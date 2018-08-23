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Московский листок

Если не мэрия замяла дело о гибели 8 бойцов МЧС, то кто?

Опубликовано 23.08.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин
Если не мэрия замяла дело о гибели 8 бойцов МЧС, то кто?

Письма градоначальнику Москвы

С.С.Собянину

 

 Уважаемый Сергей Семенович! 

В рамках акции «Письма градоначальнику» мы направили Вам три обращения, и одно Открытое письмо раньше. Сегодня четвертое.

Сразу можно сказать, что почти ни на один конкретный вопрос или поднятую проблему мы не получили ответа по существу, как того требуют законы о СМИ и об обращениях граждан. Вообще не видели какой-либо реакции.

Но к авторам отписок и не может быть особых претензий - мы же не к ним обращались, а к Вам. Как они могут знать о том, что думаете лично Вы по «болевым точкам», поднятых в этих письмах.

Потому, видать, мы и не узнали, что думает мэр С.Собянин о засилии в православной столице «черного исламского фактора». О перекачке денег москвичей на программу «200 храмов», которую многие считают преступной. О подпольных борделях в Москве и девицах, снующих перед окнами Вашей резиденции по адресу Тверская, 13.

Никто, разумеется, нас не оповестил, что Вы думаете по поводу «эсэсовского отношения» к подросткам ОМОНа и полиции на молодежных акциях протеста на Тверской. И будет ли это «избиение младенцев» повторяться впредь.

Если молчание и нет осуждения - значит, есть одобрение и негласный приказ на все времена: «Дубинок не жалеть».

По рассказам, когда новоизбранного «декоративно-кукольного» президента Д.Медведева привели в Кремль в рабочий кабинет, то первым делом сказали: «Ничего здесь на столе руками не трогать и ни какие кнопки не нажимать».

Поставили ему на чайном столике новенький компьютер, с которого он и начал руководить страной. Воевал с часовыми поясами, зимним временем, «лампочками Ильича» и прочими проявлениями нашей «вековой отсталости».

Так что все четыре года его безмятежного царствования великий писатель земли русской Ал.Проханов назвал «внематочной беременностью».

В этой связи и к Вам, наверное, не может быть особых претензий. Не исключаем, что и Вам в первый день в должности градоначальника сказали в лужковском кабинете: «Ничего здесь руками не трогать и ни на какие кнопки не нажимать».

Как же тогда воевать с сутенерами ваших избирательниц с пониженной социальной ответственностью, если они лучше в мире?

Как перекрыть каналы перекачивания налогов москвичей в просторные карманы РПЦ и лично товарища Гундяева В.М.?

Свое очередное «Письмо градоначальнику», если не возражаете, мы намерены посвятить некоторыми аспектами борьбы с коррупцией внутри вашего аппарата. Но про одну схему надо сказать уже сегодня.

22 сентября исполнится два года, как при тушении пожара на складе пластмассовых безделушек на Амурской ул. заживо сгорели 8 пожарных МЧС. Какой-то, извините, дурак послал их на горящую крышу.

Уже дважды с тех пор - 29.IX.16 и 8.IX.17 мы запрашивали главу МЧС В.Пучкова: кто виновен в гибели его бойцов? Кто наказан и как? (https://forum-msk.org/material/kompromat/12299256.html).

И дважды получали индифферентные отписки третьих лиц: дело расследуют те, кому это положено.

Между тем столичная газета высказала версию, что сгоревший склад «Виктория» принадлежал ингушскому «овощному королю» Осканову. А будто тот входит в торговый клан владельца «РуссНефти» долларового миллиардера М.Гуцериева. А потому, мол, они «занесут», кому надо в МЧС и Следком, и дело займут.

Похоже, по этому сценарию все и пошло. В соцсетях высказывались и такие версии: из мэрии приказали любым способом потушить огонь на складе, вот ребят и послали на верную смерть.

После выборов президента я по просьбам читателей и коллег направил на этот счет запрос уже новому главе МЧС Е.Зиничеву.

И снова ничего не значащая отписка. Директор Департамента надзора и профилактики Р.Ш.Еникеев отписал, что ему об уголовном деле по факту гибели 8 его подчиненных ничего не известно. Из Следкома не было на сей счет никакой информации, а самому ему это совершенно неинтересно.

В этой связи, Сергей Семенович, просим ответить на конкретные вопросы:

«Что Вам известно о расследовании уголовного дела по факту гибели 8 спасателей МЧС при тушении пожара на складе на Амурской ул. Москвы 22 сентября 2016 г. Какое наказание понесли виновные?»

А пока у наших читателей бытует и такая версия: мэрия замяла это уголовное дело, поскольку и туда хорошо «занесли».

Развейте ее, если не затруднит. 

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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