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Московский листок

Зачем Москве такой мэр Собянин, который ничего не решает?

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин
Зачем Москве такой мэр Собянин, который ничего не решает?

Письма градоначальнику

С.С.Собянину

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Начиная акцию «Письма градоначальнику», мы, конечно, не могли предполагать, к каким выводам придем.

Сегодня можно сказать о главном: мэру города-героя С.Собянину эти письма от народа не показывают. Или ему нечего ответить на острые вопросы, которые интересуют миллионы людей.

Когда восемь лет назад Вы были приведены Кремлем к власти в Москве, бывший первый секретарь МГК КПСС Юрий Прокофьев высказал в печати интересную мысль. По его убеждению, Вам следовало каленым железом выкорчевать всю лужковскую коррупцию и провести несколько показательных процессов.

Этого мы не увидели. Звоню на днях Юрию Анатольевичу на сей счет и интересуюсь его мнением: справился ли Сергей Семенович с задачей искоренения лихоимства в белокаменной?

Он ответил в том смысле, что Россия была и остается одной из самых коррумпированных стран (131 место в мировом «рейтинге честности»). - А.Г.). Москва - часть России, так что никакой серьезной борьбы с коррупцией в ней не могло и не может быть по определению.  

Не будем говорить о тех разоблаченных, но недосягаемых хапугах в нелегитимной Администрации президента и правительстве. Они вне Вашей досягаемости. Но что лично Вы сделали для искоренения хищений и коррупции в городе-герое Москве, куда Вас нечаянно занесла судьба?

Знаем, что и при Вас, как и президенте РФ, есть Совет по борьбе с нею - родимой. А какие у него успехи, читать не доводилось. Все больше рассказы о лужайках, полянках, дорожках и бордюрах.

 РБК пишет, что Ваш заместитель - глава департамента транспорта и владелец целого гаража иномарок М.Ликсутов обогатился в 2017 г. на 219,6 млн. руб.

Тут же уточняет, что 32-кратный рост доходов талантливого инноватора случился «за счет продажи квартиры и автомобиля». Это пояснили «в пресс-службе департамента транспорта». То есть подчиненные мультимиллионера. Разве это не смешно?

Нам до сих пор казалось, что такие изумительные обогащения как раз и должен разъяснить народу антикоррупционный Совет при мэре или другой специально уполномоченный орган. А какой спрос с пресс-службы?

Если Вы православный верующий, каким себя позиционируете на каждую Пасху в храме Христа Спасителя, то знаете, как Иисус Христос относился к богатству и богатым. Согласитесь: г-н Ликсутов явно служит мамоне.

Не многовато ли вообще в Вашей мэрии успешных дельцов из бизнеса? Зачем они идут во власть на заведомо низкие оклады и зачем такие «безбожники» и менялы в Вашем правительстве? Какие христианские ценности они могут исповедовать и нести москвичам?

Когда у Вашего 43-летнего министра торговли и услуг А.Немерюка на пару с неизвестной женой 15 земельных участков - это за счет чего куплено и для чего? Кто их обрабатывает? Очевидно, наемные «крепостные». Интересно, сколько господа латифундисты им платят и из каких источников? Вас это никогда не интересовало?

Пишут, что по декларации доход за прошлый год министра региональной безопасности и противодействия коррупции Вл.Черникова в два раза больше Вашего - 13,5 млн. руб. Он что - вдвое больше вкалывает?

А у его жены и вовсе 101 млн. руб. Этот «снег на голову», Сергей Семенович, нам давно знаком. У третьей супруги кремлевского пресс-секретаря Т.Навки за прошлый год случился «доход» и вовсе в 200 млн. руб. «Заработки» за предыдущие два года тоже оглушительные. А ведь она после свадьбы три года нигде не работает.

Весь мир удивляется, почему в России чиновники и генералы - в сущности, нищие при сверхбогатых таинственных женах. Чего не отыскать ни в какой Америке. Там такая анонимность невозможна по определению.

И вот когда неизвестная супруга «московского директора ФСБ» получает незнамо за что такие деньжищи, у людей поневоле возникают вопросы. Им сразу вспоминается тот самый «конфликт интересов», который случился у генпрокурора Ю.Чайки в связи с бизнесом его успешных сыночков.

Вы не могли бы пояснить нашим читателями и Вашим избирателям, какие такие кофемолки и стиральные машины выпускает супруга министра московской безопасности, чтобы как раз в его личной коррупции отпали все сомнения?

На какие еще вопросы наши читатели не получили от Вас ответов? Да хотя бы на такие:

- зачем Вам программа «200 храмов», которую многие считают преступной? Ведь церковь у нас от государства по Конституции отделена. Стало быть, никакой перекачки народных денег в эту программу в принципе быть не может.

- почему в Москве процветают подпольные бордели, владельцы которых рекламируют свой «живой товар» через Интернет? Есть мнение, что их, кроме других органов, тщательно оберегает и мэрия.

- почему на акциях протеста в городе полиция и ОМОН так зверски относятся к подросткам? Почему Ваши костоломы бьют наших детей?

Нам говорят: не может мэр досконально вникать во все проблемы жизни столицы. На это у него есть заместители, аппарат, начальники департаментов, которые готовят ему рабочий график, повестки заседаний, речи и мнения для СМИ.

В таком случае возникает вопрос: зачем Москве такой мэр, который сам ни во что не вникает, ничего не решает, не имеет своей точки зрения по острейшим проблемам, волнующим людей? А плывет себе по воле волн, как приказывают сверху.

Есть у нас «президент свадеб и корпоративов». Теперь, стало быть, появился мэр «лужаек и бордюров».

У Вас всегда есть возможность ответить людям по существу, как того требуют законы о СМИ и об обращениях граждан.

Всего доброго!

 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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