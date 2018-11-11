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Московский листок

Судебно-приставное хамство

Опубликовано 11.11.2018 автором Сергей Комков в разделе комментариев 0

суд закон провокация
Судебно-приставное хамство

О судебном беспределе и о том, что в современной «демократической России» уже давно фактически нет никакого независимого и справедливого Суда, написано очень много. И давно уже никого не удивляет то, что судьи порой послушно исполняют волю либо вышестоящей власти, либо некоего закулисного «заказчика», который весьма щедро рассчитывается с ними за оказанные «судебные услуги».

Но, весьма редко в наших средствах массовой информации обращают внимание на достаточно странных людей с тупыми физиономиями, в страшных черных рубахах и ботфортах, с увесистыми дубинками на боку. Которые по-хозяйски разгуливают по зданиям судов, выворачивают карманы всех входящих туда и грозно рычат по любому поводу на всех посетителей суда. И даже – без повода! Если, не дай Бог, вы чем-то им не понравились!

Так, что же это за «чернорубашечники»? И откуда они взялись у нас в России? Сегодня их в нашей новой, «демократической России» называют «судебными приставами»!

Для того, чтобы понять, что это за явление, нужно рассмотреть само слово «пристав», и объяснить, что оно означает в русском языке.

Так вот. Слово «пристав» означает «надсмотрщик, надзиратель, смотритель, лицо, приставленное к чему-либо». В дореволюционной России приставами называли чиновников, в обязанность которых входило вызывать ответчиков и свидетелей в суд. А также – производить взыскания по определению суда.

Но, видимо, нынешняя «демократическая власть» в России решила переплюнуть даже «проклятый жандармский царский режим»! Потому что нынешних судебных приставов наделили правами «держиморд» и «надзирателей» не только над участниками судебного процесса, но и над простыми рядовыми гражданами России, которые по Конституции (Основному Закону Государства Российского) имеют право на свободное посещение открытых судебных заседаний и открытого высказывания своего мнения в общественных местах. А, если высказываемые ими мнения кому-то не нравятся, то для разбирательства с этими гражданами, между прочим, существуют другие правоохранительные органы – полиция.

В связи с этим, невольно вспоминается эпизод из всем хорошо известного с детства фильма под названием «Берегись автомобиля!» с участием нашего великого артиста Анатолия Папанова. Который в зале суда вдруг начинает кричать: «Да здравствует советский суд! Самый гуманный в мире!» Думаю, что в нынешней ситуации он тут же получил бы от «надзирателя» в черной рубашке дубинкой по башке! А потом на него еще был бы составлен «Протокол об административном правонарушении». Так что, слава Богу, что Анатолий Папанов и многие из его прекрасного актерского племени не дожили до сегодняшнего «светлого демократического общества»!

Весь мой предыдущий рассказ является всего лишь прелюдией к основной теме.

6 ноября 2018 года – почти сразу после празднования «Дня Всенародного Единства» и накануне очередной годовщины «Великой Октябрьской социалистической революции» в Пресненском районном Суде города Москвы должен был состояться судебный процесс над ученым, писателем, директором «Института Русской Цивилизации» Олегом Платоновым. Процесс, прямо скажем, по самой своей сути – гнусный! По статье 282 Уголовного Кодекса РФ (разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды). Процесс, унижающий не только самого ученого и писателя Олега Платонова, но и практически весь русский народ! По фактам и аргументам, высосанным следствием буквально, как говорят в таких случаях, из пальца!

Поэтому уже с самого раннего утра к зданию Пресненского суда начал стекаться народ. С разных концов города! И приезжие из других городов России!

Перед входом в суд собралось более ста человек! Но, все они спокойно, друг за другом, начали процедуру «прохода в здание суда». Каждого из них пропускали через «рамку» и обыскивали буквально с ног до головы! Заставляя вытряхивать содержимое портфелей и даже дамских сумочек! Видимо, руководство суда очень опасалось «террористического акта»! Но, люди спокойно и безропотно продолжали выдерживать эту весьма унизительную процедуру, желая лишь одного – попасть внутрь и принять участие в судебном процессе.

И вот, когда большая часть желающих уже прошла все кордоны и заслоны и попала внутрь судебного здания, остался лишь последний барьер – двери зала судебного заседания!

Но, тут начались чудеса! Навстречу им вышел огромный «держиморда» в черном обмундировании и громко возвестил о том, что в зал никого не допустят! Так как «заседание будет проходить в закрытом режиме»! И с людьми (среди которых было много стариков и инвалидов) началась настоящая истерика! Усугубленная тем, что в переполненной рекреации стало практически нечем дышать! Они начали требовать объяснений. Но! «держиморда» был непреклонен! Он стоял как скала! И никакие увещевания на него не действовали!

Что, в принципе, вполне объяснимо. Потому что именно подобного рода «личностей» подбирают для исполнения таких «обязанностей»! Эти «личности» полностью лишены каких-либо чувств. А, следовательно, им чуждо такое понятие как «сочувствие».

Через какое-то время он удалился внутрь зала. Дверь за ним наглухо закрылась! И лишь через 15-20 минут из-за двери зала неловко протиснулась адвокат Платонова и сообщила присутствующим о том, что по болезни ее подзащитного процесс судом перенесен на 16 ноября.

Огорченные люди направились к выходу. Но! Видимо, «чернорубашечные надзиратели» получили от своего начальства соответствующую команду. Потому что они начали буквально выталкивать стариков и инвалидов на улицу. А тех, кто попытался возмутиться, издевательски обзывали «идиотами», «придурками» и «уродами».

Совершенно очевидно, что стерпеть подобное ни один нормальный человек не смог бы.

Не смог этого и ваш покорный слуга! Когда перед одним из начальствующих «держиморд» в черном мундире сверкнуло Удостоверение помощника депутата Государственной Думы России, он сначала в раздумье замер. Но затем, видимо, решив, что помощник депутата – это не слишком большая величина и не стоит слишком его опасаться, грозно прорычал:

• А тебе, урод, что?! Больше всех надо?! Или ты не понял, что сказано?! Все – пошли вон! И ты – спрячь свою вонючую книжку подальше и катись вместе со всеми этими придурками подальше отсюда! Пока мы тебе не оформили пятнадцать суток за сопротивление органам власти!

Тут к нему на помощь подскочил еще один «надзиратель». Молодой, резвый, с наголо бритой головой и большой толстой дубинкой на боку, за которую он достаточно демонстративно схватился, показывая всем своим видом, что готов применить ее в любой момент. И, чувствуя, что может угодить начальнику, тоже проверещал:

• Тебе же ясно сказали, придурок! Катись отсюда! Пока мы тебя не одели в наручники! Или вот этим оприходуем! – И он красноречиво показал на свою дубинку.

Честно говоря, встретиться с подобного рода «приемом» в самом» центре нашей «Первопрестольной», буквально под боком у Правительства России никто не ожидал. Поэтому я решил «навестить» председателя Пресненского суда Васюченко Татьяну Михайловну. И поднялся в ее приемную на 4 этаж. Но! Перед дверью приемной председателя суда меня уже поджидал все тот же «держиморда» в черном мундире. А из приемной выскочила молоденькая девушка лет 20-25, которая в ответ на пожелание встретиться с председателем суда тут же бросилась обвинять меня самого в «нарушении общественного порядка»!

Никаких доводов эта молоденькая «служительница Фемиды» слушать не хотела! Она просто тупо твердила: «Вы – нарушаете общественный порядок и мешаете нам работать! Мы на вас сейчас протокол напишем!»

Удостоверение помощника депутата Государственной Думы России произвело на нее странное впечатление. Сначала она впала в ступор. Затем обменялась взглядами с «держимордой» и, видя его явную поддержку, вдруг твердо заявила: «Да-да! Вы – нарушитель! И мы вас слушать не собираемся! И к председателю суда мы вас не пропустим! А, если вы будете дальше настаивать, мы сейчас вас арестуем!»

Видимо, ободренный ее словами начальник пресненских судебных «чернорубашечников» и его молодой подручный разразились целой волной угроз! И стало совершенно очевидно, что эти «надзиратели», мнящие себя почему-то «слугами Закона», могут довести дело до провокации и добиться своей цели!

Поэтому я просто развернулся и вышел вон из здания суда. Где на крыльце уже собрался настоящий импровизированный митинг в поддержку ученого и писателя Олега Платонова.

Казалось бы, на этом инцидент с судебными «чернорубашечниками» должен был закончиться.

Но! Он внезапно получил весьма интересное продолжение!

Тот самый главный «чернорубашечник» с погонами, который так активно оскорблял меня и пытался доказать, что я совершаю какое-то «административное правонарушение», защищая честь и достоинство оскорбляемых им и его подчиненными стариков и инвалидов, оказался, ни много, ни мало – заместителем начальника службы судебных приставов Пресненского районного суда города Москвы Красильниковым Романом Константиновичем. Который в тот же день, набравшись наглости, позвонил в Государственную Думу и сообщил моим коллегам о том, что, якобы, в отношении меня уже «составлен протокол об административном правонарушении». О чем он просит уведомить моего депутата! И что меня уже ждет примерное наказание за совершенное «деяние»!

Видимо, господин Красильников упустил из виду одну простую деталь. Он забыл, что в Государственной Думе России работают люди, хорошо знакомые с действующим российским законодательством. А в соответствии с действующим российским законодательством никто не может составить «Протокол об административном правонарушении» заочно, не имея никаких данных в отношении «нарушителя»!

Пришлось связаться с главным пресненским судебным «чернорубашечником» по телефону спустя 5 дней после этих событий. И разговор с ним поверг в полное недоумение! От того, кто же у нас сегодня работает в судебных структурах!

Ничтоже сумнящеся, господин Красильников сообщил по телефону о том, что они послали мне некую «повестку» с требованием явиться к ним в суд для составления подобного рода «протокола». Но! Послали они эту «повестку» на почтовый адрес, по которому я не проживаю уже более 25 лет! Как говорится, «на деревню дедушке»! А взяли они этот «адрес»… с какого-то сайта в Интернете!

Из всего написанного в этой статье можно сделать несколько весьма важных и весьма тревожных выводов.

Они таковы:

• Сегодня в наших судебных органах в качестве судебных приставов-исполнителей работают люди с крайне низким уровнем культуры и образования.

• Эти люди, наделенные полномочиями и властью, используют свои полномочия и власть с грубейшими нарушениями Закона.

• Они ведут себя по-хамски в отношении граждан России, посещающих учреждения судов, оскорбляют их честь и достоинство, создавая тем самым дополнительную напряженность в жизни нашего государства.

• Они не владеют основами правовых знаний и не могут правильно ориентироваться в сложившейся конкретной ситуации, возникающей в ходе того или иного судебного процесса.

• Руководители судов не контролируют работу судебных приставов и не интересуются тем, что происходит за стенами залов судебных заседаний.

Все это в совокупности уже привело к появлению нового социального явления – «судебно-приставного хамства», которое похоронит всю систему правосудия в Российской Федерации!

Но, подобное отношение к гражданам страны и подобное ведение дел в судах может привести и к тому, что весьма скоро эти самые здания начнут взлетать на воздух! И никакие рамки на входе здесь не помогут! Потому что обязательно найдутся «умельцы», способные обойти все эти «драконовские меры предосторожности»!

Так что, лучше сделать должные выводы и не доводить до греха!

 

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Федеральную Службу Судебных Приставов России



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