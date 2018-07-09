Имперские амбиции когалымского гостя

Недавно в своем Фарс-мажоре мы рассказали о многолетнем ремонте на ВДНХ, который не закончился даже к ЧМ 2018, что было логично, учитывая солнечную погоду и множество заезжих болельщиков. Но, видимо, у устроителей этого грандиозного строительного шоу были другие задумки.

И вот прошла пара недель, и мы решили посмотреть, что же изменилось на выставке достижений отечественного долгостроя, которая в наши прошлые визиты напоминала картину возведения пирамиды Хеопса трудолюбивыми египтянами – тысячи человечков из последних сил тащат громадные каменные блоки на могилу фараона Хуфу, который, заметим, еще и не думал отдавать концы. В общем, впечатляет.

Оказалось, изменилось не так много. Все те же толпы гастарбайтеров, бессмысленно снующих туда-сюда или полирующих чем-то вонючим бордюрный камень, все та же пыль, вонь, грязь, раздолбанный асфальт и идиотские плакаты, типа, «Мы вам тут устроим». Хоть в этом не обманули, устроили.

Но зато кое-где сняли забор, благодаря чему наконец-то обнажился замысел этого исполинского идиотизма. Нет, я вовсе не о титаническом распиле бюджетных средств на бессмысленный бордюринг, сопровождаемый ломкой только что уложенного асфальта, и не о квадратных километрах рулонных газонов, хотя, сколько помню себя и ВДНХ, трава на выставке росла и до Собянина. А поскольку в этой синтетической дряни разные червячки и букашки не живут, птиц на ВДНХ больше не будет. Но вся эта глупость – явление общемосковское, и уже давно не удивляет.

Нет, сначала меня поразила просто варварская роскошь, с которой были отреставрированы, причем, по второму разу, некоторые павильоны. Гербы, золоченые колосья, звезды, доярки, сталевары, колонны, пилястры, капители и другие архитектурные излишества в товарных количествах. Я понимаю, когда тратят немереные деньги на реставрацию, допустим, Эйфелевой башни, Парламента или Кремля. Но далеко не центровая выставка в далеко не самом туристическом городе мира?.. И вдруг такая купеческая роскошь?

А потом я присмотрелся и заметил еще одну странность. Оказывается, роскошно отреставрированный павильон «Металлургия» превратился в «Казахстан» (правда, металлурга на крыше оставили, зато добавили какого-то синюшного акына и тучные стада домашних животных), «Вычислительная техника» стала «Азербайджаном», «Советская печать» превратилась в «Карелию», а «Угольная промышленность» - это теперь «Армения», внутри которой торгуют коньяком и бастурмой. Спасибо и на том.

Конечно, тут мне скажут, что это, мол, возвращение к истокам, потому что раньше на выставке действительно были республиканские павильоны, а вот в 60-е при Хрущеве началась борьба с «излишествами» в строительстве и сталинский ампир в виде тучных колосьев решили осовременить. Разумно рассудив, что отраслевые павильоны, как символы промышленности и прогресса, важнее республиканских гербов, имперских амбиций и мифической дружбы народов.

А теперь, входит, решили наоборот? Только вот самый роскошный павильон «Земледелие» не рискнули переименовать обратно в «Украину», хотя какое там земледелие, если у входа стоит гранитный шахтер с отбойным молотком. Но тут политика.

В общем, видимо товарищ Собянин (а кто не знает, с 2013 года ВДНХ полностью принадлежит московскому правительству, а штаб реконструкции выставки возглавляет лично мэр) решил с провинциальной непосредственностью выступить в модном нынче объединительно-имперском жанре. А не выйдет (что скорее всего) с дружбой народов – снова вернемся к овощеводству и свиноводству, это ему как-то понятней. Да и деньги не свои, деньги москвичей, а их не жалко.

На этот случай на выставке даже нашелся подходящий плакатик - «Выбери свою историю». Замечательно, да?! Оказывается, у нас есть из чего выбирать, а вы жалуетесь...

Картинки с выставки тут