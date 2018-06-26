"Тут ангелы-хранители решили бастовать..."

Провёл очередной опрос.

Когда время всё расставило по своим серьгам

Теперь поставил вопрос: правы ли в итоге были те, кто полгода назад либо сами, либо по призыву Навального их бойкотировали ("избирательная забастовка"), или нет - нужно было реализовать своё право на мирный протест...

Итог - неутешительный**: За сутки из 250 (включая меня) проголосовавших 80% - за бойкот (т.е. за революционные по своей сути действия), а 20% - за мирное обновление путём "сования голыми"***.

Причём, в первые часы результат был вообще 92 на 18 и только к полудню 25 июня он выровнялся и стабилизировался!

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* [Предыдущий 23 июня был на тему, что лучше - тотальная победа над Германией в 1945 {60%} или "перестройка" Рейха при победе июльских заговорщиков в 1944 {50%} - и он продолжается].

** [Для истории, не для меня]

*** Обожаю этот анекдот - такая универсальная философская притча о русских реформах. Но, 18+

Примечание: мизансцену лучше представлять в виде исторического костюмированного скетча Собчак-Невзоров-Красовский, какие они делали, пока не поссорились.

Итак. Август 1698 года. Государь Пётр Алексеевич приехал из Великого Посольства. Ещё никого не казнит.

Собрал бояр: Привёз вам, боляре, подарки из Амстердама... Вот портвейн - пьётся как компот, а валит как полугар (чокнулись)...

Бояре хором: Надёжа-Государь, Дума боярская приговорила - закупаем портвейн, посылай корабль в Амстердам...

Вот ещё гостинец, боляре, кондом - удобно, просто, ни детей на стороне, ни болезней досадных...

Бояре хором: Надёжа-Государь, Дума боярская приговорила - закупаем кондомы, посылай корабль в Амстердам...

Нет, боляре, казна - и вашими стараниями - не без дна. Либо - либо! Либо - портвейн, либо кондомы...

Тут начинается ругань и драка.

Ох, боляре, как же вы ещё далеки от Европы. Третий штуке меня научили - демократическое голосование: просто поднимите руки - за что будет больше, то и решаем...

Тишина. Затем самый старый боярин выходит и оглаживая бороду: Правду говоришь, Надёжа-Государь, деды наши голыми совали, прадеды, отцы... Берём портвейн...

И с тех пор на Руси демократия - это сплошное голыми сование.