Почему вам так нравится бить детей на митингах?

22 июня мы обратились к мэру Москвы С.С.Собянину с Открытым письмом «Как Москва превратилась в столицу наркобизнеса и притонов?» (https://forum-msk.org/material/news/14758722.html?pf=3 ).

Нельзя сказать, что первый блин вышел комом. Наше послание в Управлении по работе с документами разделили по темам на три части и отправили в свои управления. Уже хорошо. Из нелегитимной Администрации президента А.Вайно нас иногда почти открытым текстом посылают на три буквы.

Ответы пришли в срок. Особых претензий к их авторам нет. Придираться не будем. Им поручили отписать вразумления - они и отписали. Главное резюме: весь тот бардак, о котором мы рассказали в Открытом письме, оказывается, происходит «по закону».

Но мы-то с Вами ожидали каких-либо действий самого г-на Собянина. Его личной оценки волнующей читателей и СМИ «злобы дня». К примеру, как он относится к тому, что шлюходевицы облюбовали себе «пятачок» рядышком с его резиденцией на Тверской, 13? Молчок. Значит, нравится. Значит действительно крышуют.

Заинтриговало вот что. В уведомлении начальника отдела писем И.Н.Чигиревой содержалось предложение «сообщать о проблемах» на специально созданный портал «Наш город». Обещание ответа «в течение 8 рабочих дней».

Поэтому родилась идея. До выборов г-на Собянина 9 сентября осталось 1,5 месяца. Понятно, что клерки его аппарата, для которых «явка больше чем жизнь», готовы на всякие подвиги вроде повышенного внимания к челобитным из народа.

Вот почему мы решили направить мэру первопрестольной несколько посланий под общей рубрикой «Письма градоначальнику». На манер публициста А.Минкина, придумавшего «Письма президенту». Сегодня первое.

Письма градоначальнику

Уважаемый Сергей Семенович!

Во-первых строках письма хотел бы доложить Вам, что считаю себя журналистом не робкого десятка.

Еще в армии впервые дал кровь своей уникальной резус-отрицательной группы. Не боялся и потом досрочно подарить попавшему в беду человеку два стакана своего «эликсира жизни».

Безвозмездно, конечно. И сегодня после иной жестокой катастрофы в Москве первым делом звоню на станцию переливания: моя редкая группа не требуется?

С начала «катастройки» и после развала СССР бывал, наверно, на всех демонстрация «Трудовой России» Виктора Анпилова. Сам видел, к примеру, как 1 мая 1993 г. на Ленинском проспекте от омоновских дубинок «трещали черепа» участников праздничного шествия.

Навсегда запомнилось, как развернувшийся в прыжке омоновец ногой ударил женщину в живот. Когда я в редакции возбужденно рассказывал об этом зверстве, ребята пожимали плечами: «Ничего удивительного. Их сначала накачивают наркотиками. Они уже не различают человека, а просто бьют на звук».

Так что вида крови не боюсь. После расстрела защитников Конституции и конституционного строя 3-4 октября «кровавой осени» 93-го жестокостью «эсэсовцев» в милицейской форме меня не удивишь.

Но и меня поразила та свирепость, с которой полиция и ОМОН расправлялись 26 марта 2017 г. на Тверской и Пушкинской с участниками акции протеста «Он вам не Димон». Большинство пришедших на «мирное сидение» были школьники и студенты.

Ребята не жгли покрышки, не били витрин, не переворачивали автомашин. Они просто стояли или сидели с небольшими плакатиками и изображениями уточек.

Не будем показывать на заграницу, которая живет в 100 раз лучше нас. И, тем не менее, там люди высыпают на улицы при малейшем наступлении на их права и свободы. У нас не высыпают даже тогда, когда их лишают заслуженных пенсий и вводят крепостное право.

Словом, всяко бывало. Но чаще всего перед началом «мясорубки» демонстрантам щитами и машинами перекрывали дорогу. Чего-то объясняли, требовали разойтись…

26 марта 2017-го на Тверской не прозвучало от Вашей власти, полиции и ОМОНа никаких требований. Здоровенные лбы в костюмах «космонавтов» методично выхватывали из толпы самых слабых, подростков и женщин. Сбивали с ног, выкручивали руки, давили лицом в асфальт, волокли как бараньи туши в автозаки. Тогда число захваченных жертв перевалило за 1000. Студентов и школьников - за сотню.

Потом всех свозили в околотки для составления протоколов. В итоге родителям ребят или взрослым суды под копирку выписывали штрафы.

Смотреть на все это было омерзительно. Эти фотографии и сегодня вызывают «кипение сердец». Неужели, как говорят, Вы действительно любите смотреть на снимки издевательств костоломов над детьми и они доставляют Вам эстетическое наслаждение?

Вот и хочется спросить: это Ваше личное ноу-хау, Сергей Семенович? Это Вы надоумили полицию и ОМОН делать бизнес на протестных настроениях москвичей и подрастающего поколения? Из Тюмени у Вас такой опыт? А всего, по оценкам СМИ, на арестованных протестантах генералы МВД и Росгвардии уже заработали свыше 15 млн. руб.

Расправа над участниками мирных шествий с такой же жестокостью повторилась 12 июня 2017-го и 5 мая с.г. Писали, будто в связи с ее язвительным лозунгом «Он нам не царь» Вы отдали приказ «дубинок не жалеть».

Была при ельцинской «расстрельной власти» жестокость в отношении противников его режима. Но не было на митингах преднамеренной охоты за пацанами и штрафов, требований «ментовки» в школы и вузы покарать их по всей строгости.

Не было отчислений из институтов. Провокаций «ментовки» и «посадок» недовольных тоже. Подрались и разошлись. Вот как было, если Вами интересно. Мести недовольным не было.

Приходилось слышать: мол, эти акции в Москве были «несогласованными». Оттого и дубасили старого и малого. А что Вам мешало их «согласовать»? Разбирайтесь с организаторами, невиновных-то зачем бить да еще с привлечением ряженых «казаков»?

Статья 31 Конституции не требует никаких согласований от граждан, имеющих право мирно и без оружия собираться на митинги, демонстрации и шествия, проводить пикеты.

Что Вам мешает хоть раз выйти к активистам «несогласованных» акций, посмотреть им в глаза, попытаться договориться, прежде чем отдать приказ «мордой об асфальт»? Или они для вас быдло? Так и Вы не с неба спустились.

На взгляд журналистского сообщества, наших читателей, перед выборами 9 сентября Вы могли бы сделать четкое и всем понятное заявление по поводу избиений участников мирных протестов Вашими «карателями». Осуждаете Вы их или одобряете?

Что мешает твердо пообещать москвичам, школьникам и студентам, что Вы не будете их бить при выражении ими своей гражданской позиции на улицах и площадях города-героя Москвы? Паспорта, как вы знаете, у нас выдают с 14 лет.

Жестокие сцены расправ Ваших костоломов с взрослыми и детьми на мирных акциях тут же попадают в западные СМИ, рисуя Россию как тоталитарное государство фашистского толка.

Зачем Вы так позорите нашу Родину, Сергей Семенович?

Александр Головенко