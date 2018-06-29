Что лучше: коммерческое место в столичном вузе или бюджетное в провинциальном?

Я, Корнева Надежда Александровна, 1985 года рождения, коренная москвичка, в силу определённых обстоятельств, была вынуждена переехать к бабушке, в г. Кострому, где получила аттестат о среднем образовании и продолжила обучение в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова по специальности "Физика". Судьба сложилась так, что работаю сейчас в Ilmatieteen Laitos -- Финском метеорологическом институте -- и занимаюсь проблемами последствий природных и антропогенных катастроф на биосферу Земли.

Большинство из моих однокурсников -- кто учился на «хорошо» и «отлично» -- где только не работают: и в институте кристаллографии РАН, и в ОИЯИ -- Объединенном институте ядерных исследований, и в и в Петродворце, и в CERN (Европейском центре ядерных исследований).

Окончив специалитет по специальности "Физика", я без проблем продолжила обучение в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета на кафедре физики Земли. И никаких проблем не было.

Но что я вижу сейчас? Огромная масса абитуриентов с «липовыми» результатами ЕГЭ едут в Москву и Питер, фактически не давая в столичные вузы коренным жителям Москвы, Питера и Центральной России.

Но уверяю, качество образования определяется отнюдь не именем вуза. И работодатель будет смотреть, в первую очередь, не какой вуз ты окончил, а что у тебя осталось в голове. В столичных вузах вас заставляют поступать на коммерческие места, тогда как в провинциальных вузах (где, зачастую, образование ничуть не хуже) остаются свободные БЮДЖЕТНЫЕ места.

Выводы делайте сами. Пока не поздно ...