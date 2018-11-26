Капитализм. Им нужно ваше жильё! И всё остальное

О правах человека и гражданина

Когда-то, когда это государство было советским, гражданам данного государства принадлежали некоторые права. Например, право на медицинскую помощь, на образование, на пенсию, на крышу над головой, наконец. Потом нам всем предложили мошенническую сделку: обменять права гражданина Советского Союза на права человека. Вскоре после совершения сделки, к удивлению граждан, выяснилось, что доставшиеся им пакеты прав человека совершенно не равноценны. Некоторые, ничтожное меньшинство (собственно, те, кто организовал данный обмен), получили права - человека-с-деньгами, то есть, права на всё. Большинству же достались права - человека-без-денег. Данный пакет прав дает бесспорное право работать на человека-с-деньгами, бесспорное право рыться на помойке, когда ты не нужен человеку-с-деньгами (для удобства реализации оного права в столице сейчас вводится раздельный сбор мусора). А что до всех остальных прав, то все они внезапно оказались ничем не гарантированными.

Права на бесплатную медпомощь и образование у нас уже почти отняли. Как обстоит с правом на жильё? Ну, теоретически оно есть (как впрочем, и право на бесплатную медпомощь), практически оставшуюся со времен союза крышу над головой тоже стараются отбирать. То у одной группы населения, то у другой. Начали с одиноких пенсионеров, потом добрались до жильцов общежитий, сейчас Верховный суд разрешил отнимать единственное жильё у тех, кто взял кредит или имеет долги по жкх (некоторое время назад началась большая кампания по всучиванию кредитов кому угодно, включая безработных. Возможно, некоторые человеки с правами заранее знали о данном решении).

Как это работает

И так. Жизнь в современном правовом государстве. Несколько примеров.

По-прежнему остаётся без жилья семья Богачевых (мать и дочь). Мать получила квартиру от работы (главпочтампта). Семья жила в этой квартире более 30 лет, а затем 29 октября 2018 года зондер-команда из ДГИ силой вышвырнула семью Богачёвых (мать и дочь) из дома по адресу - Витебская 12 (Москва) на улицу. Чиновники из ДГИ прокомментировали это так: «По закону города Москвы мы имеем право выселять тех, кто живет незаконно, и без решения суда». Если перевести это с юридического на русский, то данная фраза звучит проще и конкретнее: «Если нам понадобится ваше жильё, мы сочтем, что прав на жильё у вас нет и выкинем вас силой нафиг!»

На аналогичных основаниях пытались выкинуть жильцов общежития по адресу Аминьевское Шоссе д. 11. Напоминаем, по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Первую из семей пытались выселить через суд. Суд в выселении отказал. Тогда сотрудники ДГИ вспомнили, что «живущих незаконно» они имеют право зачищать безо всякого судебного решения. Однако по быстрому зачистить дом не получилось, ввиду того, что жильцов было много и они встали друг за друга. Товарищи, помните - ваша солидарность и взаимовыручка тоже сила! Не меньшая, чем сила коррупционных связей всевозможных жуликов!

Или вот еще один пример. 19-го декабря 2018 года в 15-00 Кузьминский районный суд рассмотрит иск Росимущества о выселении на улицу из общежития Мосжиркомбината семьи Батыргареевых (двое взрослых, двое несовершеннолетних).

Как мы уже писали, общежития Мосжиркомбината много лет висят между городом и Росимуществом. В результате людям приходится платить повышенные тарифы, более того, в настоящее время Росимущество через суд пытается зачистить эти дома от жильцов.

Инвалид первой группы, беженец из Баку, Борис Сергеевич Айрапетян с начала ноября 2018 г. находится в условиях осады. Он не может выйти, иначе его не пустят обратно. В его комнатах отключена тепло и вода. Двери заколочены. Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке. «Хорошо, что у меня друзей много», - говорит он. Дополнительно осложняют положение идущие вокруг строительные работы. – «Снимают всё, вплоть до кирпича, я уже от пыли черный весь!»

Отметим, что у беженцев было решение суда, устанавливающее факт их постоянного проживания в данном месте (гостиница «Алтай»). Генерального директора гостиницы «Алтай» Сергея Кондратенко данное решение не волнует. Участковый отказалась оградить беженцев от выходок директора, откомментировав решение суда следующим образом – «Он (директор) собственник, а это бумажка какая-то!»

К настоящему времени г. Кондратенко уже удалось выжить почти всех беженцев. Как рассказывает Айрапетян, за отъезд из гостиницы им заплатили компенсацию, но в размере много меньшем, чем нужно на покупку жилья. Айрапетян остался. Ему просто некуда ехать.

Следует отметить, что большинство лиц, эвакуированных из Баку после погрома (январь 90г), было временно размещено в гостиницы и общежития. Затем вышло решение исполкома Моссовета, которое узаконило пребывание в гостиницах и общежитиях Москвы «граждан, вынужденно покинувших Азербайджанскую ССР». Нескольким беженцам известно, что деньги на строительство для них жилья выделялись, но куда-то ушли.

В итоге большую часть беженцев переселили в поселок Востряково (западный округ Москвы). Данный поселок к тому времени был признан непригодным для постоянного проживания, как находящийся в санитарно-защитных зонах завода железобетонных изделий и железной дороги. Постоянным жителям дали другое жилье.

Ну а меньшая часть беженцев так и зависла в общежитиях и гостиницах. Естественно, владельцам гостиниц (в данном случае гостиницы «Алтай») подобная «нагрузка» нравилась с течением времени все меньше и меньше.

Чем должен заниматься собственник?

Иногда люди задают автору материала странные вопросы. Например, что должен делать добросовестный собственник с людьми, оказавшимися в доме, которым он (собственник) владеет? Отвечаю, во-первых, подавляющее большинство таких вот собственничков прекрасно видело, что приобретают и скольких людей придётся лишить крыши над головой, дабы воспользоваться оным приобретением. Во-вторых, с чисто субъективной точки зрения автора материала, добросовестный приобретатель вообще должен заниматься не этим. Добросовестный приобретатель (не только жилья но и заводов, шахт, и т.д) должен сидеть в кабинете следователя (желательно, следователя ВЧК) и объяснять ему, как стырил у государства своё приобретение.

Чиновников из ДГИ и типа Росимущестива, которые обращаются с городским жильём, как со своим, пытаются зачистить его от законных обитателей и использовать для мутных коммерческих комбинаций это (пожелание скорейшей встречи со следователем) также касается.