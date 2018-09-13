Огонь, вода и прочие напасти

Кто и почему пытается уничтожить детский клуб «Ковчег»

В минувший вторник в Тверском районе состоялась очередная запротоколированная встреча недовольных граждан с представителями власти. Наш корреспондент стал свидетелем весьма странных диалогов между сторонами, узнал о не менее удивительных предшествовавших им событиях, авральных проверках и неадекватных соседях. И постарался все же разобраться в ситуации.

Эту историю вполне можно начать с пожара, который произошел в спортивном зале детской цирковой студии Досугового центра «Ковчег» на Тверской улице еще под занавес прошлого года – 24 декабря.

Но чтобы понастоящему понять насколько неприятным новогодним сюрпризом оказалось это возгорание для жителей, необходимо знать «исторический расклад сил» в социально-культурной сфере, подпирающего собой Кремль, Тверского района.

В Москве ощущается нехватка профессионально организованных детских кружков и секций, к тому же еще и бесплатных, куда бы ребята рвались самостоятельно, без «наводок» взрослых. В зависимости от близости района к центру города (то есть от рыночной цены квадратного метра недвижимости), этот дефицит может принимать пугающие размеры и формы.

То есть, согласно этой логике, в Тверском районе вообще не могло появиться ни одной бесплатной секции.

Однако именно здесь уже почти три десятка лет просуществовал досуговый центр «Ковчег», «разбросанный» по разным (не всегда подходящим) помещениям, опутанный традиционными бюрократическими лямками, но никогда не испытывавший недостатка внимания со стороны детей и их родителей, а также и бездетных граждан. В «Ковчеге» блестяще умеют придумывать социально-культурные и спортивные программы, рассчитанные на самые разные интересы – от прикладных занятий и ремесел до теннисных турниров и туристических экспедиций. Несомненным «хитом» среди начинаний «Ковчега» была (и пока, к счастью, остается) детская цирковая студия, основным направлением в которой стала акробатика – явление для городских детишек сколь удивительное, столь же и полезное. Программа студии была детально проработана со всех точек зрения – педагогической, спортивной и творческой, а с годами оказалась отшлифованной до завидного блеска.

Люди, как и положено, «голосовали ногами», то есть заполняли своими персонами небольшие помещения центра, приводили родных и советовали друзьям. К слову, в «Ковчег» приходят не только жители Тверского и ближайших соседних районов. Самый проверенный источник информации – сарафанное радио – давно разнесло славу об уникальной цирковой студии по всей Москве, и бывает так, что родители с детьми тратят на дорогу столько же времени, сколько длится само занятие. А, стало быть, оно того стоит.

Много лет «Ковчегом» руководит Татьяна Муравьева, которая волшебным образом умудряется контролировать и развивать разнонаправленные идеи своих сотрудников, принимать участие практически во всех городских и районных задумках, и кроме того, при помощи многостраничных детальных отчетов, постоянно успокаивать не в меру нервное начальство разного уровня.

К слову, никто (и, кажется, никогда) не помогал «Ковчегу», что называется, осуществить набор контингента: ни в районной прессе, ни в многочисленных контролирующих и курирующих учреждениях, ни даже на муниципальных досках объявлений, не удалось обнаружить рекламы этого центра. Да и зачем? Все давно привыкли, что в «Ковчег» «контингент» и без того «ломится большими партиями», а значит, там вполне могут обойтись без вышестоящей помощи. Они вполне и обходились, пока им не начали мешать.

Прошлогодний пожар в цирковой студии, случившийся по вине охламонов электриков, хотя и стал чрезвычайным происшествием (судя по количеству немедленно прибывшего начальства), никого в «Ковчеге» особенно не удивил – здесь уже привыкли к загадочным явлениям извне. Свыклись же постепенно с тем, что вода у соседа сверху, будучи единожды открытой, уже никогда не сливается по трубам в канализацию, как это происходит у всех остальных граждан, а в полном объеме, сквозь потолок и стены, заливает помещение «Ковчега», явно подгоняя реальность к названию, однако гармонии не достигая...

В другом помещении «ковчеговцам» пришлось привыкать к перманентным истерикам соседа, утверждавшего, что их присутствие резко снижает коммерческую стоимость его квартиры. Этот персонаж, дабы изгнать детский кружок вон из подъезда, одно время призывал на помощь магов и экстрасенсов. Так что пожар в череде наводнений и потусторонних вмешательств можно было бы считать некоторым разнообразием, тем более что его удалось быстро потушить и избежать большого ущерба.

Впрочем, устранять последствия пожара должно было всем хорошо знакомое ГБУ «Жилищник», поэтому и тут без проблем обойтись не могло. Несмотря на то, что на пожар экстренно прибыли многие большие и малые начальники, которые щедро раздавали обещания и даже поручения, добиваться ремонта пришлось руководству «Ковчега» и родителям воспитанников. В результате из «Жилищника» все же прислали бригаду, которая произвела косметическую уборку – назвать их действия ремонтом можно только от очень большой любви, снискать которую им, разумеется, не удалось. Обуглившиеся потолочные плиты так и остались на своих местах, не удалось толком замазать и следы борьбы с огнем, словом, несчастный спортзал до сих пор выглядит пострадавшим от пожара, что не устраивает никого, кроме «Жилищника», полагающего ремонт свершившимся фактом.

И здесь дело вовсе не в эстетических требованиях (хотя, почему бы и нет), а как минимум, в том, что упомянутые потолочные плиты типа Армстронг вполне могли стать токсичными в результате горения Однако в этот момент у «Ковчега» вдруг появился новый и весьма очевидный недоброжелатель, которому в своей разрушительной деятельности удалось практически сразу переплюнуть обе стихии. В роли супостата, как это ни удивительно, выступило руководство ГБУ «Центр» - того самого учреждения, которое было создано префектурой ЦАО ради поддержки и помощи всем культурно-досуговым центрам в округе.

В результате проведенной реорганизации «Ковчег» стал филиалом ГБУ «Центр», то есть оказался у него в прямом подчинении или даже в распоряжении. Тем более, что с момента появления на сцене директора ГБУ «Центр» Елены Алиевой, недружественные действия в отношении «Ковчега» стали окончательно явными, планомерными и какими-то оголтелыми. Чтобы понять мотивацию действий отдельных представителей ГБУ «Центр» нужно заглянуть лишь в один документ – Устав, на основании и по положениям которого существует учреждение.

В числе прочего, этот главный для них документ допускает извлечение коммерческой прибыли через сдачу в аренду помещений и оборудования, находящихся на его балансе. А стало быть, каждая закрытая секция или кружок – это золотая жила, оборотный капитал и вообще – синоним слова «счастье» Тотальные проверка по всем возможным параметрам стали для сотрудников «Ковчега» трудовыми буднями, тогда как их многолетнюю начальницу разными способами стремились и вовсе лишить этих будней - уволить Муравьеву любой ценой, невзирая на все возрастающую нелепость прилагаемых формулировок. Справедливости ради нужно сказать, что Татьяну Юрьевну Муравьеву пытались наказывать, увольнять, отстранять, освобождать, изгонять и так далее, чуть ли не с первого дня ее работы во главе «Ковчега» - такая уж это должность «расстрельная». Правда, такого решительного штурма никто из обитателей «Ковчега» припомнить не может. Госпожа Алиева (когда с предупреждением, когда – спонтанно) изнуряла клуб проверками всего, на что только мог упасть взгляд. Очевидцам особенно памятен «смотр строя и песни» проведенный Алиевой с поистине фельдфебельской страстью. Кто бы мог подумать, что прослушивание стихов и песен в исполнении детей может закончиться нервным срывом одного из исполнителей и сердечными каплями для всего преподавательского состава.

Угрозы, оскорбления и обещания «немедленно выкинуть вон» щедро рассыпались в течение примерно двух часов «проверки», которая, надо сказать, дала неожиданный результат: выяснилось, что директор ГБУ «Центр» Алиева Е.К. решительно не разбирается ни в одном из искусств или ремесел, которые преподают в подчиненном ей «Ковчеге», а также имеет серьезные затруднения при использовании русского литературного языка… Ситуация была похожа на безысходную. К этому времени уже родители воспитанников «Ковчега» оправились от первого шока и тоже начали действовать «по законам военного времени».

Родитель – существо бесстрашное, непримиримое, злопамятное и крайне изобретательное, а если дело касается защиты детенышей, то зачастую еще и неразборчивое в средствах достижения цели. Так была развернута эпистолярная кампания по защите «Ковчега», в которую в качестве адресатов были вовлечены Общественная палата и прокуратура, депутаты Мосгордумы, Госдумы и Совета Федерации, Префектура ЦАО, мэрия, администрация президента, а также мэр и президент лично.

Количество, а главное, качество обращений, жалоб и заявлений, в подробностях описывающих прискорбную ситуацию, а также прямые указания на статьи законов и кодексов, под которые подпадали действия руководства ГБУ «Центр», сделали свое дело. Елена Алиева была снята со своей должности и сразу куда-то исчезла, но праздновать победу в «Ковчеге» справедливо не торопились. Во-первых, главенствующее ГБУ никуда не делось, лишь получило новую начальницу, так что таинственные планы по улучшению социально-культурной и досуговой деятельности многим все еще представляются довольно зловещими. Отношения между ГБУ «Центр» и филиалом «Ковчег» теплее не стали, они просто прекратились. Новая начальница, похоже, опасается встречаться с инициативной группой родителей, причем, поступает как-то очень не изящно: охотно договаривается о времени встреч, на которые никогда не приходит.

На этой неделе встреча инициативной группы также прошла без участия руководителя ГБУ «Центр», которая через посредника передала свои сожаления относительно своего плотного графика. Впрочем, поскольку эта встреча проходила по инициативе Управы Тверского района, возникала надежда на то, что вот именно сейчас, непосредственно перед выборами, чиновники захотят и смогут решить проблему, за само существование которой им в принципе должно быть стыдно. Не тут-то было.

Во вторник из Управы прибыла девушка вполне способная внятно записать вопросы, предложения и требования, которые она обещала на следующий же день передать главе Управы. Пожалуй, это все, что можно рассказать об этой встрече, поскольку в течение всего полуторачасового разговора ей, в сущности, пересказывали вышеописанные истории – она оказалась не в курсе дела. Сетования представительницы Управы на «объективные трудности» выглядели приблизительно так:

- Понимаете, у нас, у Управы, очень плохая обратная связь с жителями…

- Так вот же мы все тут сидим - живьем! Какая вам еще связь нужна?!

- Ну, я не знаю... Но обязательно доведу ваши проблемы до главы Управы.

- Когда?

- Завтра же.

К вечеру пятницы никакой реакции из Управы Тверского района так и не последовало.

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