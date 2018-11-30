Музей "истории" ГУЛАГа - вон из Москвы!

Московскому Музею Истории ГУЛАГа

и лично господину Романову, директору

К счастью, в последнее время антисоветские вопли слышны всё реже. Однако, на фоне той глубочайшей задницы, в которой пребывает наша для истории ещё так недавно ВЕЛИЧАЙШАЯ страна, звучат они в кубе паскуднее.

Дать отповедь, несмотря ни на что, продолжающим вонять, руки и язык чесались давно, да всё минутка не выкраивалась. Теперь вот, выкроилась. Получайте!

Стал быть вы, граждане-антисоветчики, любите повонять на тему, как ваших невиннейших бабушек-дедушек (прабабушек-прадедушек), раскулачили, сослав, куда Макар телят не гонял, а то и в кутузку упекли? Не за́ что, не про́ что, разумеется. Мол, жили они (предки), не тужили, средней крестьянской семьёй, пахали, вдруг, пришли не желавшие трудиться «пьянь-коммунисты», и пошло-поехало (как же похожи все эти душещипательные истории, словно под копирку писаны)...

Во-первых, ни разу не верю, в честность и чистоту помыслов выше упомянутых «без вины виноватых». Напротив, не сомневаюсь, что за дело прилетело. И, в подавляющем большинстве случаев, говоря фигурально, вместо грамотной порки, ваших родственничков лишь слегка отшлёпали.

Во-вторых, коли посмотреть на дальнейшую судьбу детей и внуков «незаконно репрессированных», то она выходит на удивление к ним благосклонной. Далеко за примерами ходить не надо. Тот же Борис Ельцин – как раз-таки сын раскулаченного. И что же? Да всё на редкость замечательно. Бесплатно (а иначе в Союзе в те годы и не было) получил высшее инженерное образование, затем – стремительная карьера в ненавидимой им Коммунистической партии (вот же пригрели вражину!!!), в конце пути – пост президента (очередной раз не поленюсь отметить, как я ненавижу и само слово, и того, о ком вынужден упоминать). Примерно из той же когорты и генерал Лебедь.

В этом смысле, становится даже смешно (смех лютый сквозь зубы, понятное дело). На выходе получается, что «кровавый Сталин», отобрав у «бедненьких-несчастненьких» весьма средненькое такое крестьянское хозяйство (где пахать приходилось от зари до зари круглый год), предоставил возможность выучиться, выйти в люди, устроиться в городе. До кучи – получить благоустроенное жильё со всеми удобствами и работу со щадящим графиком. Вам не кажется, что размен какой-то неравноценный вышел и явно не в пользу охаиваемой Советской власти?! Заставили, как в той песне «Сектора Газа», «на гвоздь повесить лапти», дав взамен не только «пиджак», а и весь костям целиком, не забыв про модные ботинки.

Примеров подобных, на самом деле, пруд пруди. Среди актёров почему-то сразу вспоминается Леонид Броневой, чей папенька тоже «угодил в жернова сталинской системы». Сыночку данное обстоятельство не помешало дорасти аж до Народного артиста (и «заслуженного Мюллера») СССР. Впрочем, деятели «искусства» - тема отдельно-интересная, требующая отдельной же статьи, кою когда-нибудь непременно напишу и проедусь в ней катком по «талантливейшему» Никите Михалкову.

Особенно же вызывают горький (и злобный одновременно) смех те, кто, даже не имея в роду «пострадавших», жалуется на «несправедливость» Советской власти и «тяжёлую жизнь» при СССР.

Рыба, как известно, с головы гниёт, потому и приходит сразу на ум наш «гарант». Как же он любил, вспоминая детские и подростковые годы, сетовать, что жили-де они, в коммуналке. Дражайший! Да тогда процентов 80-85 населения страны выделенных квартир не имели! Чего ты хочешь, если рывок от сохи до космических кораблей был совершён за ничтожнейшие 20-30 лет?!

Зато стоило тебе, гражданин Путин, окончить школу, и начался в твоей жизни, ну, сплошной шоколад. Служба в КГБ с прекрасными зарплатами, куда взяли тебя сразу после гражданского юрфака, «на халяву» офицерское звание присвоив. Вот у самого никогда язык не повернётся ВВП «офицером» назвать. Офицер – этот тот, кто казарму нюхал, по гарнизонам мотался. А тут, если и была казарма, то максимум – пару месяцев на военной кафедры во время летних сборов. И «служба» вовсе не в окопах, а за письменным столом в Восточной Германии...

И после всего этого, от родины взятого ты, господин Путин, открываешь "Стену скорби" на проспекте вашего Сахарова - полагая, что эта же самая родина не смела карать и перевоспитывать в социалистическом духе своих врагов в ГУЛАГе? На сторону всех врагов советского народа встал?

Сколько вами, врагами нашего, советского народа, государственных, наших денег влито и в Музей весьма однобоко, по-вашему изложенной истории ГУЛАГа?

Здесь уместно историю собственной семьи вспомнить. Дедушка мой по отцу, на секундочку только чистыми 32 «календаря» лямку оттянул (это не считая, что день на фронте Великой Отечественной, где дед пробыл из четырёх лет, три с лишним, военнослужащим за три в выслугу шёл). Условия дальнейшей службы тоже разными были: и в бараках они с бабушкой жили, и (прям как в фильме «Офицеры») в отгороженном в казарме помещении. Всё, что заслужил к выходу на пенсию – звание подполковника и двушку в «хрущёвке». На покой вышел в Архангельске (где и жить остался), хотя сам родом из Подмосковья.

И никогда, ни словом, ни полусловом Советскую власть не упрекнул. Не ныл, мол, обделили, по службе обошли и т.п. Напротив, до конца дней своих с любовью вспоминал СССР, и с глубочайшим уважением – Сталина! И КОММУНИСТ был с самой заглавной из букв!

Другой дедушка (по маме) и вовсе подростком пережил блокаду. Позже – тоже армия и Военно-медицинская академия. Вернувшись в Ленинград (всегда именно так буду называть родной город моей мамы!), они с прабабушкой также жили в коммуналке. Дом, где до войны у семьи деда была отдельная квартира (неслыханная по тем временам роскошь), попросту разбомбили. Но почему-то никогда, в отличие, от Путина, дедушка на судьбу не жаловался. Хотя его жизнь «сладкой» уж точно не назвать.

Короче, граждане-антисоветчики, завалите пасть уже и не гавкайте "из под глыб"!

Тут и так от помоек, на коих ваши детки никчёмные деньгу зашибают, дышать нечем.

Не хватало ещё вашего смрада!

Сим объявляю войну вашему "Музею" - не место ему в пролетарской нашей столице!