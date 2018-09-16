О разнице между живой и мертворожденной тоталитарностью

Мне опять приснился сон… Почти как Фавну… Или тому самому фараону из гиксоской династии, приветившего смышлёного парнишку Иосифа, будущего первого вице-премьера Осипа Яковлевича…

Шучу, нормальный утренний, рассветный. На мотив Акунинского «Шпионского романа», точнее, его экранизации… И немного – из богомоловского «В августе 44-го»… (Хотя, конечно, побудила к нему, скорее всего, история с тура-тури-туристами…)

Сюжет такой. Гитлер задумал теракт против Сталина и других. В Москву переброшен спецотряд Скорцени, который должен захватить или перебить советское руководство, которое выйдёт на мавзолей во время первомайской демонстрации в Москве.

И вот 1 мая 1941 года стоит у входа на Красную площадь, у Музея Ленина, такая «рота» с каменными мордами - в рабочих спецовках, с плакатами, огромными фанерными шестерёнками (внутри как раз пистолеты-пулемёты и гранаты).

Подходит к ним подвыпивший и эйфоричный пролетарий. Радостный такой… Ура! – кричит – да здравствует великий товарищ Сталин… Руками машет… Напряжённые спецназовцы ровными голосами поддакивают… Пролетарий на такую вялую реакцию обижается: Вы, чо, мужики, блямба, смурные такие стоите, как несоветские…

Диверсанты мгновенно безмолвно перестраиваются, крикун исчезает в толпе, и через секунду, со свёрнутой головой его тело скрытно пристраивают к стене сидящим…

Но, видимо, операция – сорвана… По крайне мере, я просыпаюсь…

И начинаю размышлять: когда и где мрачно стоящие и механически улыбающиеся в ответ на приветствия люди среднего возраста, согнанные на праздничную демонстрацию или встречу высокого гостя вдоль Ленинского или Калининского проспектов или Ленинградского шоссе, вызвали бы подозрение…

В СССР – до начала 70-х… В «странах народной демократии», наверное, лет на 5-10 раньше. На Кубе – до сих пор.

В Италии дуче или в Третьем рейхе – всё время…

В России – на путингах и собянингах – ни разу…

Хотя были периоды, когда у Путина популярность не уступала гитлеровской или муссолиниевской…

Вот такой я предлагаю критерий для замера живой или мертворождённой системы…