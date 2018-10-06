О писателях

Пару лет назад одному из моих товарищей потребовалось написать для своих китайских товарищей статью о советских писателях, товарищ её написал и попросил меня высказать мнение о написанном. Я думал ответить парой слов, но неожиданно тема меня задела и я написал больше, чем хотел вначале. А сейчас подумал, что надо бы это письмо дополнить, дооформить и опубликовать.

Я ответил товарищу, что если серьёзно, то я так, как он, не писал бы даже для китайцев. Поскольку товарищ написал банальную сладкую водичку.

На самом деле советские писатели были говном, которое Сталин и ЦК пытались превратить в людей, но пытались неправильно - подачками. А надо было жёстким отбором.

Достаточно сегодня глянуть на книжный рынок (а в интернете тысячи неопубликованных «художественных» произведений), чтобы понять, что писать романы может любой, особенно, если будет описывать очередную любовь, соседей или ковыряние в собственной душонке бездельного паразита. Что в этом хитрого?

Давайте говорить прямо - советские писатели были пауками в банке, дерущимися за то, чтобы их писанину опубликовали и дали за это много денег и орден. Да, плюс, эта орда писателей кормила полчища бездельников-литературоведов и критиков. Смешно сказать, но Пушкин (как человек, довольно гнусная личность) после смерти кормил больше народу, чем при жизни.

Да, Сталин пытался создать инженеров человеческих душ для воспитания людей будущего, но вместо этих инженеров образовалась куча говна. В основе ошибки, полагаю, лежит неправильная посылка, что для написания фантазий нужен некий «талант», а посему нужны какие-то особенные люди. Чепуха! Да, для рифмования стихов талант нужен, а для написания прозы нужно ЗНАНИЕ ДЕЛА.

Нельзя сказать, что Политбюро этого не понимало и не искало таких людей. Но даже сталинский Агитпроп - Тот же Жданов, - пытался, но не смог найти таких людей - не смог найти для работы писателем людей типа Артура Хейли или, хотя бы, Арчибальда Кронина - тех, кто мог бы описать творчество.

Это не значит, что в СССР не делали к этому попыток. Горький пытался создать школу таких писателей: по его замыслу эти писатели должны были идти к реальным героям, расспрашивать их, что и как, и потом уже фантазировать - писать романы на основании этих реальных событий, которые со знанием дела опишут герои. Но получился всего лишь А. Бек, который только и мог, что пересказать то, что ему говорил герой. И за то спасибо, хотя Бек не понимал в чём красота решений его героев и очень редко мог хоть как-то эти решения описать. Галина Николаева более-менее могла это сделать («Битва в пути»), но она, кстати, очень мало раскручена, возможно, именно потому, что могла то, чего не могла остальная распиаренная тусовка «пейсателей».

Человеческие массы в своём досуге будут читать какую угодно историю и про что угодно, важно только написать эту историю понятно, а для этого нужно самому писателю понимать, о чём ты пишешь. А для этого надо было не в санатории Переделкино сидеть, а жить с людьми дела.

А в ЦК, среди этих пропагандистов шепиловых и александровых, не было человека, который бы послал на хрен эти «таланты» Союза писателей и давал бы ход только романам о людях производительного труда и о том удовольствии, которое люди производительного труда получают от своего творчества. Советские писатели не способны были понять, в чём красота творческих решений людей производительного труда, даже тех же военных (от солдат до генералов), хотя военная тема при описании Великой Отечественной войны была сверхпопулярной.

Советские писатели быстро образовали свой мирок, считая себя некой элитой, а жизни остальных людей эти писатели просто не знали, не интересовались ею, не понимали её, посему не могли интересно эту жизнь и деятельность описать. О чём бы ни писали советские писатели, а получалось или про «любов», или про дегенератов (тех же преступников). «Любов», в силу действия инстинкта продолжения рода, всем интересна. А дегенераты выделяются на фоне нормальных людей и этим привлекают к себе внимание, становясь более понятными даже писателям. По-моему Чехов это заметил - писателям очень тяжело описать жизнь нормальных людей интересно, поэтому писатели и описывают ненормальных. Да и у самого Чехова почти все рассказы о дегенератах.

Как человек, мне не нравится писатель Карпов, не нравится его оценка трусливого генерала Петрова, но, будучи военным, Карпов умел подметить творчество у военных. Пожалуй, он единственный, у кого я помню описание творчества генерала, в данном случае то, как Петров эвакуировал Одессу, и как он строил пути движения через горы Кавказа. А у того же прекрасного поэта Симонова, если выбросить из романов любовь, то что останется?

Поймите, ведь так же не бывает: Советский Союз остался без граждан - своих защитников, - а «инженеры человеческих душ» никак в этом не виноваты??

Нет, так не бывает!

Их главная вина в том, что у них герои не творцы, а сю-сю-сю типа «С лёгким паром!», «Служебный роман» или бездельные уроды типа «Гараж», «Осенний марафон». Даю названия фильмов, так как они более известны, нежели романы. Нет приличных работ о людях производительного труда в их деле. Главные герои советских писателей - художники, учёные, лица, хер знает, чем занимающиеся, но не рабочие, не инженеры, не агрономы. Нельзя было о них написать интересно? Но вот, к примеру, фильм «Премия», сюжет глуп - так в жизни не бывало, но спишем его на фантазии для примера, никакого «пиара» в Кинопанораме - главном рекламном агентстве фильмов СССР, пара популярных артистов. Ни слова про «любов», никаких «экшн», практически всё действие проходит в одном кабинете, но сюжет был достаточно интересен, чтобы этот фильм просмотрели 13 миллионов зрителей. Можно было писать и людях творческого труда - об инженерах и рабочих, - но некому было это делать.

И этот отказ писателей узнавать жизнь людей, начался продолжил практику писателей царской России. «12 стульев» и «Золотой телёнок» - блестящие тексты, но там главный действующий герой - жулик! Жулик, а не творец! Хотя власть даже официально была объявлена властью творцов - «властью трудящихся».

Вот оценка советских «талантов», сделанная Геббельсом в дневнике за 16 марта 1940 года: «Советско-российские сатиры Зощенко. «Спите, быстрей, товарищи!». Хотят быть остроумными, но разворачивается мрачная картина беольшевистского бескультурья, социальной нищеты и неспособности к организации».

Как видите, немцы, читая советских писателей, представляли нас, советский народ, тупыми алкашами, поскольку у советских писателей именно тупые алкаши были любимыми героями. Отсюда и бесстрашие нацистского руководства Германии при принятии решения напасть на СССР.

И это, кстати, у советских писателей было признаком «любви к народу» - если описать не тружеников, их достижения и те творческие приёмы, которыми труженики добились этих достижений, а описать пьянство и тупость, «чтобы побороть эти негативные явления», то вот это в дегенартивных мозгах и есть «любовь к народу - боль за народ». А на самом деле эти описания являются следствием того, что этот писатель ничего, кроме «водку жрать», не знает, посему и написать ни о чём другом не способен.

Ну, а враги, как видите, по этим произведениям делали свой вывод - вывод о неспособности всего русского народа жить без руководящей роли немцев или евреев, и, соответственно, о неспособности наших предков к сопротивлению не просто характером, но и умом.

Да что нацисты, ведь такое же влияние эти произведения оказывали и на свой народ. Посмотрите в интернете, чем заняты мысли массового гражданина Рашки! В мозгах среднего россиянина одна ненависть - ненависть к работе, и одно развлечение - бухать.

Я неоднократно натыкался на глубокомысленные рассусоливания кинорежиссеров о том, что наш зритель, дескать, любит фильмы только про любовь и про «экшн». Блин, а вы про что-нибудь ещё способны снять интересный фильм? Не в народе дело, а в вашей тупости, в вашей малограмотности и низкой культуры - в том, что вы хорошо знаете только о жратве, сексе и ваши мечты только о деньгах. Поэтому ни о чём ином не способны написать сценарий и снять фильм.

Говорят, что у нас такой народ был всегда. Да ни в меньшей мере! Вот антисоветчик, привычно облаивая наших предков, обескураженно сообщает об итогах исследований Гарвардского проекта, самого масштабного проекта исследования советского человека сталинских времен.

«Исследование проводилось в 1949-1951 годах на территории Западной Германии, Австрии и США среди перемещенных лиц и эмигрантов, в недавнем прошлом - граждан СССР. Методом углубленных интервью было опрошено около 3 тысяч советских граждан, методом биографических интервью - около 300. Это были люди, которые не хотели возвращаться в СССР. То есть, у них, во-первых, не было страха перед НКВД-МГБ, во-вторых, это была категория граждан с явно пониженным уровнем фанатичной веры в коммунистические идеалы, а в-третьих, они явно имели мотив «понравиться» интервьюерам, которых они могли воспринимать как представителей новой страны своего обитания. То есть в выборке был явный сдвиг, предполагающий более негативное, более критическое отношение к советской власти.

Результаты исследования выявили удивительные вещи. Люди, которые бежали от советской власти, ее не то, чтобы любили, но в основном поддерживали. Людей, критически настроенных, было примерно столько же, сколько и сейчас: около 20%. Эмигранты считали правильной собственность государства на средства производства. Хвалили советскую медицину и образование. Это были насквозь советские люди, которые поддерживали советскую власть без принуждения. Они правда так думали. Так что главный тезис Широпаева о том, что лояльность в сталинские времена обеспечивалась исключительно угрозами «ударов сапогом по почкам», - этот тезис неверен. По крайней мере неверен в такой категорической форме».

Кто же сделал из потомков этих людей тех, кто в 1991 году и пальцем не пошевелил в поддержку советской власти, кто, наоборот, с выпученными от энтузиазма тупыми глазками разрушал и советскую власть, и Советский Союз? Да, конечно, на одних писателей всё валить глупо, но и гнусную роль этих «инженеров человеческих душ» нельзя приуменьшать.

Не знаю, что именно написал мой товарищ китайцам и написал ли вообще. Но я ему советовал описать эти моменты и сделать для китайцев вывод - не давайте своим китайским «инженерам человеческих душ» идти по лёгкому пути и писать о мрази! Заставляйте их вникать в дело и писать о творцах и творчестве в производительном труде и о творчестве в защите интересов Китая.