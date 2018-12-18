В Московском регионе продолжается "Неделя гнева"

16 декабря 2018 года в рамках ранее анонсированной акции «Неделя гнева» против антисоциальных «реформ» прошли акции в Москве и в городе Солнечногорске Московской области. В Москве митинг прошёл у памятника Эрнсту Тельману. Основной его темой стала 7-летняя годовщина расстрела забастовки нефтяников в Жанаозене в Казахстане, чем, собственно, и был обусловлен выбор места проведения митинга - как протест против нарастающей фашизации, и не только в Казахстане, но и в других странах, в т.ч. и в России.
Выступивший представитель казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» Ю.Виньков подробно рассказал о событиях 2011 года и продолжающемся по сей день общественном расследовании этого преступления клики Назарбаева.
В митинге приняли участие представители РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, ОКП, движения «Трудовая Россия», АКМ-ТР, партии «Коммунисты России» и других коммунистических и левых организаций.
Также во многих выступлениях затрагивались социальные проблемы России, в т.ч. повышение пенсионного возраста и планы новых антисоциальных «реформ». В принятой резолюции была выражена поддержка требованиям стартовавшей общероссийской акции «Неделя гнева», в рамках которой уже прошли и предстоят митинги во многих городах.
Митинг в Солнечногорске был сосредоточен в основном на социальных проблемах (повышение пенсионного возраста, вопросы ЖКХ, антидемократическая «муниципальная реформа» губернатора Воробьёва и др.). Также был пополнен состав действующего в городе Комитета спасения.
Во многих выступлениях на прошедших митингах говорили о проходящей сейчас на наших глазах Седьмой Французской Революции и о тех уроках, которые нам следует извлечь из этой акции. Напомним, события во Франции начались с «мелкой» по нашим понятиям проблемы: повышения акциза на бензин. Но когда правительство по привычке попыталось проигнорировать эти требования - то народ не опустил руки, а выдвинул новые жесткие требования - снижение пенсионного возраста, рост минимальных доходов, введение сверхналогов на богатых, отставка коррумпированного правительства и пр. Когда же правительство Макрона испугалось и наконец пообещало выполнить часть требований - то французские трудящиеся не остановились, а стали выдвигать новые, более жесткие требования, вплоть до смены строя.
И мы должны брать с них пример!
Интересно, что еще летом нынешнего года, когда Путин с Медведевым повышали пенсионный возраст, то они ссылались на «опыт» европейских стран, где везде пенсионный возраст был повышен. Но теперь французские трудящиеся обломали путинских пропагандистов и выступили не просто за сохранение, а за снижение пенсионного возраста.
Чем мы хуже?
Акции в рамках «Недели гнева» в Московском регионе продолжатся 21-23 декабря, точная информация про явки и пароли будет сообщена позже по мере решениея вопроса о согласовании этих акций.
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Люсек написал 18.12.2018 09:09
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html