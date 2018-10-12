Министерство опозоренных

Давненько не бывал я в этих «завтрашних» местах, и как-то уже к осени, транзитом от Красной Пресни забрёл… Всякий раз переходя Комсомольский проспект по пешеходному переходу к Дому Союза писателей (где давно уже нет ни «Завтра», ни былых помещений Союза), думаю не о писателях, а об отце, глядя на асфальт и линию «стоп». Ведь именно на этом переходе, не рассчитав тормозного пути, он на новенькой «яве» влетел сзади в автомобиль, разбил коленную чашечку. Привык к просторам авиационным, а тут светофоры какие-то…

От Дома Союза когда иду далее во дворы – не могу не глядеть на лестничный пролёт, куда выходили покурить или поговорить из закутка «Завтра». Как-то раз оттуда с Андреем Смирновым и Фефеловым мы пошли к новому помещению газеты – и увязался с нами этот, седобородый из воинов Христовых - Дормидонтыч, если не путаю – в имперке каракулевой который. Что-то говорил настойчиво про отпиленную в Чечне православную голову, новые мощи, мучеников, с какой-то некрофилией говорил, – всё наколдовывали птенцы гнезда папы Про «Пятую империю» и… Наколдовали – причём уже не для себя, сами-то уже и из второго, «домашнего» помещения съехали, как я понимаю по косвенным признакам на первом этаже здания, выходящего на Фрунзенскую набережную.

А вот далее – там как раз воплощение всех их бумажных камланий. Обновлённый, перестроенный и пристроенный Штаб сухопутных войск, ныне называющийся просто Министерством обороны…

Первое, что бросается в глаза мне, ещё в конце 1980-х полюбившему гулять от Крымского моста по Фрунзенской набережной к железнодорожному мосту (жил друг по Школе юного географа МГУ у меня там – Дэн Соломатин), – это забор вокруг Штаба. Не было этого забора – подходи любой, дивись… Первый признак антинародности – всегда забор. Церкви, кстати, тоже «при Советах» редко имели ограду – по идее надо, наоборот, притягивать к себе паству, зачем преграды? Это только если своровали что-то – тогда забор необходим… Но не будем отвлекаться от зрелища.

Глядя с другой стороны Москвы-реки, я думал что к Штабу пристроили какую-то элитную недвижимость. А оказалось-то, что это тоже – оно, Государство, то есть Воинство. И за забором выросли какие-то новые скульптурные группы, которые забор-то как раз и мешает видеть, но это, наверное, гражданским видеть и нельзя… От них и оградились кшатрии.

Зато за забор – нам то есть, - выставили кино-памятник. В РФ периода социального регресса вообще пошла мода на кино-памятники. У Петровки-38, тоже «усилившей» забор и КПП, – теперь Глеб Жеглов и Володя Шарапов на лестнице застоялись не зря. Но тут, конечно, масштабнее поработали скульпторы по заказу Шойгу (по совпадению – выпускника того самого Географического факультета МГУ, куда я из колы юного географа не поступил).

«Офицеры» - фильм, из которого ещё до Путина сделали культ, целые театральные постановки в КДС делают теперь... Уж больно понравилась силовигархии идея фильма – «профессия – родину защищать». Только вот какую именно родину – принципиально не уточняется. Любую, какую начальство прикажет. И вот, стоит Василий Семёнович, значит, как живой (ну, с живым мы и в баньке парились в школьные-то годы, пока с Серёгой покойным дружили) в известной предфинальной сцене, и скамеечка стоит, и все прочие застывшие герои. Но только никак не клеится с самим фильмом «цитата» - забора не было, капитализма не было.

Чтобы с лестницы Штаба попасть сюда (хотя в фильме лавочка стоит значительно левее и ближе к зданию), Василий Семёнович должен был бы перепрыгнуть забор, что в лета его героя было б сложновато… Да, это была Советская Москва – без заборов, но что уж теперь переживать. Коли и памятники прижизненные ставят.

Сцена из романтической и одухотворённой в фильме, получилась в железе и на воздухе какой-то тяжеловатой – и явно не из-за одного материала скульптур. И тут я понял, в чём дело, почему так траурно стоит герой Василия Семёновича, словно по голове его ударили сзади грабители родины: как раз за его фуражкой виднеется вдали голова другой скульптуры, ради которой, надо полагать, весь этот железный огород и городили – Николай Вторый, ещё и конный!

Да-да, вы не ослышались – пока в Госдуре только обсуждают, куда бы поставить памятник последнему анператору-самоотреченцу-страстотерпцу, невинно убиенному вот этими самыми Фрунзами, имени которых набережная, памятник давно поставили. Причём, как вы сами догадываетесь, по ту сторону забора, чтобы с ним чего плохого благодарный советский народ не учинил.

Но однако мы забыли предшествующую, с нашей стороны набережной если идти, скульптурную группу – она посвящена Великой Отечественной, и, хоть точно так же позорно отгорожена и закрыта забором, но конный Жуков узнаётся.

Оцените аналогию! Уж не знаю, сам Шойгу до этого додумался или отдал скульпторАм инициативу. Великую Отечественную выиграл конный Жуков сотоварищи солдаты. С натяжкой, но готовы такое обобщение принять. А вот Первую мировую равновеликий (по версии скульпторов) Жукову Николай Вторый, тоже конный – что, выиграл? Прямо сам?.. Или всё же не выиграл вовсе а напротив проиграл (впрочем, я забыл наш спор с Мединским – он-то проповедует версию, что проклятые эсэры и японская разведка да большевики, агитировавшие за поражение своего отечества, – украли у анператора победу). А победа-то была уже рядом – ну, немец под Питером, как известно, откуда его уже красногвардейцы в 1918-м и потеснили – Фрунзы проклятые, царя умучившие…

Так, что-то не сходится! Николай Второй на Фрунзенской набережной? Это как Большая Коммунистическая улица с храмом посредине – что уже по ехидному намёку Путина попам и мэрам устранено, и теперь это улица Солженицына...

Да, дорогие сограждане, Николай Вторый – собственной персоной. Не Брусилов, например, больше в ту войну прославившийся и потом к нам перешедший из того, царского ещё, штаба. Вместо советской пушечки былой – идеологическая пушка Реакции и реванша капитала побольше калибром… Перед ним, царём-полководцем, ещё имеется поп, осеняющий крестом защитников отечества и славянства от немчуры – крест как новый вид оружия во всей скульптурной группе имеет решающее значение. Это вам не гаубица былая! Вместо былых высоченных арок – впендюрили какие-то православные витражи (что звучит как нонсенс – витражи ведь атрибут католичества).

Сложно даже предположить, каких историков умы додумались до того, чтобы поставить на один уровень Великую Победу СССР во Второй мировой и Империалистическую войну, не просто проигранную царской Россией, но и самую Россию «проигравшую» тому классу, который в ходе войны эксплуатировался буржуями и царём наиболее безжалостно, - пролетариату. Но вот – любуйтесь. Равновеликий Жукову Николай-2 – почему-то конный, хотя его таким, да ещё и на фронте не запомнила ни одна, пардон, фотография. Но чтобы стоячему в минобороновском ЗИЛе Шойгу привольнее было креститься под Спасской башней – да будет так!

За забором эта ересь, конечно, выглядит подобающе – как в тюрьме. Но тут есть последний, «добивающий» элемент скульптурной симфонии Министерства обороны буржуев от пролетариата. Не узнать бойцов из «Они сражались за родину» - это себя не уважать. Тут вам и Бондарчук, и Шукшин, и Бурков… Тяжело шагают они к завершению аллегории. Шагают навстречу, получается, Николаю Вторыю и попу, и солдатам, за веру царя и отечество воюющим.

То есть, если я когда-то подшучивал, иронизировал на эту тему – то теперь не до шуток, всё воплотилось. Вспятное историческое время так всё и свело: «они сражались за родину» - за какую, чёрт вас православных маразматиков дери?! За Романова за этого они сражались, который прёт на них на коне Реакции и реставрации капитализма?!

Вот так, дорогие россияне… Тяжело под оружием советским прославленным актёрам, писателям и режиссёрам – а надо идти на поклон к царю, к царизму, к Империи (пятой или какой ещё – не суть, главное исправно отечество защищать).

А теперь без аллегорий. Сбоку Штаба, я ещё застал исходник, были металлические буквы: «Союз нерушимый республик свободных сплотила на веки Великая Русь». Как вы понимаете, визуально-архитектурное воплощение стараний Проханова помирить белых и красных, вполне удавшееся в фасадной «симфонии» - тут как-то не состоялось. И если триколор на фасаде ещё гордо реет над поверженными, но не сбитыми при реконструкции буквами «СССР» и гербом нашей родины, то здесь буквы гимна (даром что подправленного самим Гимнюком) на место не вернули, заменив их просто пятиконечной звездой, над которой одна уже имеется, что позорит в итоге архитектора Льва Руднева, побывавшего не только на войне, но и в поверженной Германии – не мог он ляпнуть так близко две пятиконечные звезды. Но и на том спасибо – хоть не двуглавого, котрого там много куда подселили.

Вот и вышла вполне буквальная прохановская чехарда – орёл, решка (звезда то есть). Чем не примирение красных и белых, которым он так долго маялся?

И ведь в этом здании решаются судьбы военнослужащих. Это отсюда прикрывают ЧВК, легко убивающую излишне любопытных наших товарищей в ЦАР, это отсюда направляют элитные части воевать в разорённую без Каддафи Ливию за нефть для всё того же питерского бандоса Приго-го (в юности, конечно, только в юности потом он научился готовить вкуснее и не баб, а курей за горло брал). Почему не помогли самому Каддафи?

А потому что нефтью не делился - всё народу своему норовил отдать. Вот и посмеялся в прямом эфире над тем, как убивали Каддафи некто Димон, тогдашний президент, и эту всю перестроечку Штаба благословивший вместе с Собяниным, несомненно. Громадная человекомашина, когда-то включённая в систему народного хозяйства, защищавшая социализм – работает на сырьевой империализм и не стыдится! Вон же – конный Романов охраняет. Уж куда империалистичнее?

Нет, не пустые это символы, не смутные железяки за забором – любая архитектура с включёнными в неё скульптурами есть акт воспитания, воспроизводящий определённый тип человека (воина) городской механизм.

А ведь была у нас не только другая армия, но и другая История – в которой пройтись по триколору не просто было допустимо, а необходимо, чтобы вырасти до космических высот.

В своё время я вам, верные мои читатели, рассказывал, где имеется сия крамольнейшая по нынешним регрессным вкусам властей мозаика – но в нынешние реакционные времена, уточнять не буду. Чтоб целее была.

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