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Московский листок

Когалымское танго

Опубликовано 21.10.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

омон выборы собянин полиция
Когалымское танго

А многим, говорят, понравилось в Кремле «когалымское танго». Это когда на акциях протеста на Тверской школьников и студентов каратели хватают, пережимают им горло и тащат, как бараньи туши, в автозаки.

Те, естественно, сопротивляются, выделывая ногами тормозные коленца. Со стороны - чистое «танго». В судах арестованным под копирку выписывают штрафы, кои должны выплатить родители.

Бывало, старик Батурин тоже прохаживался омоновскими дубинками по спинам демонстрантов «Трудовой России» - сам видел. Так что мы тут с вами не будем… Но он свою супружницу сделал миллиардеркой и лидершей женского списка «Форбса».

Так что ему не было нужды собирать копейки с родителей выходящих на митинги ребят. Оттого он не приказывал их колошматить, арестовывать и штрафовать.

Его преемник из Когалыма, как мы убедились, исповедует совсем другую доктрину: «Дети - запрещенная в России террористическая организация. А потому лупить их и штрафовать надо нещадно».

Мы не можем с точностью сказать, какой процент Сергей Семенович «отжимает» с подростковых штрафов. Врать не будем. Но 27 июля в рамках акции «Письма градоначальнику» обратились к нему с посланием: «Почему вам так нравится бить детей на митингах? (https://forum-msk.org/material/moscow/14869240.html).

Ответом адресат редакцию не удостоил. Однако, по рассказам, на заседании правительства искренне недоумевал. Произнес запавшую всем в душу всемирно-историческую фразу:

- Вот тут пишут, что мы не должны бить на митингах детей. А для чего тогда они вообще нужны?

Действительно... Вторым пунктом повестки было выделение квартир полицаям и бойцам Росгвардии, подвергшихся нападению «навальнят».

 Одному шустрый ученик 9-«б» поцарапал эмаль на переднем зубе. Другому мерзкой китайской кроссовкой отдавили ногу в кованом ботинке. А третьего пацаненок и вовсе укусил за ухо. И хотя оно не было представлено в качестве вещдока, все пострадавшие получили элитные гнездышки.

Чем плохо? Вы дубинкой отбиваете девчонке почки, а в награду вам квартирку с видом на храм Христа Спасителя.

Откуда пошла эта гнусная мода давать держимордам жилье за избиение людей на гарантированных Конституцией демонстрациях, митингах, пикетах (ст.31)? Как-то я уже высказывал свое мнение.

В 2003 г. наша сокурсница Лариса Айдинова заманила меня обозревателем в народно-патриотическую «Родную газету». Под тем предлогом, что я знаю всю оппозицию в лицо. Так что на страницах 16-полосного еженедельника смогу развернуться во всю прыть и ширь.

 В кабинете со мной сидели два расчудесных парня. Офицеры, имевшие выход на ЦОСы спецслужб. Володя Галайко и Саша Кондрашов.

И вот приближается 23 октября 2003 г. - годовщина захвата чеченскими бандитами ТЦ на Дубровке. А утром 26-го - операция по освобождению заложников. Спецназ застрелил всех 40 террористов (половина ряженые девки с Тверской). При этом 130 зрителей «Норд-Оста» удушили неизвестным и по сей день газом. Загребной состав не говорит.

- Какие будут предложения, мальчики? - спросила нас Лариса, занимавшая пост первого зама главного редактора.

- Я бы написал, - отвечаю, - что не было никакой необходимости убивать выстрелом в висок усыпленным газом шахидок. Они были не только свидетельницами, но и участницами преступления и представляли огромный интерес для следствия. Хотя бы две-три штуки из них надо было оставить в живых для допросов.

А так убийство находящихся под наркозом девок юристы рассматривают как преступление против правосудия. Он же все знали, могли и раскрыли бы Мосгорпрокуратуре всю картину подготовки захвата ТЦ. Тот, кто приказал их уничтожить, по сути, был заодно с бараевцами. Этот захват вообще походил на инсценировку.

- Откуда ты все это знаешь? - спросила Лариса.

- Ну, я же проводил собственное расследование. Нашел одного из уцелевших заложников Ивана, у которого во время штурма от газа задохнулась невеста Женя.

Сам он очнулся на больничной койке. К нему тут же подсел некий дознаватель и настоятельно попросил ни о чем никому не рассказывать. «Молчать я не буду, - сказал Иван. - За что они убили мою Женю?»

- Грустно, - ответила Лариса. - А твои предложения, Володя?

Как военный человек он высказался в том смысле, что во время штурма спецназ шел на верную смерть. Террористок надо было тоже ликвидировать, потому что на животах у них были бомбы, которые они могли взорвать в любую минуту

За проявленный героизм, припомнил Володя, некоторые участники штурма получили награды, а нуждающиеся и квартиры.

Сайт «РГ» сегодня заблокирован. Так что не могу сказать точно, какие заметки мы там напечатали.

Но в памяти осталось: за застреленную в голову шахидку исполнитель получил квартиру.

А  вы говорите - Собянин. Жалкая пародия…



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