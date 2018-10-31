Муниципальные депутаты, будьте бдительны!

Муниципальные депутаты в Москве уже несколько лет входят в состав комиссий по контролю за капитальным ремонтом жилых домов. В том числе – подписывают акты открытия и закрытия работ.

В сентябре мне позвонили представители компании, которая разрабатывала проектно-сметную документацию по капитальному ремонту дома по адресу улица Красноказарменная, 12, к. 1 – ООО «Манстройкапитал». Сказали, что они сделали проектно-сметную документацию, и просят подписать акт ее приемки.

Жители дома посмотрели проект, возражений он у них не вызвал. Мы договорились с представителем ООО «Манстройкапитал», что встретимся и подпишем акт 2 октября.

2 октября представитель (то ли Армен, то ли Арсен – они все время звонили какие-то разные) привез на подпись акт. Акт состоял из трех страниц. На третьей странице акта были места для подписей, а под ними – следующий текст:

«Комиссия по приемке выполненных работ подтверждает выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Москва, (Лефортово), ул. Красноказарменная, д. 12, к. 1 и стоимость работ по объекту ____________________ руб. ____ коп.»

Стоимость работ указана не была.

Я, разумеется, сказала, что до тех пор, пока в акт не будет вписана сумма, я его подписывать не буду. Дальше был совершенно блистательный диалог с представителем организации, которая выполняла работы и должна была получить за них деньги:

Я: Я не буду подписывать акт, в котором не указана цена.

Представитель ООО «Манстройкапитал»: Мы не знаем цену, ее впишут потом.

Я: То есть вы выполняете работу, и не знаете, за какую цену вы ее выполняете?

П: Цену впишут потом.

В конце концов, на второй странице акта удалось найти сумму. Я от руки вписала ее во все экземпляры акта, поставила дату (разумеется, ту, когда происходило подписание акта – 2 октября 2018 года) и подписала акты.

А через 2 недели мне опять подзвонил представитель ООО «Манстройкапитал». Очень недовольным голосом он заявил, что из-за того, что я вписала сумму со второй страницы акта на страницу с подписями, акты у них не принимают. Что на самом деле сумма другая. Теперь ее впечатали, и акт нужно подписать заново.

Я ответила, что могу подписать, но предупреждаю, что около своей подписи я опять поставлю дату проставления подписи.

На следующий день представитель перезвонил мне, сообщил, что против проставления даты они ничего не имеют. (А куда они денутся? Без даты они от меня подпись не получат.) Мы договорились встретиться 17 октября и подписать акты.

17 октября акты на подпись приехали. Удивительным образом сумма там была меньше, чем в первоначальном варианте. Вместе с новыми актами зачем-то приехала копия старого.

- Вот, смотрите, - заявил мне представитель ООО «Манстройкапитал», - такой же акт, только сумма другая. Так что вы дату поставьте – 2 октября.

- Нет, конечно, - ответила я. Акт я подписываю сегодня, и дату буду ставить сегодняшнюю.

Представитель ООО «Манстройкапитал» стал очень экспрессивно уговаривать меня проставить дату 2 октября. Потом позвонил генеральному директору. Тот вел себя точно так же. Они на 2 голоса пытались убедить меня в том, что это тот же самый акт, поэтому нужно подписать 2 октября. Ну, в крайнем случае – 4 октября. Потому что на первой странице акта уже впечатана дата – 4 октября.

Я, разумеется, подписывать акт задним числом отказалась. И предложила им на выбор 2 варианта: либо я подписываю акты, проставляя реальную дату подписи, т.е. 17 октября, либо не подписываю вовсе. И при этом они должны понимать, что подписать акт у другого депутата у них не получится, потому что я немедленно выложу информацию в интернет и напишу в официальные инстанции.

С очень большой неохотой они согласились на подпись акта с указанием даты подписания. В процессе подписывания представитель ООО «Манстройкапитал» прожигал меня недовольным взглядом и продолжал ныть, что я над ними «издеваюсь».

В результате после моей подписи акт стал выглядеть так:

Дорогие жители и муниципальные депутаты, подписывающие акты по капремонту!

Не поддавайтесь на давление подрядчиков и и уговоры подписать акт нужной им датой, вообще без дат, с пустыми графами цены, акты закрытия – если не сделаны все работы, и т.д.

От даты подписания акта отсчитывается гарантийный срок. После подписания акта никто вам ничего доделывать не будет. Задача подрядчика – получить деньги и побыстрее исчезнуть. Если вы не позаботитесь о вашем доме, о нем не позаботится никто.

И не забудьте, что в самом плохом случае поддельный акт – это вероятность уголовного дела. Она невелика, но она существует. Оно вам надо?