Приёмная ДГИ. Бессильная либо недоступная

Как известно, ДГИ делится на две части. Где начальство (находится в башне в Москва-Сити, куда сложно попасть простым смертным) и Служба одного окна на Бахрушина. Туда людей ещё пускают.

Для начала мы пошли на Бахрушина. На прием пришли жильцы общежития с Аминьевского шоссе д. 11. Причина их недовольства достаточно проста. ДГИ с охраной пытались силой выкинуть их из жилья. Интересно, что до этого сотрудники ДГИ пытались выжить их через суд, однако суд проиграли.

«Мы обращались по данному поводу в районную городскую прокуратуру, а они отправили все заявления к вам, в ДГИ», - объяснили сотрудникам Департамента жильцы. Но на вопрос жителей - имеют ли в ДГИ право выселять жильцов силой, в Департаменте так и не ответили.

Жильцы общежития с улицы 50 лет октября д. 2 корпус 1 недовольны тем, что их дом вопреки всем нормативам не признают нежилым, а их самих не переселяют в благоустроенное жилье.

«Мы обратились к депутатам, в ответ мы только услышали возглас главы управы - А вы разве в реновацию не попали?» - рассказывают жильцы. «Но реновация

через 15 лет, а мы сейчас хотим жить, а не существовать. Вот сейчас мы придем, нам умыться негде, у нас нет ни ванны ни душа, только краны, ковшиком поливаемся.

У нас кухня - две плиты на 15 семей».

У людей приняли заявление, но дальше работа как-то не пошла. После некоторой дискуссии вышла глава приемной, но объяснила, что ничего не может, только посоветовала написать заявления на приём к Сорокину Антону Павловичу (начальнику управления переселения) и отправить его по электронной почте либо бросить в ящик для обращений. А Сорокин сидит в башне в Москва-Сити, куда простых смертных обычно не пускают.

В общем, удобная система, те к кому можно прийти - бессильны, те, от кого что-то зависит - недоступны. Заявления с просьбой о приёме жители, конечно, сдали, но есть предположение, что для того, чтобы заставить нас услышать, придётся придумать ещё что-нибудь. Мы придумаем.

И ещё - работники приемной ДГИ очень возмущались видеофиксацией беседы, возможно, стыдились своей немощности.