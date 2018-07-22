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Московский листок

Тролли, боты, идиоты

Опубликовано 22.07.2018 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Тролли, боты, идиоты

Обнаружив, что общество на дух не принимает повышение пенсионного возраста, власть взялась за обработку общественного мнения. Не знаю, сколько денег на это было выделено, какие пиар-команды сформированы, но результаты пока не впечатляют. Людей убедить не удается просто потому, что всё говоримое правительственными пропагандистами явно, очевидно и наглядно противоречит не только собственному жизненному опыту любого человека, живущего в России, но элементарной логике. 

Главный аргумент, приводимый правительственными чиновниками, состоит в том, что, повысив пенсионный возраст, они дают людям возможность трудиться дольше. Лощеные господа с откормленными мордами и ухоженные дамочки с телеэкранов пытаются, запинаясь и путаясь, объяснить пользу труда рабочим, врачам, учителям или фермерам. Элегантная госпожа жалуется в эфир, что ей стыдно показывать пенсионное удостоверение в 55 лет. Мадам, вас никто не принуждает! Не показывайте. Говорите, что вам хоть 35, хоть 15 лет. И если уж на то пошло: не хотите оформлять пенсию — не оформляйте. Закон не принуждает. Он лишь дает право выйти на пенсию тем, кто в ней нуждается. 

Да, господа пропагандисты! Помогите Пенсионному фонду первыми. Подпишитесь под обязательством о добровольном отказе от пенсии. Будьте первыми, подайте пример шахтерам, грузчикам, водителям грузовиков! 

Однако дело даже не в том, у кого какой труд. Говорящие головы старательно делают вид, будто забыли, что в среднем россияне и так работают до 65-67 лет! Если вы хотите и можете трудиться (а в большинстве случаев у вас всё равно нет иного выхода), вы будете это делать. Никто не препятствует. Пусть топ-менеджер «Роснефти» Михаил Леонтьев не переживает. Даже при сохранении нынешнего законодательства его никто не сможет уволить, когда он оформит пенсию. Если, конечно, более высокое начальство не решит почему-либо от него избавиться. В этом случае всё равно уволят. Независимо от возраста и заслуг. 

Всё просто. Россияне работают столько, сколько физически могут. Но при нынешнем законодательстве им после 55 или 60 лет соответственно дают небольшое денежное пособие, называемое у нас «пенсией по возрасту», и некоторые льготы (субсидии по жилищно-коммунальным платежам, бесплатный проезд в транспорте). Сейчас эти деньги и льготы хотят отобрать. Сначала у тех, кто ещё не успел. Потом доберутся уже и до работающих пенсионеров. Об этом уже договорились. 

Проблема пенсии в России — это не проблема возраста. И не проблема людей, которые не могут либо не хотят работать. Это проблема тех, кто работает. 

Из людей, получающих пенсии, у нас легально трудится не менее 40% (неофициально — гораздо больше). Эти люди продолжают формировать поступления в Пенсионный фонд. При этом мы имеем Фонд национального благосостояния, который по уставу должен финансировать дефицит Пенсионного Фонда. Там больше четырёх триллионов рублей. Этих денег хватит на оплату существующих дефицитов в течение 15-20 лет! А ещё нам что-то плетут про профицит бюджета (1 -1,3 триллиона рублей). Денег нет? Да если при таком (уникальном в Европе) положении дел власть не может обеспечить достаточный для жизни уровень выплат оставшимся примерно 20 миллионам пожилых людей, ответ один — деньги куда-то делись. Куда? 

Вы же сами их украли, господа! 

И именно поэтому никакого примирения не будет, не будет никакого компромисса. 

Вопрос о пенсионной реформе — вопрос классовый, ибо он определяет жесткое и непримиримое противостояние тех, кто трудится и тех, кто крадет наши деньги, паразитирует на нашем труде. 

Вы можете, господа, выпустить на просторы интернета и в телевизионный эфир любые полчища троллей и ботов, это вам не поможет. 

Россияне добродушны, терпимы и политически пассивны. Но они, по крайней мере, в большинстве своём — не идиоты. Люди умеют считать не только до трех, но и до шестидесяти. 

Я, кажется, сказал, что россияне пассивны? 

Может быть к концу нынешнего лета эту фразу надо будет уже повторять в прошедшем времени.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все деньги ушли на бл Крым! И че изображать целочек краснозадые?
Le terriblee написал 22.07.2018 10:45
Баран это помесь пархатого с узьбеком и малька мордвы угрофиннской, поэтому изворотливая лживая хитрожопая с у к а.
И нашим , и вашим!
Сосал у Прохорова, на прикорме у ФСБ, теперь изображает борьбу с режимом понарошку.
Где митинги? Где ячейки по всей стране? Где? Где? Где?
Специально втянул Россию в Украину из за сраного Крыма ...
Бл я д с кая помесь пархатого .....
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