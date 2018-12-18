В Московском регионе продолжается "Неделя гнева"

16 декабря 2018 года в рамках ранее анонсированной акции «Неделя гнева» против антисоциальных «реформ» прошли акции в Москве и в городе Солнечногорске Московской области. В Москве митинг прошёл у памятника Эрнсту Тельману. Основной его темой стала 7-летняя годовщина расстрела забастовки нефтяников в Жанаозене в Казахстане, чем, собственно, и был обусловлен выбор места проведения митинга - как протест против нарастающей фашизации, и не только в Казахстане, но и в других странах, в т.ч. и в России.

Выступивший представитель казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» Ю.Виньков подробно рассказал о событиях 2011 года и продолжающемся по сей день общественном расследовании этого преступления клики Назарбаева.

В митинге приняли участие представители РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, ОКП, движения «Трудовая Россия», АКМ-ТР, партии «Коммунисты России» и других коммунистических и левых организаций.

Также во многих выступлениях затрагивались социальные проблемы России, в т.ч. повышение пенсионного возраста и планы новых антисоциальных «реформ». В принятой резолюции была выражена поддержка требованиям стартовавшей общероссийской акции «Неделя гнева», в рамках которой уже прошли и предстоят митинги во многих городах.

Митинг в Солнечногорске был сосредоточен в основном на социальных проблемах (повышение пенсионного возраста, вопросы ЖКХ, антидемократическая «муниципальная реформа» губернатора Воробьёва и др.). Также был пополнен состав действующего в городе Комитета спасения.

Во многих выступлениях на прошедших митингах говорили о проходящей сейчас на наших глазах Седьмой Французской Революции и о тех уроках, которые нам следует извлечь из этой акции. Напомним, события во Франции начались с «мелкой» по нашим понятиям проблемы: повышения акциза на бензин. Но когда правительство по привычке попыталось проигнорировать эти требования - то народ не опустил руки, а выдвинул новые жесткие требования - снижение пенсионного возраста, рост минимальных доходов, введение сверхналогов на богатых, отставка коррумпированного правительства и пр. Когда же правительство Макрона испугалось и наконец пообещало выполнить часть требований - то французские трудящиеся не остановились, а стали выдвигать новые, более жесткие требования, вплоть до смены строя.

И мы должны брать с них пример!

Интересно, что еще летом нынешнего года, когда Путин с Медведевым повышали пенсионный возраст, то они ссылались на «опыт» европейских стран, где везде пенсионный возраст был повышен. Но теперь французские трудящиеся обломали путинских пропагандистов и выступили не просто за сохранение, а за снижение пенсионного возраста.

Чем мы хуже?

Акции в рамках «Недели гнева» в Московском регионе продолжатся 21-23 декабря, точная информация про явки и пароли будет сообщена позже по мере решениея вопроса о согласовании этих акций.

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