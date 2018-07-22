Тролли, боты, идиоты

Обнаружив, что общество на дух не принимает повышение пенсионного возраста, власть взялась за обработку общественного мнения. Не знаю, сколько денег на это было выделено, какие пиар-команды сформированы, но результаты пока не впечатляют. Людей убедить не удается просто потому, что всё говоримое правительственными пропагандистами явно, очевидно и наглядно противоречит не только собственному жизненному опыту любого человека, живущего в России, но элементарной логике.

Главный аргумент, приводимый правительственными чиновниками, состоит в том, что, повысив пенсионный возраст, они дают людям возможность трудиться дольше. Лощеные господа с откормленными мордами и ухоженные дамочки с телеэкранов пытаются, запинаясь и путаясь, объяснить пользу труда рабочим, врачам, учителям или фермерам. Элегантная госпожа жалуется в эфир, что ей стыдно показывать пенсионное удостоверение в 55 лет. Мадам, вас никто не принуждает! Не показывайте. Говорите, что вам хоть 35, хоть 15 лет. И если уж на то пошло: не хотите оформлять пенсию — не оформляйте. Закон не принуждает. Он лишь дает право выйти на пенсию тем, кто в ней нуждается.

Да, господа пропагандисты! Помогите Пенсионному фонду первыми. Подпишитесь под обязательством о добровольном отказе от пенсии. Будьте первыми, подайте пример шахтерам, грузчикам, водителям грузовиков!

Однако дело даже не в том, у кого какой труд. Говорящие головы старательно делают вид, будто забыли, что в среднем россияне и так работают до 65-67 лет! Если вы хотите и можете трудиться (а в большинстве случаев у вас всё равно нет иного выхода), вы будете это делать. Никто не препятствует. Пусть топ-менеджер «Роснефти» Михаил Леонтьев не переживает. Даже при сохранении нынешнего законодательства его никто не сможет уволить, когда он оформит пенсию. Если, конечно, более высокое начальство не решит почему-либо от него избавиться. В этом случае всё равно уволят. Независимо от возраста и заслуг.

Всё просто. Россияне работают столько, сколько физически могут. Но при нынешнем законодательстве им после 55 или 60 лет соответственно дают небольшое денежное пособие, называемое у нас «пенсией по возрасту», и некоторые льготы (субсидии по жилищно-коммунальным платежам, бесплатный проезд в транспорте). Сейчас эти деньги и льготы хотят отобрать. Сначала у тех, кто ещё не успел. Потом доберутся уже и до работающих пенсионеров. Об этом уже договорились.

Проблема пенсии в России — это не проблема возраста. И не проблема людей, которые не могут либо не хотят работать. Это проблема тех, кто работает.

Из людей, получающих пенсии, у нас легально трудится не менее 40% (неофициально — гораздо больше). Эти люди продолжают формировать поступления в Пенсионный фонд. При этом мы имеем Фонд национального благосостояния, который по уставу должен финансировать дефицит Пенсионного Фонда. Там больше четырёх триллионов рублей. Этих денег хватит на оплату существующих дефицитов в течение 15-20 лет! А ещё нам что-то плетут про профицит бюджета (1 -1,3 триллиона рублей). Денег нет? Да если при таком (уникальном в Европе) положении дел власть не может обеспечить достаточный для жизни уровень выплат оставшимся примерно 20 миллионам пожилых людей, ответ один — деньги куда-то делись. Куда?

Вы же сами их украли, господа!

И именно поэтому никакого примирения не будет, не будет никакого компромисса.

Вопрос о пенсионной реформе — вопрос классовый, ибо он определяет жесткое и непримиримое противостояние тех, кто трудится и тех, кто крадет наши деньги, паразитирует на нашем труде.

Вы можете, господа, выпустить на просторы интернета и в телевизионный эфир любые полчища троллей и ботов, это вам не поможет.

Россияне добродушны, терпимы и политически пассивны. Но они, по крайней мере, в большинстве своём — не идиоты. Люди умеют считать не только до трех, но и до шестидесяти.

Я, кажется, сказал, что россияне пассивны?

Может быть к концу нынешнего лета эту фразу надо будет уже повторять в прошедшем времени.