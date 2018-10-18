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Московский листок

Слава Славе!

Опубликовано 18.10.2018 автором Михаил Казаков в разделе комментариев 0

капитализм наука
Слава Славе!

Глава Фонда «Русский Мир» Вячеслав Никонов, в 2011 году сменивший проворовавшегося декана факультета государственного управления МГУ, похоже, в ближайшее время станет ректором МГУ.

Правда, господин историк в жизни не руководил никакой серьезной госструктурой.

Нельзя же к таковым относить возглавляемый им Комитет по науке и образованию Госдумы! Да и деятельность г-на профессора на этом посту вряд ли можно назвать успешной.

Традиционного осеннего Общего Собрания Академии Наук не было. И, видимо, уже не будет.

Не до того!

Академики регулярно выступают с мрачными прогнозами, тыкая власть носом в мизерный размер средней зарплаты (в Эстонии,не имеющей нефте и газопромыслов она в два раза выше!) и в заоблачный до неприличия уровень цен на бензин.

Москву переполняют слухи, что РАН планируют превратить в некий Клуб Ученых, сэкономив бешеные деньги на ежемесячных выплатах из бюджета «лучшим умам».. Академик (пока что!) получает «стипендию» в сто тысяч рублей, а член-корреспондент 50 тысяч.

Академиков 800, член-корреспондентов 1200.

Даже в разгар гражданской войны (апрельская 1921 года забастовка профессоров МВТУ, Кремль хоть и пугал бунтарей, что их лишат пайков – так и не решился реализовать угрозу.

«Ученые нужны нам абсолютно! А ячейки нужно драть нещадно!» - изливал душу Ленин наркому просвещения Луначарскому.

Страсти разгорелись из-за того, что Наркомпрос назначил в главный технический вуз страны новых руководителей, не посоветовавшись с профессурой…Как ни визжали партийные студенты – власти вынуждены были назначить в МВТУ руководство в соответствии с академическим уставом, предусматривающим вузовскую автономию «Как у людей!». А товарищам студентам напомнили, что если пришли учиться, то уж, пожалуйста, извольте учиться, не подгоняя законы механики под свои политические взгляды.

Телесных наказаний студентам вопреки мечтам Основоположника, так и не ввели.

И сегодня в МГУ пытливые юные умы, прочитав бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи», бесстрашно исследуют вопрос: могло ли у Христа быть потомство и как с позиций сегодняшней науки воспринимается догмат о «непорочном зачатии».

Вячеслав Молотов, легендарный дедушка г-на Никонова, долгое время был вторым лицом в СССР после Сталина. У него были сложные отношения с соблюдением Христовых заповедей. И его вряд ли можно назвать непорочным.

В апреле прошлого года в издательстве «Эксмо» вышла книга г-на Никонова «Лидерство по-русски», где присутствуют и Святой Александр Невский и пока ещё не святой Владимир Путин.

Прочитаешь – и сразу переполняешься восторгом от того, что дышишь одним воздухом и ступаешь по одним камням с Источником Бесценного Знания.



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