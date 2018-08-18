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Московский листок

Театр-на-французском на Пушечной улице могут закрыть за непосещаемость

Опубликовано 18.08.2018 автором Антон Вотречев в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин театры
Театр-на-французском на Пушечной улице могут закрыть за непосещаемость

Есть в Москве такое место TLF - «Театр на французском языке». Он существует со сталинских времён, с 1939 (!) года в Доме Учителя, в Москве на Кузнецком мосту.

Уже много лет подряд любой, в независимости от возраста: школьник, студент, учитель, просто человек, который хочет говорить по-французски, или играть на сцене, может туда прийти. И три раза в неделю с ним будут совершенно бесплатно заниматься языком, и давать роли (Ануй, Мольер, Гюго, Чехов). Руководят театром маленькая старушка с характером – Елена Георгиевна Орановская, которая ставит совершенно парижский выговор (ее мама, француженка, организовала этот театр) и совершенно сумасшедший, но профессиональный режиссер Иосиф Львович Нагле.

Делают они это почти бесплатно, т.е. за те деньги, которые никто из нас уже и деньгами не считают. И, если бы им перестали платить, они бы все равно это делали, потому что они этим театром живут, любят его, как ребенка, и провели в нем всю свою жизнь. Труппа у театра маленькая – на рекламу, понятное дело, денег нет. Кто-то приводит своих детей, кто-то знакомых. Многие тут играют лет по двадцать.

Но все в ужасе: директриса Дома Учителя, естественно, ни разу не смотревшая ни одного спектакля, видимо, проникшаяся идеями коммерции, столь модными в Правительстве Москвы и в собянинской мэрии, - сказала, что если не будет полного зала – она отнимет сцену у театра. Они и так еле-еле выживают. Отнимут сцену – умрут.

Я понимаю, что в наше время вся эта история может звучать смешно. Мы же все делаем карьеру, зарабатываем деньги и боремся за свои в первую очередь права... А тут смешные люди забесплатно играют спектакли на французском. (Как так? Ну давно же не коммунизм, то есть не социализм - а они продолжают? Да как они смеют - уж не коммунисты ли они, не члены ли какого-нибудь коминтерна, посягающего на власть всех богатеньких нашего города?)

Но, понимаете, о чем я думаю: это ужасно важно, чтобы оставались в мире люди, которые занимаются бескорыстным делом.Которые, на самом-то деле, и есть «сохранители» культуры и образования.

Без них нельзя. Вот они были столько лет, а тут вдруг их не станет.

Нельзя, чтобы так случилось.

Отсюда и моя просьба: пожалуйста, придите сами, или уговорите родственников-друзей-знакомых-детей, особенно, знающих французский (по адресу Пушечная ул., д. 4, стр. 2. м. "Кузнецкий Мост") на спектакль. В доме, где отель «Савой», выходящий одной стороной на Детский мир.

Если вы можете (это к журналистам) - напишите про них, или сделайте репортаж после спектакля. Об этом чудом уцелевшем наследи Советскойэпохи и дружба народов Франции и СССР, - стоит рассказать подробно и москвичам, и всем гражданам РФ.

Или расскажите кому-то из коллег, кто может заинтересоваться этой темой...

И, если вдруг, вы хотите сами играть и учить французский (поддерживать в форме), - приходите к ним заниматься. Они всем рады. И это совершенно точно полезно для детей и подростков, которые учат язык.

Занятия проходят вечером по понедельникам, средам и четвергам.

На всякий случай, телефоны: (495)680-97-78 Елена Георгиевна и 8-926-566-93-29 (Иосиф Львович).

Телефон вахты Дома Учителя: 6215367.

Билеты покупать не надо. Там бесплатный вход. Можно приходить с детьми



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