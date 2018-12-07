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Московский листок

Рейдеры от Конституции

Опубликовано 07.12.2018 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 0

власть жилье
Рейдеры от Конституции

5 декабря жители общежитий Мосжиркомбината (1-й Грайвороновский проезд, дома 7, 9 и 9 А) снова коллективно навестили Территориальное управление Росимущества. Впечатление от визита имело вполне двойственный характер - то ли жители навестили государственное ведомство, стоящее на охране законов Российской Федерации, то ли логово своих обидчиков, отнимающих у бывших работников Мосжиркомбината законное жильё.

Масштабные сокращения на комбинате были начаты ещё в конце 90-х годов, прежнее руководство, набирающее людей на тяжёлое предприятие с обязательством закрепления за ними жилья через 10 лет работ на производстве, давно оказалось заменено новым, а от самого комбината остался лишь небольшой майонезный цех. Дома, многолетне лишённые ремонта, признаны ветхими, состояние общежитий доходит от 55 до 62 процентов износа.

Новая забота городу оказалась не нужна, и не смотря на постановления 2012-14 годов о передаче грайвороновских общежитий в муниципальный жилой фонд, город их так до сих пор и не принял. Жители оказались за бортом всех законодательных процедур, как права на социальный найм, получение субсидий, а теперь и вовсе самой возможности оставаться проживать в общежитии.

Сначала людей, проживших в общежитии по три десятка лет, выселяли при помощи Прокуратуры, дальнейшие регистрации в доме были остановлены, а Росимущество, на правах собственника данных общежитий, подготовило к заселению 7 квартир для своих сотрудников. Семьи Диброва, Заботина, Юнисовой, Сатаева, Ефимова получили договора наймов в 2015 году, подготовленные Виталием Доморацким. Впоследствии именно Доморацкий и Сатаев непосредственно принимали жителей грайвороновских общежитий, обещая им разобраться в нарушениях их жилищной ситуации.

Семьи сотрудников Росимущества претендовали в дальнейшем на приватизацию жилья в общежитии, в которой, впрочем, им по суду было отказано, но в 2017 году сотрудникам Росимущества удалось получить для себя регистрацию (давно остановленную) в одном из общежитий 1-го Грайвороновского проезда.

После длительного ожидания в Росимуществе и скандирования жителями требований о приёме, к ним спустился новый помощник руководителя территориального управления Росимущества - Шингареев Фаих Фаизович. Прежних сотрудников - Сатаева и Доморацкого, занимающихся вопросом жителей данных общежитий, в Росимуществе не оказалось (по комментариям различных СМИ, в результате коррупционных конфликтов, впрочем, сами сотрудники ведомства от прояснения этой ситуации уклонились). Новый помощник Росимущества Шингареев провёл коллективный приём с жителями, сказал, что не в курсе жилищного вопроса грайвороновских общаг и принял пакет документов с дальнейшим рассмотрением в месячный срок.

Но уже 19 декабря ожидается ближайшее судебное заседание по искам других сотрудников Росимущества, претендующих на жильё бывших рабочих Мосжиркомбината.

Горохова О. В. подала иск в Кузьминский районный суд о выселении семьи Батыргареевых , проживающей в квартире № 50, сотрудник Росимущества Бобырев претендует на квартиру 24 А, в которой проживает многодетная семья. Шингареев также оказался не в курсе данной ситуации, со своей стороны он выдал документ, который можно будет предъявить в суде, что дело жителей общежитий 1-го Грайвороновского проезда находится на рассмотрении в Территориальном Управлении Росимущества.

Впрочем, это не единственная рейдерская попытка захвата жилой добычи Росимуществом - в столь же драматичной жилищной ситуации оказались дом строителей по улице Ставропольская 17.

Судебный поединок гарантов Конституции с жителями грайвороновских общаг состоится 19 декабря в 15 часов.

Адрес: м. Рязанский проспект, ул. Зеленодольская 8/13, , Кузьминский районный суд, судья Федорова.



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