человек бесчестный. Тем и люб Кремлю

С утра собирался искупаться в нашем пруду с прикормленными дикими уточками. Подплывешь к ней поближе и смотришь в ее лукавые неморгающие глаза…

А тут информационный натиск из всех утюгов: «Собянину 60! Но он еще хоть куда и хоть кого».

Сразу вспомнилось «избиение младенцев» закованными в латы омоновцами 26 марта 2017 г. на Тверской. И памятник великому Александру Сергеевичу в окружении московских костоломов.

После этого же побоища Михаил Юрьевич написал о градоначальнике из Когалыма:

И что за диво?.. Издалёка,

Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока.

После чего был сослан на Кавказ под надзор Кадырова. В общем, не особо удивляйтесь, если напишу, что вторую практику на журфаке МГУ проходил в «Тюменской правде». У меня там родня. И брат был не последним человеком в «Главтюменьгеологии» у знаменитого геолога Героя Соц.Труда Фармана Салманова.

Но нефть и газ - это не мое. Чуяло тогда мое сердце... Томилось, видать, во мне желание разведать, предугадать, предощутить, какие еще валютные ценности, кроме нефти и газа, может источать земля тюменская.

В 2001 г. на выборах губернатора Тюменской области ельцинского мастодонта Л.Рокецкого, заправлявшего здесь делами уже два срока, неожиданно одолел некто С. Собянин

Как такое могло случиться? Никто не мог найти разумного объяснения. Кое-что для меня прояснилось, когда наш правдист Николай Анисин предложил отредактировать книгу экс-губернатора. Дескать, это «твои края».

В рукописи отразилось все смятение, если не сказать, двуличие проигравшего Рокецкого. С одной стороны, он писал, что накануне встречался с новым президентом В.Путиным и тот обещал ему поддержку (хе-хе). С другой, не верил, и даже доказывал на фактах и цифрах, что совершенно неавторитетный и никому не известный спикер ханты-мансийской Думы Собянин никак не мог выиграть у него в честной борьбе.

Автор подводил к мысли о тотальных фальсификациях и большой материальной заинтересованности в этом выскочке нефтегазовых баронов «тюменских северов».

Ну и? Подводил-то подводил, но твердо о фальсификациях не заявил. И опротестовывать эти сфальсифицированные выборы не стал.

На эту несуразицу я и обратил внимание издателя. Надо высказаться четко и ясно. Чего ломаться как выпускница Института благородных девиц на яхте олигарха?

Через пару дней издатель дал ответ: «Рокецкий ничего не хочет менять. Путин тогда дал ему «утешительный приз» - кресло члена Совета Федерации, а Собянина сделал главой своей администрации».

Здрасьте. В смысле до свидания, дорогая рыдакция. Из-за этой вертлявости автора книгу я отказался редактировать. Но вынес из нее (в качестве гонорара) главнейшую для себя мысль.

Совершенно невзрачный и серый, как олень, Собянин - ставленник нефтегазовых олигархов тюменского Севера. И посему понятно тогда его восхождение из Когалыма до кремлевских высот и мэрского кресла.

Все остальное ложится в эту схему. И присоединение к Москве огромного «аппендикса» подмосковных земель для строительства элитного жилья по цене за 120 тыс. руб. за 1 кв м. И высосанная из пальца «реновация», поскольку нувориши не захотели покупать дорогущее ипотечной жилье на отшибе.

Так почему считаю Собянина человеком бессчетным? А вы еще не поняли? Тогда загибайте пальцы (частное оценочное суждение).

Считаю Собянина бесчестным, потому что он:

1. Взял на выборах мэра 8 сентября 2013 г. «главным соперником» дважды судимого Лешу Навального, использовав его как «шестерку» для явки. Но «убедительной победы» все равно не получилось, ибо явку удалось натянуть только до 32%. Из 7,2 млн. избирателей у «победителя» 1,2 млн. голосов. Легитимность, ау?

2. Начал мэрство с бандитской «ночи длинных ковшей», без всяких оснований и фактов заявив владельцем киосков и павильонов, что их документы о праве на собственность - «жульнические бумажки». В Америке бы его за это просто засудили.

3. «Успешно выполняет», по его словам, программу «200 храмов». Расцениваю ее как хищение бюджетных средств столицы, связанное с откатами и коррупцией. Условных «верующих» в городе не более 2 млн. из 12-ти.

Стало быть, 10 миллионов москвичей согласия на строительство церковных новоделов за их счет путинскому ставленнику не давали.

4. По сговору с «генеральским сынком» наместником Подмосковья А.Воробьевым лишил подмосковных пенсионеров права бесплатного проезда по Москве, даже в ней работающих. Не ты давал - не тебе и отбирать.

5. Нынче на Пасху 8 апреля один и без жены в 6-й раз встал в храме Христа Спасителя рядом разведенным главой государства. А это, по известным причинам, снова оскорбило религиозные чувства верующих и мои как начинающего христианина. Как утверждает «Стрингер», мэр выгнал жену и дано живет со своей секретаршей.

6. Санкционировал избиение и аресты подростков 26 марта, 12 июня 2017-го и 5 мая с.г. на Тверской. Дети - наше будущее. Не лапайте их своими грязными руками.

Продолжать? Еще не вечер, как говорится. Продолжим…

«И что за диво?.. Издалёка,

Подобный сотням беглецов…».